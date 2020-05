Raddemo zwischen Innenstadt und Flughafen Frankfurt: Verkehrschaos erwartet

Verkehrschaos am Feierabend: Radentscheid organisiert Demonstration von Innenstadt bis Flughafen Frankfurt.

Die Initiative Radentscheid Frankfurt hat eine Demonstration angekündigt. Diese Straßen werden heute von dem Radkorso betroffen sein.

Radentscheid Frankfurt organisiert Rad-Demonstration am Dienstagnachmittag

am Dienstagnachmittag Strecke des Radkorsos könnten den Feierabendverkehr heute erheblich erschweren

Diese Strecken werden am frühen Abend durch die Raddemo gesperrt

Frankfurt - In der Frankfurter Innenstadt könnte es heute am frühen Abend zu einem Verkehrschaos kommen. Die Initiative Radentscheidorganisiert ab 15 Uhr heute Nachmittag eine Raddemo von der Alten Oper bis zum Flughafen Frankfurt.* Laut Mitteilung der Veranstalter soll der Radkorso mit Kundgebungen am Opernplatz beginnen. Dort wird die Anzahl der Teilnehmer aus Platzgründen noch beschränkt sein. Sobald der Radkorso dann über die Taunusanlage auf der Mainzer Landstraße die Fahrt aufnimmt, ist die Anzahl der teilnehmenden Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer nicht mehr begrenzt.

Die Route des Radkorsos wird von der Mainzer Landstraße über die Schwanheimer Brücke auf die B40 und B43 zum Terminal 1 am Flughafen Frankfurt führen.

Demo Richtung Flughafen Frankfurt: Mainzer Landstraße betroffen

Die Veranstaltung ist der erste größere Protest des Radentscheids seit Wochen, der Gesamtleiter Werner Buthe sei daher laut Mitteilung nicht sicher, wie viele Radlerinnen und Radler sich dem Korso anschließen werden. Dennoch könnte es zu einem erheblich längeren Zug werden, da auch die Fahrradfahrerinnen und -fahrer den Mindestabstand der Corona-Maßnahmen einhalten müssen.

Rad-Demonstration in #Frankfurt



Dienstag, 26.05., ab 15 Uhr, Ankunft: ca. 16 Uhr



️ Verlauf:

Opernplatz-Taunusanlage-Mainzer Landstraße-Schwanheimer Brücke-B40-B43-Airport-Ring-Flughafen.



⚠️ Verkehrsbeeinträchtigungen: erwartbar – bitte mehr Zeit einplanen.



// #FfMVerkehr pic.twitter.com/IjTVPsopLn — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) May 25, 2020

Durch die Länge des Korsos komme es heute praktisch zu „einer Sperrung des Feierabendverkehrs auf der Mainzer Landstraße und den beiden angrenzenden Bundesstraßen B40 und B43 in Richtung Flughafen“. Auch die Zubringer zu den Kraftfahrtstraßen hinter der Schwanheimer Brücke sowie dem Schwanheimer Knoten sollen kurzfristig bedarfsgesperrt werden. Der Leiter des Korsos kündigte an, dass es dabei zu schweren Behinderungen kommen könnte. Diese Sperrungen könnten sich dann auch auf die A3 und A66 auswirken.

Raddemo von Innenstadt bis Flughafen Frankfurt

Da die Parallelstraßen Frankenallee und Kleyerstraße somit ebenfalls überlastet würden, empfehlen die Veranstalter die Bereiche der Innenstadt und des Gallusviertels heute zur Feierabendzeit komplett zu meiden. Die Straßenbahn werde durch den Radkorso nicht behindert, so Buthe. Das sei mit der VGF abgestimmt.

Selbst wenn die Raddemo heute nur wenige hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen sollte, warnte Buthe, dass das Überholen des Konvois über den gesamten Streckenverlauf von anderthalb Stunden nicht möglich sei.

Radentscheid organisiert Demo in Frankfurt

Verkehrsblockaden sind ein häufiges Mittel bei Umwelt-Demonstrationen, zum Beispiel auch bei Fridays for Future, die auch an der Raddemo beteiligt sind. Der Radentscheid Frankfurt protestiert häufig dafür, dass Frankfurt Fahrrad-freundlicher* werden soll. Doch es mangelt an Planern, die die Ambitionen Wirklichkeit werden lassen.

