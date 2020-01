Frankfurter Sängerin Fee hat endlich ihre heißgeliebte Gitarre wieder

Die Frankfurter Sängerin Fee wurde auf dem Rotlintstraßenfest im Nordend beklaut, doch ihre unermüdliche Suche hat sich gelohnt.

Sängerin Fee aus Frankfurt wird bestohlen

aus wird bestohlen Bei einem Straßenfest klaut jemand ihre Gitarre

Nach Aufrufen über verschiedene Kanäle, bekommt sie ihre Gitarre zurück

Update vom Freitag, 10.01.2020, 16.55: Sie ist wieder da, die Gitarre der Musikerin „Fee.“ aus Frankfurt – wir erinnern uns: Nach dem Rotlintstraßenfest war das gute Stück gestohlen worden. Doch jüngst erhielt die 29-Jährige das sechssaitige Instrument zurück. Natürlich war die Freude riesengroß. Allerdings hatte die Musikerin in ihrem Gitarrenkoffer nicht nur das Instrument, sondern auch einige hundert Euro verstaut. Die waren natürlich futsch.

Frankfurt: Sängerin Fee hat endlich ihre Gitarre wieder

Doch das kann die Singer-Songwriterin verschmerzen. Schließlich hing und hängt ihr Herz an der „Epiphone Masterbilt“. Dass sie sie zurückbekam, lag unter anderem auch daran, dass hier ein Artikel darüber erschien und das viel übers Internet lief.

Demnächst ist Felicitas Mietz, wie die gebürtige Marburgerin mit bürgerlichem Namen heißt, wieder auf Achse. Tourt als Vorprogramm von „Mister Me“ durch die Republik. „Ich plane, dass das Album im September erscheint und dann geht’s auch gleich wieder auf Tournee“, sagt sie. Zunächst stünde aber – natürlich – eine Album-Release-Party an. Im „Zoom“ an der Brönnerstraße. „Es gibt nichts Schöneres, als Momente mit dem Publikum live zu teilen“, sagt Fee..

Die Gitarre von Sängerin Fee aus Frankfurt verschwindet nach einem Konzert

Erstmeldung vom Dienstag, 27.08.2019, 20.25 Uhr: Frankfurt - Nach ihrem Konzert beim Rotlintstraßenfest ist ihre "geliebte Akustikgitarre" abhanden gekommen.

Und nicht nur das. Auch die Einnahmen aus dem Verkauf von T-Shirts und CDs der vergangenen vier Auftritte sind futsch, weil sie diese in dem Gitarrenkoffer aufbewahrt hatte, in dem auch ihr Instrument lag. "Ich bin todtraurig , das ist wirklich sehr bitter", klagt Fee.

"Das ist nicht nur finanziell ein Verlust, sondern auch emotional." Ihr Musikerherz hing an dieser Epiphone Masterbilt, wie der Sechssaiter heißt. "Ich habe sehr, sehr lange nach einer Gitarre gesucht, die zu mir passt, die mir gefällt und die sich gut anfühlt. Wir haben sie dann auch noch modifiziert und weiter angepasst", sagt die Liedermacherin.

Sängerin Fee: Nachbarschaft erfolglos befragt

Wie konnte das Malheur passieren? Fee hatte an jenem Tag drei Auftritte, der in der Rotlintstraße war der letzte. "Ich wollte das übrige Equipment wegbringen, aber weil ich die Gitarre am nächsten Tag brauchte, ließ ich sie bei Freunden." Als diese bemerkten, dass das Instrument weg war, "haben sie die Nachbarschaft befragt und auch mit Müllmännern gesprochen, wollten wissen, ob sie etwas gefunden hätten", berichtet Fee. Leider ohne Erfolg.

Jetzt könnte man natürlich sagen: Selbst schuld. Aber es ist niemand gezwungen das Instrument zu stehlen. Und der Finder hätte jede Möglichkeit, es zurückzugeben, denn in der Gitarrentasche befinden sich CDs und Autogrammkarten mit Fees Namen und Kontaktdaten. "Ein Finderlohn wäre auch drin", sagt sie.

Fee sucht mit Aushängen nach ihrer Gitarre

Zettel hat sie in der Rotlintstraße auch schon aufgehängt. Darauf steht: "Am Samstag habe ich auf dem Rotlintstraßenfest ein Konzert gespielt und anschließend ist meine Gitarre zurückgeblieben. Leider hat sie den Weg zu mir nicht zurück gefunden." Ihre Situation schilderte sie auch in den sozialen Netzwerken. Wer Infos hat, kann sie an halo@feemusik.de senden.

In letzter Zeit scheint Fee vom Pech verfolgt: Auch ihr Laptop ging in die Brüche und ein anderes elektronisches Musikgerät ist ebenfalls weggekommen. Dabei ist dieses Jahr bisher ein für sie sehr gutes für sie gewesen. Und es soll gut weitergehen: "Ich werde in Schwerin vor Katie Meluaspielen." Wenn ihre Gitarre bis dahin nicht wieder aufgetaucht ist, wird sie mit ihrer alten, einer Takamine, auftreten.

