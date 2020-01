Brutaler Raubüberfall auf Juwelier – Täter entkommen mit hoher Beute

Ein Juwelier am Walther-von-Cronberg-Platz in Frankfurt wurde Opfer eines Raubüberfalls.

Zwei bisher Unbekannte rauben einen Juwelier in Frankfurt-Sachsenhausen aus. Um zu bekommen, was sie wollen, scheuen die Männer auch vor brutaler Gewalt nicht zurück.

Frankfurt - Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am Montagabend (20.01.2020) ein Juweliergeschäft am Walther-von-Cronberg-Platz in Frankfurt. Sie erbeuteten dabei Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro.

Die Männer betraten das Geschäft in Frankfurt kurz vor Ladenschluss und forderten vom 61 Jahre alten Inhaber die Herausgabe seines Schmucks. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und um den Juwelier einzuschüchtern, griffen die brutalen Täter ihr Opfer immer wieder tätlich an. Der 61-Jährige wurde dabei zu Boden gerungen und weiter geschlagen.

Frankfurt: Täter flüchten in unbekannte Richtung

Anschließend bedienten die beiden Männer sich kräftig sowohl in den Auslagen als auch am Tresor. Danach flüchteten die beiden Täter samt ihrer Beute in unbekannte Richtung aus dem Geschäft in Frankfurt.

Laut Polizei in Frankfurt werden die beiden Täter wie folgt beschrieben: Beide Männer sind circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und circa 25 Jahre alt. Die Männer sind schlank und sie sprachen Deutsch mit südosteuropäischem oder orientalischem Akzent.

Frankfurt: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Beide Täter trugen bei dem Überfall in Frankfurt einen dunklen Anorak sowie eine schwarze Maskierung mit Mund- und Augenschlitzen. Vermutlich hatten beide Männer einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 755 53111 entgegen.

