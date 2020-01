Straßenblockade und Umwelt-Demos legen Verkehr am Freitag in Frankfurt lahm

Am Freitag (31.01.2020) soll es zu einer Blockade auf der Friedberger Landstraße in Frankfurt kommen (Symbolbild). Auf dem Bild ist eine Blockade vom 20.09.2019 von Fridays For Future zu sehen.

Der Verkehr in Frankfurt wird am Freitag durch zwei Umwelt-Demos, unter anderem von Fridays for Future, erheblich beeinträchtigt. Auch eine Straßenblockade ist geplant.

Frankfurt - Am Freitag (31.01.2020) wird es in Frankfurt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Hintergrund sind zwei Demonstrationen: "Fridays for Future" und "NixNOx! - Aufatmen auch in Frankfurt?" planen im Bereich der Friedberger Landstraße/ Nibelungenplatz Kundgebungen. Auch zu einer Blockade wird es kommen, wie die Polizei berichtet.

Frankfurt: Blockade soll Verkehr für über zwei Stunden lahmlegen

Fridays for Future beginnt seine Demonstration um 14 Uhr und wird am Nibelungenplatz eine Auftaktkundgebung abhalten. Gegen 14.30 Uhr beginnt dann der Demonstrationszug, welcher über die Nibelungenallee, Nordendstraße, Eckenheimer Landstraße und Neuhofstraße schließlich zum Matthias-Beltz-Platz führen wird. Um 14.50 Uhr wird dort die Abschlusskundgebung stattfinden. Zu der Demo der Klima-Bewegung werden rund 80 Teilnehmer erwartet.

Die Veranstaltung „NixNOx! - Aufatmen auch in Frankfurt?“ beginnt um 16 Uhr an der Luftmessstation an der Friedberger Landstraße 84. Dort wird auch eine Blockade geplant sein. Die erwarteten 200 Teilnehmer von „NixNOx“ wollen den Bereich zwischen Matthias-Beltz-Platz und Friedberger Platz für zwei Stunden blockieren.

Die Polizei wird das betroffene Gebiet schon frühzeitig absperren und leitet den Verkehr um. Empfohlen wird deshalb den Bereich zu umfahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Verkehr in Frankfurt: Auch im ÖPNV kommt es wegen Blockade zu Beeinträchtigungen

Es wird in diesem Bereich auch zu Einschränkungen im ÖPNV in Frankfurt kommen. Die Linien 12, 18 und 30 umfahren den gesperrten Bereich, wie die VGF mitteilt.

Die Straßenbahnlinien 12 und 18 fahren von etwa 16 Uhr an nur für etwa eine halbe Stunde über Zoo und Wittelsbacher Allee. Die Buslinie 30 umfährt die Sperrung von 16 bis 18 Uhr zwischen Konstablerwache und Nibelungenplatz über die Eckenheimer Landstraße. Alle Fahrgäste können zwischen Bornheim Mitte und Willy-Brand-Platz auf die U4 ausweichen. Zu Fuß ist die Friedberger Landstraße auch von den U5-Stationen auf der Eckenheimer Landstraße erreichbar.

Blockade von Verkehr in Frankfurt: Das fordern die Teilnehmer bei „NixNOx!“

„NixNOx“ ist eine Veranstaltung von verschiedenen Umwelt- und Klimaorganisationen wie Greenpeace, Fridays for Future, BUND oder Extinction Rebellion. Die Veranstaltung richtet sich gegen die starke Luftverschmutzung in Frankfurt, vor allem durch Stickstoffoxide (NOx). Die Veranstalter fordern unter anderem von der Politik einen Luftreinhalteplan und den Stickoxidgrenzwert von 40 μg/m3 einzuhalten.

Auch zu Blockaden kam es bei einer großen Demonstration von Fridays For Future in Frankfurt. Allein in Deutschland fanden weit über 500 Aktionen mit rund 1,4 Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.

Kürzlich wurde erst die Zeil in Frankfurt von Fridays For Future blockiert. Der Textildiscounter Primark schloss darauf daraufhin vorübergehend seine Filiale.

