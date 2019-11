Müllwagen fährt Radfahrerin um - Junge Frau mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Bei einem Unfall mit einem Müllwagen in Preungesheim ist eine junge Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt - Eine junge Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Müllwagen in Preungesheim schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei in Frankfurt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die 24-Jährige auf ihrem Fahrrad den Marbachweg aus Richtung der Straße "An der Wolfsweide" entlanggefahren. An der Kreuzung Marbachweg/Homburger Landstraße sei die Ampel rot gewesen, sodass die Radfahrerin hinter einem Müllwagen anhielt.

Unfall in Frankfurt-Preungesheim: Unfall - Müllwagen fährt Radfahrerin an

Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren beide los. Der Müllwagen wollte dann wohl nach rechts auf die Homburger Landstraße abbiegen, musste allerdings aufgrund seiner Größe nach links ausscheren. Die Radfahrerin, die weiter geradeaus fahren wollte, wurde frontal von ihm erfasst und stürzte. Die 24-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Frankfurt-Preungesheim: Junge Frau bei Unfall mit Müllwagen verletzt

9.10 Uhr bis 10 Uhr umgeleitet. Zu dem genauen Unfallhergang und der Ursache wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen oder Zeuginnen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim 12. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511200 zu melden.

