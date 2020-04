Demo auf dem Römer: Eltern demonstrieren für die Rechte von Klein-Kindern

Heute wollen in Frankfurt Eltern auf die Situation von Kleinkindern in der Corona-Krise aufmerksam machen. Auf dem Römer soll eine Demo stattfinden - allerdings unter strengen Auflagen. Der News-Ticker.

Corona in Frankfurt : Mehrere Verstöße gegen Kontaktverbot* auf dem Opernplatz

: Mehrere Verstöße gegen Kontaktverbot* auf dem Opernplatz Demo für Rechte von Kleinkindern auf dem Römer

In Frankfurt gibt es einen weiteren Corona-Todesfall

+++ 12.03 Uhr: Am Freitag (01.05.2020) ist eine Demonstration unter dem Motto "Lasst sie raus" in Bornheim-Mitte geplant. Laut Mitveranstalterin Angela Wolf startet die Demo ab 14 Uhr und soll bis 15 Uhr gehen. Dabei gilt natürlich die Mundschutzpflicht und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Wolf und eine Mitstreiterin fordern eine baldige Lösung, wie Schulen, Kindergärten, Krabbelstuben und Spielplätze wieder öffnen können und damit Grundrechte wie das Recht auf Bildung und das Recht auf soziale Teilhabe wieder gelebt werden können. Die Veranstalter befürchten, dass eine Verlängerung des Lockdowns die körperliche, psychische und soziale Unversehrtheit von Kindern gefährdet.

Corona: Demo in Frankfurt mit strengen Regeln

Update vom 29.04.2020, 09.39 Uhr: Was auch auf bundespolitischer Ebene heftig diskutiert wird, findet am Mittwoch seinen Weg auf die Straße: Die Situation der Kleinkinder während der Corona-Pandemie. Für deren Rechte wollen heute Eltern auf dem Römer demonstrieren. Laut Veranstaltern werde zu wenig Rücksicht auf die Belange von Kleinkindern genommen. Das Ordnungsamt der Stadt Frankfurt hat nur unter strengen Auflagen die Demonstration genehmigt. Es gelten folgende Regeln:

Es dürfen nur maximal 50 Menschen teilnehmen

Mundschutz ist obligatorisch

Die Organisatoren müssen Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen

Die Teilnehmer müssen die Markierungen auf dem Boden beachten, um den Mindestabstand einhalten zu können

Der Veranstalter rechnet aber nicht mit einer hohen Teilnehmerzahl, weil eine weitere Auflage ist, die Veranstaltung nicht zu bewerben.

+++ 15.15 Uhr: In Frankfurt hat es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gegeben. Das geht aus den aktuellen Fallzahlen des Hessischen Sozialministeriums hervor (Stand: 28.04.2020, 14 Uhr). Die Zahl der Verstorbenen in der Mainmetropole stieg damit von 37 auf 38.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Frankfurt stieg auf 1220. Das sind sechs mehr als am Vortag.

Corona in Frankfurt: Eintracht Frankfurt verkauft 10.000 Masken

+++ 14.07 Uhr: Auch für Fans von Eintracht Frankfurt gibt es nun die passende Corona-Maske*. Seit Montag (27.04.2020) vertreibt der Verein, der in der Bundesliga spielt, über seinen Online-Shop auch eine weiße Mund-Nase-Bedeckung, mit schwarzem Eintracht-Logo und der Aufschrift „Auf jetzt!“. Und die Nachfrage ist in Zeiten der Maskenpflicht enorm: Wie der Klub nun mitteilte, seien allein in den ersten Stunden rund 10.000 Vorbestellungen bei der Eintracht eingegangen. So kann man die Zeit, in der auch für die DFL immer noch unklar ist, wie es weitergeht, auch nutzen.

+ Eintracht Frankfurt (im Bild: Torhüter Kevin Trapp) bietet wegen der Corona-Krise nun auch Mund-Nase-Masken in seinem Online-Shop an. © Eintracht Frankfurt / Fotograf: Max Galys

Der wiederverwendbare Mundschutz kostet zehn Euro und kann bei 60 Grad gewaschen werden. Vor einer Infektion über die Atemwege schützt er jedoch nicht, wie die Eintracht betont. Den kompletten Erlös aus dem Masken-Verkauf spendet der Verein an fünf Institutionen in Frankfurt: die Arche, das Rote Kreuz, die Diakonie Hessen, die Tafel und das Universitätsklinikum.



Überwältigende Nachfrage: Nur wenige Stunden nach Verkaufsbeginn, der aktuell ausschließlich online möglich ist, sind bereits über 10.000 Vorbestellungen für unsere Masken eingegangen! Der komplette Gewinn wird natürlich gespendet



➡️ https://t.co/JkqRypbBA1#AufJetzt pic.twitter.com/XhpJVBRKi6 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 28, 2020

Corona in Frankfurt: Doch keine Verzögerung beim Goethe-Turm

+++ Update von Dienstag, 28.04.2020, 7.18 Uhr: Eine Rolle rückwärts gibt es beim Frankfurter Goetheturm. Die Stadt Frankfurt bestätigte am 27.04.02020, dass sich der Wiederaufbau des Goethe-Turms verzögert, da das benötigte Holz aus Spanien geliefert werde und es aufgrund der Corona-Krise nun zu Engpässen komme. Am Abend erklärte dann die Stadt Frankfurt wiederum, dass es doch nicht zu Engpässen beim Bau komme. Das benötigte Holz werde wie zuletzt geplant im Mai aus Spanien zum Holzbaubetrieb im Schwarzwald geliefert. Voraussichtlich im Juli beginne dann der Aufbau des Turms. Die Eröffnung sei im Herbst vorgesehen.

Corona-Krise in Frankfurt: Viele Verstöße gegen Corona-Regeln am Wochenende

+++ 16.37 Uhr: Die Polizei Frankfurt hat am Wochenende vermehrt Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Genaue Zahlen teilte das Polizeipräsidium zwar nicht mit, in einer Pressemitteilung ist aber von einem „sehr arbeitsreichen“ Wochenende die Rede.

Vor allem das gute Wetter macht die Polizei Frankfurt für die Verstöße verantwortlich. So seien insbesondere Zusammenkünfte aufgelöst worden. In den meisten Fällen seien die Reaktionen verständnisvoll gewesen, aber es wurden auch Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. In einigen Fällen sprach die Polizei Platzverweise aus.

+++ 14.21 Uhr: Der Wiederaufbau des Goetheturms verzögert sich aufgrund der Corona-Pandemie. Das bestätigte die Stadt Frankfurt auf Anfrage. Grund dafür ist, dass das Holz für den Turm aus Spanien geliefert werden soll. Das Land und seine Wirtschaft sind aber aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus weitestgehend lahmgelegt.

Wann das Holz geliefert werden soll, ist unklar. Bei der Stadt Frankfurt rechnet man derzeit nicht damit, dass der Goetheturm noch im Herbst fertig sein wird.

Gratist Masken in Frankfurt verteilt

+++ Update vom Montag, 27.04.2020, 12.20 Uhr: Seit diesem Montag (27.04.2020) gilt wegen Corona die Maskenpflicht auch in Frankfurt: In Bus und Bahn sind in Frankfurt deswegen Tausende Schutzmasken an Fahrgäste verteilt worden. In der Mainmetropole sollten im Laufe des Tages an mehreren Punkten der Innenstadt 10.000 Mund-Nase-Masken verteilt werden.

„Wir glauben, dass das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in Bussen und Bahnen einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Menschen in Frankfurt und Hessen leistet“, sagte der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der sich am Vormittag an der Verteilaktion beteiligte. „Wenn wir die Corona-Pandemie in den Griff bekommen wollen, führt an der Pflicht kein Weg vorbei.“ Was beim Tragen eines Mundschutzes jetzt zu beachten ist, lesen Sie hier.

Ab wann und wo gilt die Pflicht, welche Erzeugnisse sind erlaubt und drohen Bußgelder bei Verstößen?



Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen zur #Maskenpflicht ➡️ https://t.co/ebhmY7wkve pic.twitter.com/2iCfkTuWTz — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) April 23, 2020

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie seien viele Menschen auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, betonte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling. Die Einführung der Maskenpflicht in Bus und Bahn habe womöglich den einen oder anderen überrascht, sagte Thomas Wisgott, Geschäftsführer der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF. „Nicht jeder hat zum heutigen Stichtag eine Mund-Nase-Bedeckung oder sogar eine Maske parat.“ Mit der Verteilung der Masken solle den Fahrgästen daher ausgeholfen werden.

Corona in Frankfurt: Die aktuellen Fallzahlen

+++ Update vom Sonntag, 26.04.2020, 14.08 Uhr: Nachdem es am 25.04.2020 zu einem Übermittlungsfehler kam, hat das Hessische Ministerium für Soziales die korrgierten Corona-Fallzahlen für diesen Tag veröffentlicht. Demnach sind in Frankfurt 1193 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Zunahme von 19 Fällen. 31 Personen sind im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das sind drei Fälle mehr als am Vortag.

Am 26.04.2020 sind keine Neuinfektionen oder Todesfälle hinzugekommen.

Corona in Frankfurt: Hunderte Menschen auf dem Opernplatz - Verstöße gegen Kontaktverbot

+++ 20.55 Uhr: In Frankfurt ist es am Samstag (25.04.2020) auf dem Opernplatz zu mehreren Verstößen gegen das Corona-Kontaktverbot gekommen, meldet die Hessenschau. Bei mehreren kleinen Demonstrationen hatten sich Passanten und Demonstranten vermischt. Als Folge seien hunderte Menschen auf dem Opernplatz gewesen, zu viele Menschen in Zeiten des Coronavirus Sars-CoV-2. Die Polizei gab gegenüber der hessenschau an, sie habe die Menschen mit Lautsprecherdurchsagen und in Gesprächen zur Einhaltung des Mindestabstands aufgefordert. Nicht immer kamen alle dem nach, weshalb die Polizei mehrere Bußgeldverfahren einleitete.

Corona in Frankfurt: Fallzahlen des Sozialministeriums fehlerhaft

Update vom Samstag, 25.04.2020, 18.06 Uhr: In einer früheren Version des News-Tickers waren fehlerhafte Fallzahlen zum Coronavirus in Frankfurt zu lesen. Das Sozialministerium teilte mit, dass es zu einem Übermittlungsfehler von Fallzahlen gekommen war und die heutigen Zahlen für Hessen damit fehlerhaft seien. Wir haben die heutigen Infizierten-Zahlen deshalb aus unserem News-Ticker gelöscht.

Liebe Community, im Zusammenhang mit dem heutigen Bulletin wurden uns fehlerhafte Daten übermittelt. Diesen Umstand haben wir gerade erst erfahren. Wir haben den Anspruch, nur valide Daten zu veröffentlichen. Deshalb haben wir das heutige Bulletin gelöscht. @stm_Klose — Hessisches Ministerium für Soziales u. Integration (@SozialHessen) April 25, 2020

Coronavirus in Frankfurt: Zwei weitere Tote durch Coronavirus

+++ 15.17 Uhr: In Frankfurt sind innerhalb von 24 Stunden zwei weitere Menschen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dies geht aus den offiziellen Zahlen des Hessischen Sozialministeriums vom Freitag (24.04.2020) hervor. Die Zahl der Todesfälle stieg von 26 auf 28.

Zudem wurden 22 weitere Menschen postiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gestestet. In Frankfurt haben sich damit nun insgesamt 1174 mit dem neuartigen Erreger angesteckt.

Corona in Frankfurt: Gastronomen machen mit Aktion auf sich aufmerksam

Update vom Freitag, 24.04.2020, 09.12 Uhr: Die Initiative „Leere Stühle“ setzt angesichts der Corona-Krise heute in Frankfurt und bundesweit ihre Aktion fort. Am 17.04.2020 hatte die Initiative mit einer Demonstration in Dresden erstmals auf sich aufmerksam gemacht. Mit ihrer Aktion wollen sie auf die Notlage von Hoteliers, Gastronomen und Event-Veranstaltern in der Corona-Pandemie aufmerksam machen.

Nach Angaben der Hessenschau beginnt die Demonstration in Frankfurt am heutigen Freitag (24.04.2020) um 11 Uhr. Insgesamt wollen alle Beteiligte bei der „Leere-Stühle“-Aktion 1.000 Stühle auf dem Römerberg verteilen. Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, ist dies aber nicht die einzige Kundgebung an diesem Wochenende. So sind sowohl am Freitag (24.04.2020) als auch am Samstag (25.04.2020) trotz Corona mehrere Demos in Frankfurt geplant.

Versammlungen in #Frankfurt



Am Freitag, 24.04. und Samstag, 25.04. sind verschiedene Kundgebungen geplant.



Wir gehen davon aus, dass auf eine #corona-konforme Durchführung geachtet wird und werden auf die Einhaltung der entsprechenden Auflagen achten.



// #ffm2404 #ffm2504 pic.twitter.com/cYoXQQAxC2 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) April 23, 2020

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Maskenpflicht in Hessen

+++21.08 Uhr: Die Stadt Frankfurt hat auf ihrem Internetauftritt alle wichtigen Fragen und Antworten zur Maskenpflicht in Hessen, die am Montag (27.04.2020) in Kraft tritt, gebündelt. Das wurde über den Twitteraccount der Stadt Frankfurt mitgeteilt.

Ab wann und wo gilt die Pflicht, welche Erzeugnisse sind erlaubt und drohen Bußgelder bei Verstößen?



Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen zur #Maskenpflicht ➡️ https://t.co/ebhmY7wkve pic.twitter.com/2iCfkTuWTz — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) April 23, 2020

Virtuelle Reise in die Geschichte während Corona-Krise

+++ 17.48 Uhr: Das das Institut für Stadtgeschichte (ISG) hat im Zuge der Corona-Krise sein Onlineangebot ausgebaut. So müssen Geschichtsinteressierte nicht auf Einblicke in die Stadtgeschichte verzichten. Dies teilte die Stadt Frankfurt in einer Pressemitteilung mit. Das ISG ist auf Facebook, Twitter und Instagram aktiv und stellt täglich neue Beiträge zur Frankfurter Geschichte und zur aktuellen Sonderausstellung „Bewegte Zeiten: Frankfurt in den 1960er Jahren“ auf seiner Webseite zur Verfügung. Zudem gibt es auf Youtube Animationsvideos des ISG.

In unserer neuen YouTube-Reihe nehmen wir in kurzen Animationsvideos die Entwicklung des Viertels vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhunderts in den Blick. Eine kleine Einführung findet sich unter: https://t.co/6az3LoXlw3#closedbutopen #FFM #Bahnhofsviertel #Stadtgeschichte pic.twitter.com/JJyJw3YFhx — Institut für Stadtgeschichte FFM (@isg_frankfurt) April 23, 2020

Corona-Krise in Frankfurt: Hygiene-Maßnahmenplan vorgestellt

+++ 15.51 Uhr: Am kommenden Montag (27.04.2020) kehren die hessischen Schülerinnen und Schüler nach der Corona-Pause schrittweise an die Schulen zurück. Der Magistrat in Frankfurt legt dafür nun einen umfassenden Hygiene-Maßnahmenplan vor. Dieser Maßnahmenkatalog wird heute, zusammen mit dem Hygieneplan des Landes Hessen, an die Schulen verschickt.

Corona-Pandemie: 45.000 Masken für Frankfurter Schüler

Die Stadt Frankfurt stellt den Schulen dafür 45.000 Mund-Nase-Masken zur Verfügung. Damit soll den Schülern vor allem trotz der kommenden Maskenpflicht ermöglicht werden, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule zu fahren. Für die Beschaffung von Seife und Papierhandtüchern sind die Schulen selbst verantwortlich, Bildungsdezernentin Sylvia Weber erklärt aber, dass das Ministerium als Schulträger bei Engpässen unterstützen werde.

Ab Montag gilt auch in #Hessen eine #Maskenpflicht im ÖPNV und in Geschäften. Was das bedeutet, wo Masken genau getragen werden müssen und welche Ausnahmen gelten, das erklärt @stm_klose im Video! #Corona pic.twitter.com/jFqop0VYMf — Hessisches Ministerium für Soziales u. Integration (@SozialHessen) April 21, 2020

Außerdem werde den Schulen ein Budget in Höhe von 1.000 Euro zur Verfügung gestellt, mit denen kleinere Reparaturen und Ergänzungen in den Schultoiletten vorgenommen werden können. Besonders in Schulen die aktuell aufgrund von Baumaßnahmen in Provisorien untergebracht sind, sollen zusätzlich Desinfektionsmittel in den Klassenräumen bereitstehen. Das Desinfektionsmittel wird bei Bedarf auch von der Stadt gestellt. Oberbürgermeister Feldmann betont: „Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen und der vor Ort Beschäftigten bleibt oberstes Gebot.“

Die aktuellen Corona-Fallzahlen aus Frankfurt

+++15.05 Uhr: In Frankfurt hat es drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Das teilte des Hessische Ministerium für Soziales und Integration am Donnerstag (23.04.2020) mit. Die Gesamtzahl der Corona-Todesfälle in Frankfurt stieg damit auf 26.

Insgesamt wurden in der Mainmetropole bislang 1.152 Menschen positiv auf Corona getestet. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 45 Fälle.

Coronavirus in Frankfurt: Ab Mai soll der Nahverkehr wieder regulär rollen

+++ 14.29 Uhr: Der Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling kündigt an, dass der Frankfurter Nahverkehr ab Montag, 4. Mai, voraussichtlich wieder auf das reguläre Angebot hochgefahren wird. Auch samstags soll wieder der gewohnte Fahrplan gelten. Eingestellt bleibt dann vorerst nur noch der Nachtverkehr. Erste Zählungen nach Erweiterung des Angebotes am Montag 20. April, zeigen, dass wieder mehr Menschen mit Bus und Bahn fahren. Das derzeitige Angebot reicht aktuell aus. Es ist aber mit einer weiteren Zunahme der Fahrgastzahlen zu rechnen.

Corona in Hessen: Sonderfahrten für Schüler, bei denen noch im April die Schule weitere

Da aber ab dem kommenden Montag (27.04.2020) Hessen schon wieder schrittweise der Schulunterricht startet, bietet die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ zu drei Schulen in Frankfurt ab Montag auch zusätzliche Fahrten an:

Riedschule in Enkheim

Heinrich-von-Kleist-Schule in Eschborn

Integrierten Ganztagsschule Kelsterbach

traffiQ bietet damit für diejenigen Schulen ein zusätzliches Angebot, die im momentan geltenden Fahrplan, der in der Corona-Krise auf den Ferienplan gekürzt wurde, nicht ausreichend angebunden sind.

Coronavirus: Die VGF kontrolliert im Frankfurter Nahverkehr die Maskenpflicht

+++ 13.12 Uhr: Ab Montag (27.04.2020) gilt in Frankfurt und ganz Hessen die Maskenpflicht. Besonders beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr sind alle Menschen verpflichtet, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen - egal in welcher Form. Von Montag an und in den kommenden Tagen werden daher Fahrausweisprüfer der VGF in Frankfurt unterwegs sein, um die Mitfahrer auf die Pflicht aufmerksam zu machen.

Die VGF wirbt außerdem auf allen Kanälen für die Maskenpflicht und hat dazu ihr bekanntes Motto „Alle fahren mit.“ zu „Alle fahren mit Maske“ erweitert.

Außerdem wurden alle Fahrerinnen und Fahrer mit Masken ausgestattet. Sie werden sie beim Gang durch die Fahrzeuge oder anderem Kundenkontakt tragen, bei ihrer Arbeit in der abgeschlossenen Fahrerkabine sind sie dazu aber nicht verpflichtet.

Corona in Frankfurt: Altenheim in Niederrad betroffen

+++ 11.22 Uhr: Nun hat das Coronavirus auch ein Altenheim in Frankfurt-Niederrad erreicht. Wie das Unternehmen Alloheim Senioren-Residenzen, das den „Mainpark“ im Schleusenweg betreibt, am Mittwoch (22.04.2020) mitteilte, seien in der vergangenen Woche bei einer 85 Jahre alten Bewohnerin Symptome aufgetreten.

Die Bewohner des Altenheims wurden daraufhin auf das Coronavirus getestet. Die 85-Jährige und zwölf weitere Bewohner seien positiv auf Corona getestet worden.

Frankfurt: Restaurants und Cafés weiter dicht

Erstmeldung vom Donnerstag, 23.04.2020, 10.18 Uhr: Frankfurt - Seit gut vier Wochen ist in Frankfurt nichts mehr, wie es einmal war. Die Straßen sind leerer, Kitas dicht, Restaurants und Cafés geschlossen. Das Kontaktverbot, das vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus* schützen soll, hat das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt.

Corona in Frankfurt: Holpriger Schulstart

Die Schulen in Frankfurt kehren langsam zum Normalbetrieb zurück. Zunächst sollen die Abschlussklassen wieder zur Schule gehen, erst später sollen die anderen Klassen folgen. Die hygienischen Bedingungen an den Schulen* sind allerdings alles andere als ideal. Viele Schulen fühlen sich in der Organisation des Schulbetriebes während der Corona-Zeit vom hessischen Kultusministerium alleine gelassen.

Corona-Pandemie: Maskenpflicht ab Montag (27. April) in Frankfurt

Ab Montag (27.04.2020) herrscht Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel und im Einzelhandel in Frankfurt. „Wir gehen davon aus, dass spätestens nächste Woche die Stadt wieder voller wird und wir deshalb um zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nicht herumkommen“, lassen sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) in einer gemeinsamen Mitteilung zitieren. „Nach dem Lockdown haben wir jetzt erste Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus erzielt, dies dürfen wird jetzt nicht aufs Spiel setzen.“

Eine neue Themenseite bündelt alle Informationen und Hinweise der Stadt Frankfurt zum neuartigen SARS-CoV-2 ➡️ https://t.co/bFLrsroq5j #Coronavirus pic.twitter.com/lsCyboBmEM — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) March 13, 2020

Maskenpflicht in Frankfurt: Experten üben Kritik

Nicht alle Experten halten diese Auflage für sinnvoll. Damit eine Schutzmaske andere Menschen vor einer Ansteckung mit Corona schützt, müssen gewisse Hygiene-Standards berücksichtigt werden. Auch der Umgang mit der Schutzmaske sei entscheidend, gibt das Robert-Koch-Institut zu bedenken.

Freibad-Saison in Frankfurt: Start verschiebt sich wegen Corona

Das traditionelle Anschwimmen am 1. Mai in den Freibädern Frankfurts wird dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie entfallen. Und auch sonst können Schwimmbad-Freunde nicht auf einen normalen Start in die Freibad-Saison hoffen.

Der Flughafen Frankfurt, eines der weltweit wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt, wirkt wie ausgestorben. Der Flughafenbetreiber Fraport hat das Terminal 2 sogar mittlerweile geschlossen, weil die Fluggastzahlen so dramatisch eingebrochen sind. Auch eine der weltweit größten Buchmessen droht im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie auszufallen. „Wie die 72. Buchmesse dann genau aussehen wird, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Es wird in jedem Fall eine sehr besondere Messe, das steht jetzt schon fest“, erklärte Sprecherin Kathrin Grün am Dienstag (21.04.2020).

Insgesamt wurden in der Mainmetropole bislang 1096 Menschen positiv auf das Coronavirus* getestet (Stand Dienstag, 23.04.2020). Im Vergleich zum Vortag ist das ein Anstieg um 17 Fälle. Zurzeit werden 278 Corona-Patienten aus Frankfurt in Krankenhäusern versorgt - drei mehr als am Montag.

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa/Arne Dedert