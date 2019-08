Geisterfahrt in Frankfurt Bornheim: Zwei Radfahrer schwer verletzt

In Frankfurt Bornheim sind zwei Radfahrer zusammengestoßen und haben sich dabei schwer verletzt. Einer der beiden war entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

Frankfurt - Am Montagnachmittag (26.08.2019) haben sich in Frankfurt Bornheim zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt.

Laut Polizei fuhr einer der Radfahrer, ein 26-jähriger Mann, gegen 16.15 Uhr in falscher Richtung die Friedberger Landstraße hinauf. Dafür soll er laut Polizei den Radweg in Richtung Innenstadt genutzt haben und war als sogenannter Geisterfahrer unterwegs.

Frankfurt: Radfahrer kollidieren in der Münzenberger Straße

Schließlich wollte der Geisterfahrer in die Münzenberger Straße einbiegen und kollidierte dabei frontal mit einer 51-jährigen Radfahrerin, die gerade in Richtung Friedberger Landstraße unterwegs war. Beide Radler verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als Radfahrer in falscher Richtung fahren - diese Bußgelder drohen Verkehrssündern

Wer in falscher Richtung fährt, begeht kein Kavaliersdelikt, sondern eine Ordnungswidrigkeit. 20 Euro müssen Radfahrende zahlen, wenn sie den Radweg zwar benutzen, aber in die falsche Richtung fahren. Behindern sie dabei andere, sind es 25 Euro, bei Gefährdung 30 Euro. Wer einen Unfall verursacht oder eine Sache beschädigt, muss sogar mit 35 Euro Bußgeld rechnen.

