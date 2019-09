Verspätungen bei der S-Bahn in Frankfurt

Frankfurt: Aktuell kommt es zu Verspätungen bei den S-Bahn-Linien S3 und S4.

Update vom Sonntag, 22.09.2019, 16.10 Uhr: Die Signalstörung ist laut RMV beendet. Auf den Linien S3 und S4 kommt es aber noch zu Verspätungen.

Update vom Sonntag, 22.09.2019, 15.54 Uhr: Auf den Linien S3 und S4 kommt es zu Verspätungen aufgrund einer Signalstörung bei Eschborn. Das teilt der RMV mit. Zudem kann es noch zu Einschränkungen infolge eines vorangegangenen Feuerwehreinsatzes in "Frankfurt Galluswarte" kommen.

Frankfurt: Verspätungen bei der S-Bahn

Update vom Freitag, 20.09.2019, 16.30 Uhr: Nach unseren Informationen läuft am Hauptbahnhof Frankfurt derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Die Bahn spricht in einer ersten Mitteilung von einem Personenschaden.

Update vom Donnerstag, 19.09.19, 22.40 Uhr: Es ist geschafft! Die Weltkriegsbombe ist erfolgreich entschärft. Der Kampfmittelräumdienst hat hervorragende Arbeit geleistet. Das Sperrgebiet ist damit wieder freigegeben. Die Verkehrsbehinderungen sollten sich nach und nach auflösen.

Update vom Donnerstag, 19.09.19, 21.40 Uhr: Die Entschärfung kann jetzt beginnen. Die Feuerwehr Frankfurt weist darauf hin, dass es mehrfach laut knallen kann. Das gehört zum Prozedere und ist kein Grund zur Sorge.

Update vom Donnerstag, 19.09.2019, 20.46 Uhr: Noch immer werden einzelne Personen evakuiert. Laut Frankfurter Feuerwehr ist aber noch alles im Zeitplan.

Es werden noch immer einzelne Personen im Sperrgebiet gesichtet und von @Polizei_Ffm aufgefordert, dieses zu verlassen. Noch liegen wir aber im Zeitplan. #Weltkriegsbombe #Riederwald ^aw — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) September 19, 2019

Update vom Donnerstag, 19.09.2019, 17.59 Uhr: Nach dem Ausfall der Straßenbahnlinien 11 und 12 haben Fahrgäste von und nach Fechenheim eine Alternative: Die Buslinien 44 und 551 verbinden Fechenheim mit den U-Bahn-Linien U4 und U7 in der Borsigallee. Diese Linien verkehren voraussichtlich ungehindert.

Update vom Donnerstag, 19.09.2019, 17.47 Uhr: Aufgrund der Entschärfung der Weltkriegsbombe im Riederwald kommt es auch zu Einschränkungen bei der RE54, der RB58 und der RE59.

RE54, RB58, RE59: Einschränkungen am 19.09. aufgrund Entschärfung einer Weltkriegsbombe https://t.co/uxqImU6V5S — RMV Info (@RMVinfo) September 19, 2019

Update vom Donnerstag, 19.09.2019, 17.43 Uhr: Neben der Bombenentschärfung im Frankfurter Osten sorgen auch das Frankfurter Oktoberfest und natürlich das Eintracht-Spiel gegen den FC Arsenal für zusätzliche Verkehrsbelastungen. Die Polizei empfiehlt schon jetzt, eine längere Anreise zum Spiel einzuplanen.

⚽️ Bombenentschärfung im #Riederwald, #Oktoberfest auf dem P9 & das Heimspiel #SGEARS: Stellt euch auf eine längere Anreise ein.



Schon gewusst? Der Stadion Bike Point bietet gegen kleines Entgelt einen bewachten #Parkplatz für alle die mit dem #Fahrrad kommen.



// #SGEuropa #SGE — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) September 19, 2019

Die Parkplatzkapazitäten auf dem Waldparkplatz sind bereits jetzt ausgeschöpft. Autofahrern wird der Parkplatz Isenburger Schneide empfohlen.

Update vom Donnerstag, 19.09.2019, 14.03 Uhr: Wegen der Entschärfung einer Bombe in Frankfurt Riederwald kommt es ab dem späten Nachmittag zu Einschränkungen beim ÖPNV. Zwischen 19 und 23 Uhr fahren die Straßenbahnlinien 11 und 12 nicht zwischen Riederhöfe, Fechenheim und Hugo-Junkers-Straße. Ein Ersatzverkehr ist für diesen Zeitraum nicht vorgesehen.

Hallo, voraussichtlich werden die Bahnen der Linien 11 und 12 zwischen 19 und 23 Uhr zwischen Riederhöfe, Fechenheim und Hugo-Junkers-Straße nicht fahren. Ein Ersatzverkehr ist nicht vorgesehen. Wir tragen aktuell alle Infos zusammen und werden diese zeitnah veröffentlichen. *sr — VGF (@vgf_ffm) September 19, 2019

Die Weltkriegsbombe, die in Frankfurt Riederwald am Mittwochnachmittag gefunden wurde, ist zwar verhältnismäßig klein (50 Kilogramm schwer) - hat aber große Auswirkungen. Im Frankfurter Osten droht aufgrund der Evakuierungszone ein Verkehrskollaps, denn eine der wichtigsten Hauptstraßen in Richtung Osten wird über Stunden nicht befahrbar sein.

Frankfurt: Probleme bei den S-Bahnen

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 13.59 Uhr: Neben der S8 und der S9 kommt es jetzt auch auf der S6 zu Ausfällen und Verspätungen. Schuld daran ist laut RMV eine Stellwerksstörung in Friedberg. Die Störung auf der S8 und der S9 besteht weiterhin.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 12.15 Uhr: Auf den Linien S8 und S9 kommt es auch am Mittwochmittag noch zu Verspätungen. Auch Umleitungen sind möglich. Grund sind laut RMV technische Störungen an der Strecke zwischen Rüsselsheim und Mainz-Bischofsheim.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 9.48 Uhr: Auf den Linien S8 und S9 kommt es weiterhin zu Verspätungen. Das teilt der RMV mit. Eventuell müssen die Bahnen vereinzelt umgeleitet werden. Grund sind technische Störungen an der Strecke.

S-Bahn Frankfurt: S8 und S9 kommen zu spät

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 9.19 Uhr: Nicht nur in Frankfurt gibt es Probleme beim ÖPNV, sondern auch in Wiesbaden: Die Feuerwehr ist immer noch bei einem Brand an der Kirche St. Birgid in Wiesbaden-Bierstadt im Einsatz. Weil die Patrickstraße gesperrt ist, kommt es bei den Bussen zu Einschränkungen.

Das teilt der RMV jetzt mit. Die Haltestellen "Raiffeisenstraße", "Poststraße"; "Venatorstraße" und "Zieglerstraße" entfallen in Fahrtrichtung Hessloch und Breckenheim.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 8.33 Uhr: Die Störung auf der Linie U6 ist laut VGF behoben. Die Signalstörung bei den S-Bahn-Linien S1, S8 und S9 besteht aber weiterhin. Es kommt zu Verspätungen.

S-Bahn Frankfurt: Verspätungen wegen Signalstörung

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 8.01 Uhr: Neben den Signalstörungen bei S1, S8 und S9 macht nun auch die U-Bahn Probleme. Wie die VGF mitteilt, kann es auf der U6 zu Verspätungen, Fahrplanabweichungen und vereinzelten Fahrtausfällen kommen. Grund ist eine Weichenstörung.

Update vom Mittwoch, 18.09.2019, 6.09 Uhr: Wegen Signalstörungen in Flörsheim und Raunheim kommt es laut RMV zu Verspätungen bei mehreren S-Bahnen. Betroffen sind am Mittwochmorgen die S1, die S8 und die S9.

Update vom Dienstag, 17.09.2019, 12.02 Uhr: Laut RMV ist die Störung auf den S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 beendet. Bis etwa 12.15 Uhr könne es noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Ein Notarzteinsatz im Zug im Bereich "Frankfurt Ostendstraße" hatte für die Behinderungen gesorgt.

S-Bahn Frankfurt: Notarzteinsatz im Zug

Update vom Dienstag, 17.09.2019, 11.19 Uhr: Neben der U-Bahn kommt es jetzt auch auf bei den S-Bahnen zu Ausfällen und Verspätungen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9. Grund ist laut RMV ein Notarzteinsatz im Zug im Bereich "Frankfurt Ostendstraße".

Update vom Dienstag, 17.09.2019, 10.59 Uhr: Wie der RMV mitteilt, ist die Störung auf den Linien U1, U2, U3 und U8 beendet. Es komme aber noch "zu Ausfällen und erheblichen Fahrplanabweichungen". Grund war eine Stellwerksstörung im U-Bahn-Tunnel.

Ersatzweise können laut RMV folgende Alternativen genutzt werden:

Ab "Hauptwache" können die S-Bahnen genutzt werden.

genutzt werden. Zwischen "Eschersheim", "Hauptwache" und "Südbahnhof" kann die S5 genutzt werden.

genutzt werden. Zwischen "Oberursel", "Hauptwache" und "Südbahnhof" kann die S6 genutzt werden.

genutzt werden. Ab "Hügelstraße" kann die Buslinie 39 in Fahrtrichtung Ginnheim oder Preungesheim genutzt werden.

in Fahrtrichtung Ginnheim oder Preungesheim genutzt werden. Ab "Konstablerwache" kann die Straßenbahnlinie 18 genutzt werden.

genutzt werden. Ab "Hauptbahnhof" kann die Straßenbahnlinie 16 genutzt werden.

Update vom Dienstag, 17.09.2019, 10.37 Uhr: Auf den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 gibt es am Dienstagvormittag Probleme. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen wegen einer Stellwerksstörung im U-Bahn-Tunnel. Das teilt die VGF mit.

Update vom Montag, 16.09.2019, 8.32 Uhr: Es geht munter weiter mit den Verspätungen der S-Bahn-Linien. Auf den Linien der S1, S2, S8 und S9 ist eine technische Störung bei Offenbach Marktplatz laut RMV zwar mittlerweile behoben. Trotzdem kann es noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Auch auf der Linie S5 kommt es noch zu Verspätungen. Es hatte eine Signalstärung in Oberursel gegeben.

Update vom Montag, 16.09.2019, 7.20 Uhr: Auf der Linie der S1 in und um Frankfurt kommt es am Montagmorgen (16.09.2019) zu Verspätungen. Grund ist laut RMV eine Signalstörung in Flörsheim. Auch am Freitag schon war es deshalb zu Verspätungen gekommen.

Update vom Freitag, 13.09.2019, 9.24 Uhr: Laut RMV ist die Störung mittlerweile behoben.

Update vom Freitag, 13.09.2019, 9.24 Uhr: Wie der RMV mitteilt, kommt es neben der S-Bahn-Linie 1 aktuell auch zu Verspätungen bei der S2. Der Grund ist eine Signalstörung zwischen "Eppstein Bahnhof" und "Niedernhausen Bahnhof".

Update vom Freitag, 13.09.2019, 6.45 Uhr: Aufgrund einer Signalstörung bei Flörsheim kommt es auf der S-Bahn-Linie S1 zu Verspätungen. Wie lange die Störung noch dauern wird, ist laut RMV unbekannt.

Update vom Donnerstag, 12.09.2019, 11:18 Uhr: Tausende von Bahnreisende haben am Mittwochabend stundenlang zwischen Fulda und Frankfurt festgesteckt. Wie die Hessenschau berichtet, hat sich ein Mann kurz vor dem Bahnhof in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) ins Gleisbett gestellt - der Lokführer konnte den Zug mit einer Notbremsung noch rechtzeitig stoppen.

Mann bei Schlüchtern auf Gleis: Zug mit Notbremsung

Der Unbekannte sei daraufhin geflüchtet und später von der Polizei in eine Klinik gebracht worden. Die Reisenden im Regional- und Fernverkehr mussten zwei Stunden lang in den Zügen ausharren, die Bahnstrecke war komplett gesperrt.

Update von Mittwoch, 11.09.2019, 16:54 Uhr: Die Störung an der U4 ist wieder behoben, meldet der RMV. Es muss aber weiter mit Verzögerungen im U-Bahnverkehr gerechnet werden. Schuld an dem Chaos war ausgelaufener Diesel, aber wo der herkam, wird Sie überraschen.

Update vom Mittwoch, 10.09.2019, 07:00 Uhr: In der Innenstadt Frankfurts müssen Pendler am frühen Mittwochmorgen Geduld aufbringen: Es kommt zu Störungen beim Betrieb der U4. Wie die VGF mitteilt, finden wegen einer Betriebsstörung keine Fahrten der Linie U4 zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof statt.

Die Züge der U4 verkehren im Abschnitt Konstablerwache - Seckbacher Landstraße nur über ein Gleis in beiden Richtungen mit einem Pendelzug. Die Behinderungen im Ablauf sollen laut der Bahngesellschaft bis zum Mittag um ca. 12:00 Uhr anhalten.

Fahrgäste sollen nur die Bahnsteige Richtung Bockenheimer Warte nutzen, dort läuft der Betrieb in beide Richtungen. Die Züge fahren an der Konstablerwache am mittleren Bahnsteig Richtung Bornheim ab.

Alternativen: S-Bahn oder Tram

Um längere Wartezeiten an den Haltestellen bzw. Stationen zu vermeiden, werden folgende Alternativen empfohlen:

Von und nach Enkheim: U-Bahnlinie U7 ab bzw. zur Konstablerwache.

Zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof in beiden Richtungen bitte die Linie U5 nutzen.

S-Bahnen zwischen Konstablerwache und Hauptbahnhof

Straßenbahn Linie 11: Zwischen Dom/ Römer, Willy- Brandt- Platz und Hauptbahnhof.

Straßenbahn Linie 12: Zwischen Konstablerwache, Dom/ Römer, Willy- Brandt- Platz und Hauptbahnhof sowie zwischen Bornheim Mitte und Konstablerwache.

Einen Polizeieinsatz hat es an der Bahnstrecke zwischen Langen und Darmstadt gegeben. Regionalbahnen und S-Bahnen dürfen nicht fahren, meldet der RMV.

Update vom Dienstag, 10.09.2019, 16.33: Auch auf den S-Bahn-Linien in Frankfurt läuft es nicht rund: Bei der S3 und S4 kommt es zu Verspätungen. Das teilt der RMV mit. Grund sind Personen im Gleisbereich des Bahnhofs Neu-Isenburg.

Update vom Dienstag, 10.09.2019, 16.24 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes kommt es an der U-Bahn in Frankfurt zu Problemen. Fahrten fallen aus, die Strecke der U4 ist unterbrochen.

Update vom Dienstag, 10.09.2019, 11.06 Uhr: Wegen einer Fahrstromstörung kommt es zu Problemen auf den U-Bahn-Linien U4 und U7 in beide Richtungen. Vereinzelt fallen Fahrten aus, teilt die VGF mit. Es kommt zu Fahrplanabweichungen. Die Störung ist laut VGF aber mittlerweile behoben.

RMV: Probleme bei S- und U-Bahnen

Update vom Dienstag, 10.09.2019, 8.16 Uhr: Wegen einer technischen Störung an der Taunusanlage kann es bei den S-Bahn-Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 zu Verspätungen kommen. Die Störung konnte innerhalb weniger Minuten behoben werden.

Update vom Montag, 09.09.2019, 20.14 Uhr: Wegen einer technischen Störung an der Konstablerwache in Frankfurt kommt es auf mehreren S-Bahn-Linien zu Ausfällen und Verspätungen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9. Das teilt der RMV mit.

Update vom Montag, 09.09.2019, 13.57 Uhr: Wie der RMV mitgeteilt hat, ist die Störung behoben. Es kann wegen des vorangegangenen Feuerwehreinsatzes allerdings noch zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr kommen.

Update vom Montag, 09.09.2019, 13.07 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes an der Konstablerwache in Frankfurt fallen derzeit etliche S-Bahnen aus. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Mehr Infos hier.

Update vom Donnerstag, 05.09.2019, 15.49 Uhr: Pendler in der Wetterau brauchen derzeit starke Nerven. Der Hessischen Landesbahn (HLB) sind krankheitsbedingt die Lokführer ausgegangen, berichtet der Radiosender FFH. Deswegen fallen derzeit viele Fahrten auf den RB-Linien 16 (Friedberg - Friedrichsdorf), 47 (Friedberg - Wölfersheim-Södel) und 48 (Friedberg - Nidda). Die HLB ersetzt die Züge durch Busse, aber wie lange ist noch nicht bekannnt. Hier geht´s zu den Hintergründen.

Update vom Donnerstag, 05.09.2019, 10.59 Uhr: Auf der Linie S2 kommt es laut RMV zu Ausfällen und Verspätungen. Grund ist eine Streckenstörung in Hofheim. Die Zwischentakte in Fahrtrichtung "Niedernhausen Bahnhof" wenden am Halt "Frankfurt Höchst Bahnhof".

Update vom Donnerstag, 05.09.2019, 9.05 Uhr: Nach S-Bahnen und Straßenbahn sind jetzt die U-Bahnen dran: Auf den Linien U1, U2, U3 und U8 kommt es zu Ausfällen und erheblichen Verspätungen wegen einer Fahrzeugstörung. Das teilt der RMV mit.

Frankfurt: U1, U2, U3, U8 - aktuelle Störung (Stand 05.09., 08:52 Uhr) https://t.co/oCpEuEkN6x — RMV Info (@RMVinfo) September 5, 2019

Ersatzweise können zwischen "Südbahnhof", "Konstablerwache" und "Hauptwache" die S-Bahnen genutzt werden. Zwischen "Südbahnhof" und "Schweizer Platz" können Fahrgäste auf die Straßenbahnlinien 15 und 16 ausweichen.

Die gute Nachricht: Die Störung auf den S-Bahn-Linien S1 und S2 ist beendet.

Update vom Donnerstag, 05.09.2019, 7.59 Uhr: Die Störung der Straßenbahnlinie 16 ist laut VGF beendet. Es kann aber noch zu Verspätungen kommen.

Update vom Donnerstag, 05.09.2019, 6.49 Uhr: Auf den S-Bahn-Linien S1 und S2 kommt es aufgrund einer Signalstörung in Frankfurt-Höchst zu Ausfällen und Verspätungen. Das meldet der RMV. Wie lange die Störung anhalten wird, ist noch unbekannt.

Update vom Donnerstag, 05.09.2019, 6.15 Uhr: Eine Fahrstromstörung im Bereich Ginnheim blockiert die Straßenbahnlinie 16. Das teilt die VGF mit. Deshalb sind zwischen Adalbert-/Schloßstraße und Ginnheim in beide Richtungen keine Fahrten möglich. Die Bahnen werden ab Adalbert-/Schloßstraße zum Westbahnhof abgeleitet.

Folgende Haltestellen sind betroffen: Adalbert-/Schloßstraße, Bockenheimer Warte, Juliusstraße, Frauenfriedenskirche, Markus-Krankenhaus, Ginnheim.

Ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Taxen wurde zwischen den Haltestellen Westbahnhof und Ginnheim in beiden Richtungen eingerichtet. Die VGF empfiehlt, ab Hauptbahnhof, Festhalle/Messe die U4 bis Bockenheimer Warte und ab dort den SEV mit Taxen bis Ginnheim zu nutzen. Alternativ fährt die Buslinie 64 zwischen Ginnheim und Baseler Platz/ Hauptbahnhof. Es kommt zu verlängerten Reisezeiten, teilt die VGF mit.

RMV: Probleme bei U- und S-Bahnen

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 13.06 Uhr: Der RMV teilt mit, dass die Störung auf den U- und S-Bahn-Linien beendet ist. Es kommt noch zu Ausfällen und Verspätungen. An der Konstablerwache hatte ein Polizeieinsatz stattgefunden.

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 12.17 Uhr: Auf den Linien der S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9 sowie auf den Linien der U4, U5, U6, U7 kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Die Konstablerwache wurde wegen eines Großeinsatzes der Polizei geräumt.

Der RMV teilt mit: Die S1 wird über "Frankfurt Süd" umgeleitet. Die S2 aus Richtung "Niedernhausen" wendet vorzeitig in "Frankfurt Griesheim Bahnhof". Aus Richtung "Dietzenbach Bahnhof" wenden die Züge in "Offenbach Hauptbahnhof". Die Züge aus "Darmstadt Hauptbahnhof"/"Langen Bahnhof" kommend wenden in "Frankfurt Süd".

RMV: Großeinsatz an der Konstablerwache in Frankfurt

Die S5 aus "Friedrichsdorf Bahnhof" wendet in "Frankfurt Rödelheim". Die S6 aus "Friedberg Bahnhof" endet in "Frankfurt Hauptbahnhof" ohne Halt in "Frankfurt Messe" und "Frankfurt Galluswarte". Die S8 und S9 aus Wiesbaden kommend wenden in "Frankfurt Hauptbahnhof". Die S9 aus "Hanau Hauptbahnhof" kommend wendet in "Frankfurt Mühlberg".

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 9.13 Uhr: Die Störung auf den Linien S1, S2, S8 und S9 ist laut RMV behoben. Es kann noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen. Grund war eine Weichenstörung im Bereich "Offenbach Ost".

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 8.54 Uhr: Nach der Störung der S-Bahnen am frühen Morgen kommt es auch jetzt wieder zu Verspätungen und Ausfällen. Betroffen sind die Linien S1, S2, S8 und S9. Grund ist laut RMV eine Weichenstörung im Bereich "Offenbach Ost".

RMV: S-Bahnen haben Verspätung oder Fallen aus

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 6.59 Uhr: Die Störung auf den S-Bahn-Linien S8 und S9 ist laut RMV beendet. Das teilt der Verkehrsverbund auf Twitter mit.

Update vom Dienstag, 03.09.2019, 6.11 Uhr: Die S-Bahnen der Linien S8 und S9 kommen am Dienstagmorgen zu spät. Das teilt der RMV mit. Grund seien eine Bahnübergangsstörung in Mainz-Gustavsburg und eine Signalstörung zwischen Kelsterbach und Raunheim. Wann die Störungen behoben sein werden, ist unbekannt.

RMV: Verspätungen der U4 in Frankfurt

Update vom Montag, 02.09.2019, 8.29 Uhr: Die Störung auf der Linie der U4 ist behoben. Das teilt die VGF mit. Es könne noch zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Update vom Montag, 02.09.2019, 7.01 Uhr: Wegen einer Fahrstromstörung gibt es auf der Linie U4 zurzeit keine Fahrten zwischen Konstablerwache und Schäfflestraße. Betroffen sind die Haltestellen: Schäfflestraße, Seckbacher Landstraße, Bornheim Mitte, Höhenstraße, Merianplatz, Konstablerwache. Der RMV bittet, zwischen Konstablerwache und Schäfflestraße sowie Enkheim die U7 zu nutzen.

RMV: Störungen bei S-Bahnen

Update vom Sonntag, 01.09.2019, 14.49 Uhr: Die Störung auf den Linien S1 und S2 ist laut RMV beendet. Es kann noch zu Verspätungen kommen.

Update vom Sonntag, 01.09.2019, 13.42 Uhr: Auf den Linien der S1 und S2 kommt es am Sonntagnachmittag zu Ausfällen und Verspätungen. Das teilt der RMV mit. Die Bahnen werden über den Bahnhof Frankfurt-Höchst umgeleitet. Grund dafür sei eine Signalstörung am Bahnhof Frankfurt-Nied.

Update vom Sonntag, 01.09.2019, 12.44 Uhr: Die Störung auf den Linien der S1, S8 und S9 ist laut RMV beendet. Es kann noch zu Verspätungen kommen. Grund dafür waren Personen im Gleisbereich.

Update vom Sonntag, 01.09.2019, 12.07 Uhr: Auf den Linien der S1, S8 und S9 kommt es am Sonntagmittag zu Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür sind Personen im Gleis im Bereich "Frankfurt Mühlberg Bahnhof".

Oberleitungsstörung im RMV-Gebiet

Update vom Donnerstag, 29.08. 2019, 15.00 Uhr: Nachdem eine Störung für Ausfälle zwischen Butzbach und Friedberg sorgte, ist die Oberleitungsstörung in Butzbach inzwischen behoben. Alle Züge verkehren wieder normal.

Update vom Donnerstag, 29.08. 2019, 11.50 Uhr: Momentan kommt es zu Ausfällen und Verspätungen wegen einer Oberleitungsstörung in Butzbach. Die Züge wenden in "Butzbach Bahnhof" und "Friedberg Bahnhof". Die Strecke zwischen Butzbach und Friedberg ist gesperrt. Zwischen "Butzbach Bahnhof" und "Friedberg Bahnhof" pendeln Busse.

Update vom Donnerstag, 29.08.2019, 9.15 Uhr: Mittlerweile ist auch die Streckensperrung zwischen Hochheim und Hatterheim aufgehoben. Es kann laut RMV noch zu Verspätungen kommen.

Update vom Donnerstag, 29.08.2019, 8.05 Uhr: Die Signalstörung in Offenbach ist mittlerweile behoben. Es kann bei den S-Bahnen S2, S8 und S9 aber noch zu Verspätungen kommen. Die S1 und die Regionalzüge RE4, RE9, RB10 und RE14 fahren aufgrund des Notarzteinsatzes weiterhin nur eingeschränkt.

Update vom Donnerstag, 29.08.2019, 7.08 Uhr: Am heutigen Morgen gibt es gleich mehrere Störungen, die zu Ausfällen und Verspätungen sorgen. Bei den S-Bahnen S1 , S2, S8, und S9 kommt es aufgrund einer Signalstörung in Offenbach zu Verspätungen. Wie lange die Störung andauern wird, ist laut RMV derzeit noch unbekannt.

Zwischen Hochheim und Hattersheim kommt es zu Teilausfällen, Umleitungen, Verspätungen und einer Streckensprerrung. Grund ist ein Notarzteinsatz am Gleis. Die S1 wenden von Wiesbaden kommend am Hochheimer Bahnhof und von Frankfurt Kommend am Hattersheimer Bahnhof oder bereits in Frankfurt-Höchst. Die Regionalzüge RE4, RE9, RB10 und RE14 fahren zwischen Frankfurt Hauptbahnhof und Mainz beziehungsweise Wiesbaden ohne Zwischenhalt über Rüsselsheim.

Update vom Dienstag, 27.08.2019, 11.03 Uhr: Auf den Linien S2 und S7 sind die Störungen beendet. Es kann laut RMV aber noch zu Verspätungen kommen.

Update vom Dienstag, 27.08.2019, 10.08 Uhr: Die Störung auf den Linien S1, S3, S4, S5, S6, S8, S9 ist beendet. Es kann laut RMV noch zu Verspätungen kommen. Grund waren Personen im Gleis zwischen "Frankfurt Hauptbahnhof" und "Frankfurt Ostendstraße".

Auf der Linie S2 kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen wegen einer technischen Störung zwischen Lorsbach und Niedernhausen.

Wegen einer Weichenstörung in Frankfurt-Niederrad müssen Fahrgäste auch auf der Linie S7 mit Verspätungen rechnen. Das teilt der RMV mit.

Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien

Update vom Dienstag, 27.08.2019, 9.09 Uhr: Aktuell kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen auf allen S-Bahn-Linien. Der Grund sind laut RMV Personen im Gleis auf der Strecke zwischen "Frankfurt Hauptbahnhof" und "Frankfurt Ostendstraße".

Update vom Donnerstag, 22.08.2019, 14.20 Uhr: Wegen Gleisbauarbeiten in der Paul-Ehrlich-Straße fahren die Straßenbahnlinien 12, 15, 19, 20 und 21 von Montag, 26. August, etwa 2 Uhr, bis Sonntag, 1. September, etwa 3 Uhr, südlich des Mains nicht oder nur auf Teilstrecken. Auf zwei Routen wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Linien 12 und 15 werden verknüpft

Nach den derzeit stattfindenden Arbeiten in Niederrad wird die Straßenbahnlinie 12 ab Freitag, 23. August, zunächst wieder regulär verkehren. Ab Montag, 26. August, werden jedoch keine Fahrten zwischen Stresemannallee/Gartenstraße und Universitätsklinikum stattfinden. Zwei SEV-Linien überbrücken den unterbrochenen Streckenabschnitt.

Die Linie 15 verkehrt im genannten Zeitraum nicht zwischen Stresemannallee/Gartenstraße und Haardtwaldplatz und wird hier durch die SEV-Linie 1 ersetzt.

Von Fechenheim kommend fahren die Bahnen der Linie 12 wie gewohnt bis Stresemannallee/Gartenstraße, von wo sie dann als Linie 15 zum Südbahnhof oder zur Stadtgrenze Offenbach fahren. Linien 19 und 20 entfallen.

Die Linie 21 fährt nicht bis zum Stadion, sondern ab Stresemannallee/Gartenstraße über die Stresemannallee bis Louisa Bahnhof. Bis zur Station Oberforsthaus verkehrt die SEV-Linie 2. Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs mit Bussen SEV 1: Die SEV-Linie 1 fährt von Stresemannallee/Gartenstraße über Universitätsklinikum und Niederräder Landstraße bis zum Haardtwaldplatz.

SEV 2: Die SEV-Linie 2 verkehrt täglich von 6 bis 22 Uhr zwischen Stresemannallee/Gartenstraße, Universitätsklinikum, Triftstraße und Oberforsthaus.

Nicht alle SEV-Haltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Straßenbahnhaltestellen. Vor Ort ist eine Wegeleitung angebracht. S-Bahnen und Busse als Alternative traffiQ und VGF empfehlen ihren Fahrgästen, auch die alternativen Fahrtmöglichkeiten im dichten Frankfurter Nahverkehrsnetz zu nutzen. Zwischen Hauptbahnhof und Niederrad Bahnhof und Hauptbahnhof bieten sich die S-Bahn-Linien S7, S8 und S9 an. Am Südbahnhof starten die Bus-Linien 61 und 78, die zur Niederräder Landstraße und weiter über Oberforsthaus zum Flughafen (Linie 61) oder über die Bürostadt Niederrad nach Schwanheim (Linie 78) fahren.

Fußballfans aufgepasst

Wegen der Arbeiten fahren amDonnerstag, 29. August, keine Straßenbahnen zum Stadion. Fahrgäste, die zum Europa League Qualifikationsspiel in der Commerzbank Arena möchten, werden gebeten, die S-Bahn-Linien S7, S8 und S9 zu nutzen. Besonders zu empfehlen sind die S-Bahnen, die zusätzlich von den Gleisen 20 bis 23 in der Haupthalle abfahren. Zudem halten ausgewählte Fahrten der Regionalzuglinie RE70 zusätzlich am Stadion.

Update vom Mittwoch, 21.08.2019, 8.38 Uhr: Aktuell kommt es zu Verspätungen auf allen S-Bahn-Linien, die durch den Frankfurter S-Bahn-Tunnel müssen. Grund ist der technische Defekt eines Zuges im Tunnel. Dieser wurde allerdings soeben behoben. Zu Verspätungen kommt es trotzdem noch, teilt der RMV auf Twitter mit.

Update, 13.03 Uhr: Die Fahrstromstörung der U4 in Frankfurt ist beendet. Dennoch kommt es weiterhin zu Verspätungen auf der Strecke, teilte der RMV mit. Wie lange diese andauern, ist derzeit unbekannt.

Update, 12.29 Uhr: Aktuell kommt es zu einer umfassenden Störung auf der U-Bahn-Linie U4. Die VGF hat den Betrieb zwischen den Haltestellen "Seckbacher Landstraße" und "Konstablerwache" auf noch unbestimmte Zeit eingestellt. Auf Twitter gibt die VGF eine Fahrstromstörung als Grund an.

Frankfurt: U4 - aktuelle Störung (Stand 19.08., 12:15 Uhr) https://t.co/4R6HdywC8Q — RMV Info (@RMVinfo) August 19, 2019

Update, 9.12 Uhr: Neben Ausfällen wegen Sturmschäden, kommt es auf der S-Bahn-Linie S1 aktuell wegen einer Signalstörung zwischen Hattersheims und Flörsheim zu Ausfällen und Verspätungen. Deshalb stauen sich die S-Bahnen zwischen Wiesbaden und Frankfurt auf der Strecke.

Update, 19.08.2019, 9.16 Uhr: Nach dem heftigen Unwetter, dass am Sonntagabend vor allem im Kreis Offenbach gewütet hatte, kommt es am Montagmorgen weiterhin zu Ausfällen und Behinderungen. So fahren einzelne Linienbusse nicht, weil viele Straßen im Kreis Offenbach noch durch umgestürzte Bäume blockiert sind. Über die aktuellen Störungen informiert der RMV.

Die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim wird bis etwa 15 Uhr am Montag gesperrt sein, meldet die Deutsche Bahn (DB). Deshalb fallen viele Fernverbindungen aus.

Notarztseinsatz: S-Bahn-Störung

Update, 16:40: Die Weichenstörung vom Vortag, bei der es zu Beeinträchtigungen der S-Bahn-Linien 1, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 kam, ist inzwischen behoben. Es kann immer noch zu einzelnen Verspätungen kommen.

Update, 12:00 Uhr: Inzwischen ist die Beeinträchtigung des Verkehrs durch einen Notarzteinsatz wieder aufgehoben. Der Mann wurde ärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Der S-Bahn-Verkehr sollte wieder normal anrollen.

Update, 10:30 Uhr: Wegen eines Notarzteinsatzes am Hauptbahnhof Frankfurt kommt es derzeit zu Verzögerungen und Zugausfällen stadtauswärts. Die S-Bahnen in Richtung Wiesbaden und über den Flughafen Frankfurt fahren verzögert oder fallen aus.

Die Störung der U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8 ist inzwischen beendet.

U-Bahn-Linien gestört

Update, 9 Uhr: Auf den Linien U1, U2, U3 und U8 kommt es wegen einer technischen Störung zu Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen. Der RMV hat einen Ersatzverkehr zwischen den Haltestellen "Heddernheim" und "Wiesenau" eingerichtet.

Nach wochenlangen Bauarbeiten ist die U-Bahn-Sperrung zwischen Sachsenhausen und Heddernheim seit Montag wieder aufgehoben.

Update, 14.8., 7.10 Uhr: Die Weichenstörung, die am Dienstag den S-Bahn-Verkehr im Rhein-Main-Gebiet beeinträchtigt hat, besteht nach Angaben des RMV weiterhin. Es kommt auch am Mittwoch zu Ausfällen, Verspätungen und Gleiswechseln am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Zwischentakte der S2 fahren nur zwischen Dietzenbach Bahnhof und Offenbach Hauptbahnhof, die Zwischentakte der S6 in Fahrtrichtung Frankfurt Süd nur bis Frankfurt West.

Update, 16.51 Uhr: Die Weichenstörung besteht nach wie vor. Grund für die Störung ist ein defektes Bauteil. Ein Ersatz soll morgen eingebaut werden, die Beeinträchtigungen der Linien S2 und S6 werden nach wie vor bestehen.

Update, 13.03 Uhr: Ein Defekt an einer Weiche stadtauswärts macht den S-Bahn-Tunnel in Frankfurt aktuell zu einem Nadelöhr. Ausgerechnet die Weiche, die die zweigleisige Strecke bis zum Hauptbahnhof Frankfurt zu der eingleisigen Weiterführung in Richtung Innenstadt reguliert, ist kaputt. Das bedeutet, dass aktuell nur ein Gleis für alle S-Bahnen reichen muss.

Deshalb fahren die Linien S2 und S6 noch den ganzen Tag halbstündig. Fahrgäste müssen, von Westen kommend, am Hauptbahnhof Frankfurt umsteigen. Von Osten kommend müssen die Passagiere an der Station Offenbach Ost umsteigen. Die Pressesprecherin der Deutschen Bahn (DB) kann auf Anfrage nicht versprechen, dass das Problem bis Mittwoch gelöst wird. Denn das defekte Teil muss erst angefertigt werden. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", so die Sprecherin.

Update, 13. August, 10:53 Uhr: Die Störung an der Straßenbahnlinie 14 ist behoben. Die Linie fährt wieder wie geplant. Derweil sorgt die Weichenstörung am Hauptbahnhof Frankfurt weiterhin für Ausfälle und Verspätungen. "Etwa jede zweite Bahn der Linien S2 und S6 fahren regulär" sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Störung wird wahrscheinlich den ganzen Tag andauern.

Update, 13. August, 9.44 Uhr: Auch bei der Straßenbahn kommt es derzeit zu Störungen. Die Straßenbahnlinie 14 fährt aktuell in beide Richtungen nicht. Grund für die Störung ist ein Pkw auf dem Gleis. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Störung bis 13.8.2019, 11.00 Uhr! Betroffene Linie: Strab 14. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/HAkXKqjeWH pic.twitter.com/giYnUjNfnx — VGF (@vgf_ffm) August 13, 2019

Update, 13. August, 6.26 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle Pendler im Rhein-Main-Gebiet. Aufgrund einer Weichenstörung im Hauptbahnhof Frankfurt kommt es zu Ausfällen, Verspätungen und Gleiswechseln. Laut RMV fahren die Zwischentakte der S2 nur zwischen Dietzenbach und Offenbach und die Zwischentakte der S6 in Richtung Frankfurt-Süd nur bis Frankfurt West.

Das bedeutet, dass die Linien nur im Halbstundentakt fahren. Die Störung wird voraussichtlich den ganzen Tag andauern. Halten Sie durch.

Update, 13. August, 6.10 Uhr: Ein Böschungsbrand an einer Bahnlinie hat für Behinderungen im Zugverkehr zwischen Frankfurt und Wiesbaden gesorgt. Der Abschnitt bei Flörsheim wurde am Montagabend vorübergehend gesperrt, wie die Deutsche Bahn und die Feuerwehr mitteilten. Der Brand hatte Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr und sorgte auch für Behinderungen der S-Bahnlinie 1.

Etwa 100 Quadratmeter Feld und Wiese waren nach Feuerwehrangaben in Brand geraten. "Vermutlich hat ein Vogel, der in die Oberleitung geflogen und brennend zu Boden gefallen ist, das Feuer ausgelöst", sagte Wehrführer Patrick Mehler. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

Notarzteinsatz in der S-Bahn-Station Taunusanlage sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Update, 12. August, 14:20: Die Störung der S-Bahn-Linien ist behoben, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage bestätigte. Die genauen Gründe des Notarzteinsatzes bleiben unbekannt. Es kann weiterhin zu Verspätungen kommen.

Update, 12. August, 13:40 Uhr: Derzeit kommt es bei den S-Bahn-Linien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 zu Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz an der Station "Frankfurt Taunusanlage". Wie lange die Störung andauert, ist derzeit unbekannt.

Update, 7. August 10:43 Uhr: Die Oberleitungsstörung ist behoben. Bei der Bahn kommt es zwischen Frankfurt Hbf. und Frankfurt Höchst nur noch vereinzelt zu Verspätungen.

Update, 7. August 09:28 Uhr: Die S-Bahn in Frankfurt meldet eine Oberleitungsstörung zwischen Frankfurt Main Hbf und Frankfurt-Höchst. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen bei den S-Bahnen S1 und S2.

Update, 7. August 09:14 Uhr: Die Umleitung der Straßenbahnlinien 11 und 21 ist beendet. Es kann aber weiterhin zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Update, 7. August 07:25 Uhr: Auch am Mittwochmorgen gibt es im Frankfurter Nahverkehr wieder Störungen nach einem Unfall. Aktuell kommt es auf den Straßenbahnlinien 11 und 21 an den Straßenbahnhaltestellen Galluswarte, Schwalbacher Straße, Rebstöcker Straße zu Verzögerungen, weil Straßenbahnen umgeleitet werden müssen.

Störung bis 7.8.2019, 7.30 Uhr! Betroffene Linien: Strab 11 und Strab 21. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/BsHQQoA0oA pic.twitter.com/8eh7Emy0tJ — VGF (@vgf_ffm) August 7, 2019

Update, 6. August 17.28 Uhr: Die VGF meldet auf Twitter, dass die Störung bei der Straßenbahn behoben ist. Es kann aber weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Update, 6. August 17.18 Uhr: Nach Angaben der VGF ist die Störung bei der U-Bahn behoben. Die Störung der Straßenbahnlinien 11, 17, 16, 21 und 14 dauert dagegen noch an.

Update, 6. August 16.49 Uhr: An der Kreuzung am Platz der Republik kollidierte ein PKW mit einer Straßenbahn. Laut Angaben der Polizei ist der Auto-Fahrer vermutlich auch der Unfallverursacher und wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der PKW wird abgeschleppt, anschließend sind die Straßenbahnlinien wieder befahrbar. Wie lange die Sperrung noch dauert, ist momentan nicht absehbar.

Update, 6. August, 16.25 Uhr: Wie die VGF mitteilt, hat es einen Unfall am Platz der Republik gegeben. Aktuell kommt es deshalb zu Verspätungen und vereinzelten Fahrtausfällen auf den Straßenbahnlinien 11, 17, 16, 21 und 14.

Störung bis 6.8.2019, 17.30 Uhr! Mehrere Linien betroffen. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/305gcAIH5q pic.twitter.com/pCrOQ4KHhS — VGF (@vgf_ffm) August 6, 2019

Update, 6. August, 14.58 Uhr: Aufgrund einer technischen Störung kommt es derzeit bei der U4 zu Abweichungen und Fahrtausfällen. Betroffen sind die Haltestellen Schäfflestraße und Seckbacher Landstraße. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingereichtet. Die Störung wird voraussichtlich bis 21 Uhr andauern.

Störung bis 6.8.2019, 21.00 Uhr! Betroffene Linie: U 4. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/a7bPSJdTTY pic.twitter.com/GOk7QD9wGd — VGF (@vgf_ffm) August 6, 2019

Update, 17.00 Uhr: Im Laufe des Tages hat sich die Lage allmählich beruhigt. Es kam teilweise immer noch zu Verspätungen und Ausfällen. Mittlerweile rollt der Bahnverkehr wieder normal.

Update, 11.09 Uhr: Den Brand im Frankfurter S-Bahn-Tunnel haben mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräften mittels tragbarer Schaumlöscher rasch gelöscht werden. Nach rund einer Stunden war der Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst, die mit insgesamt neun Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort waren, beendet. Personen waren keine betroffen. Zur Brandursache und Höhe des Sachschadens können keine Angaben gemacht werden.

Update, 9.25 Uhr: Es war ein an einer Schwelle montierter Gleismagnet, der heute den ÖPNV mitten im Berufsverkehr lahmgelegt hatte. Denn dieser geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot, ausgerüstet mit Atemmasken, vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Auswirkungen des Feuers waren trotzdem massiv.

Unser Einsatz an der #Hauptwache #Frankfurt ist beendet. Gebrannt hat ein an einer Schwelle montierter Gleismagnet, der von mit Atemschutzgeräten ausgerüsteten Trupps mittels tragbarer Schaumlöschgeräte gelöscht worden ist. Die Höhe des Sachschadens ist uns nicht bekannt. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 30, 2019

Denn während des Feuers und der anschließenden Löscharbeiten war der S-Bahn-Tunnel in der Frankfurter Innenstadt komplett gesperrt. Seit wenigen Minuten ist der Tunnel wieder freigegeben, es kommt aber weiterhin zu Zugausfällen und Verspätungen.

Unklare Rauchentwicklung: S-Bahn-Tunnel komplett gesperrt

Update, 9 Uhr: Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, ist zwischen den Haltestellen Taunusanlage und Hauptwache im Bereich einer Weiche eine Bahnschwelle in Brand geraten. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Es gibt keine Verletzten. Wann der Bahnverkehr fortgesetzt werden kann, ist unklar.

Ursache für die #Rauchentwicklung im S-Bahntunnel zwischen der #Hauptwache der #Taunusanlage war eine im Bereich einer Weiche aus ungeklärter Ursache in Brand geratene Bahnschwelle. Personenschäden sind keine bekannt. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 30, 2019

Update, 30. Juli, 8.37 Uhr: Aktuell geht im Frankfurter S-Bahn-Verkehr nichts mehr. Wegen einer unklaren Rauchentwicklung ist der Tunnel komplett gesperrt, sämtliche S-Bahnen fallen aus. Wie die Feuerwehr Frankfurt über Twitter mitteilt, soll es ein Feuer im Tunnelbereich der Hauptwache geben.

Zur Lageerkundung und ggf. notwendigen Brandbekämpfung sind zahlreiche Feuerwehreinheiten an der #Hauptwache im Einsatz. Eine Kontrolle des S-Bahntunnels erfolgt auch von der Station #Taunusanlage aus. ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) July 30, 2019

Update, 9. Juli, 16.29 Uhr: Wegen eines defekten Güterzuges in Groß-Karben kommt es auf der Strecke der S6 zu Verspätungen und Teilausfällen. Außerdem sind die Regionalbahnen RE30, RB34, RB40, RB41, RB48, RE98, RE99 betroffen. Wie lange die die Störung noch anhält, ist nicht bekannt.

S6 / RE30, RB34, RB40, RB41, RB48, RE98, RE99 - aktuelle Störung (Stand 09.07., 14:30 Uhr) https://t.co/Nk7aUhvMiF — RMV Info (@RMVinfo) 9. Juli 2019

Update, 4. Juli, 16.46 Uhr: Inzwischen ist die Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Gießen wieder frei. Es kommt allerdings noch zu Folgeverspätungen.

Update, 4. Juli, 15.27 Uhr: Auf der Strecke zwischen Frankfurt und Gießen kommt es zu Verspätungen und Ausfällen in beide Richtungen im Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Der Grund dafür ist ein Lkw in der Nähe des Gleises, wie der RMV auf Twitter mitteilt. Wie lange die Störung anhalten wird, ist unbekannt.

S6 / RE30, RB34, RB40, RB41, RE98, RE99: aktuelle Störung (Stand 04.07., 15:25 Uhr) https://t.co/BrWtEHDr9q — RMV Info (@RMVinfo) July 4, 2019

Bombenfund im Ostend

Update, 25. Juni, 16.06 Uhr: Der S-Bahnverkehr ist von einem Bombenfund im Frankfurter Ostend betroffen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Strecke zwischen den Bahnhöfen Frankfurt-Ost und Frankfurt-Süd gesperrt.

Update, 25. Juni, 06.24 Uhr: In Offenbach-Bieber gibt es aktuell eine Bahnübergangsstörung. Deshalb kommt es auf der S-Bahn-Linie S2 zu Verspätungen und Ausfällen. Wie lange die Störung noch anhält, ist unklar.

Update, 06.54 Uhr: Aktuell kommt es Verspätungen auf den Linien S8 und S9, meldet der RMV. Grund dafür ist eine Signalstörung in Kelsterbach.





Update, 10.07 Uhr: Wie die Deutsche Bahn (DB) soeben mitteilt, ist die Störung behoben, alle Bahnen zwischen Frankfurt und Wiesbaden fahren wieder. Auch die S-Bahn mit den 250 Passagieren habe die Fahrt mittlerweile wieder fortsetzen können.

Update, 9.06 Uhr: Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 7.55 Uhr, kam es zu einem Zwischenfall am S-Bahnhof Mainz-Gustavsburg, der dramatisch hätte ausgehen können. Wie die Bundespolizei berichtet, hat offenbar eine Frau versucht, über die Schienen von Gleis 1 zu Gleis 2 zu kommen. Dabei ist sie fast mit einer einfahrenden S-Bahn kollidiert. Nur eine Notbremsung hatte die Betroffene vor Schlimmerem bewahrt.

Für den Lokführer indes war die Situation ein Schock, wie der Sprecher der Bundespolizei berichtet. "Er sah sich nach dem Zwischenfall nicht mehr im Stande, seine Arbeit fortzusetzen. Er musste anschließend notärztlich betreut werden.

Aktuell ist am Gleis 2 am Bahnhof Mainz-Gustavsburg noch die betroffene S-Bahn blockiert. 250 Passagiere warten nun, dass sie die Fahrt in Richtung Frankfurt mit einem Ersatzlokführer fortsetzen können.

Update, 8.51 Uhr: Ein Notarzteinsatz an der Haltestelle Mainz-Gustavsburg kappt aktuell die S-Bahn-Verbindung von Frankfurt nach Wiesbaden. Die S-Bahnen können nur "so nah wie möglich an die Stadion heranfahren und kehren dann wieder um", wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilt.

Nach aktuellen Erkenntnissen gab es einen Personenunfall - genaueres wisse man noch nicht, so die Sprecherin weiter. Sie rät den Pendlern, sich individuelle Reiseverbindungen rauszusuchen.

S8 fährt nicht: Notarzteinsatz an der Strecke

Update, 13. Juni, 8 Uhr: Aktuell fahren die S-Bahnen S6 und S8 von Mainz aus nicht. Der Grund ist ein Notarzteinsatz an der Strecke bei Mainz-Gustavsburg. Die Bahnen wenden in "Rüsselsheim Bahnhof" und "Mainz Römisches Theater Bahnhof". Grund dafür ist ein Polizeieinsatz auf der Strecke.

Update, 6. Juni, 08.25 Uhr: Es hat ein paar Stunden gedauert, doch nun können die Pendler langsam wieder aufatmen. Die Signalstörung in Langen, die zu Ausfällen und Verspätungen der Linien S3 und S4 geführt hatte, ist wieder behoben. Noch immer allerdings kann es zu Verspätungen kommen.

06.35 Uhr: Am frühen Morgen läuft nicht alles rund im Öffentlichen Nahverkehr. So kommt es auf den S-Bahn-Linien S3 und S4 zu Verspätungen und Ausfällen. Grund ist laut RMV eine Signalstörung in Langen.

Update, 3. Juni, 12.49 Uhr: Derzeit kommt es zu Ausfällen und Verspätungen auf der S-Bahn-Linie 5. Grund ist eine Weichenstörung in Oberursel.

Update, 28. Mai, 07.34 Uhr: Im Berufsverkehr gibt es einige Störungen im S-Bahn-Betrieb. Auf der Linie S5 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen wegen einer Oberleitungsstörung bei Weißkirchen. Signalstörungen gibt es auf den Linien S7 und S9. Pendler brauchen also Geduld.

Update, 14.17 Uhr: Der an der S-Bahn-Station "Mühlberg" überfahrene Mann ist tödlich verletzt worden. Wegen des Rettungs- und Polizeieinsatzes kam es bei den Linien S1, S2, S8, S9 zu Fahrtausfällen. Mittlerweile ist die Streckensperrung wieder aufgehoben.

Update, 10.48 Uhr: Im S-Bahn-Verkehr in Frankfurt geht aktuell nichts mehr. Die Verbindung zwischen Offenbach und Frankfurt ist unterbrochen. Laut ersten Meldungen ist ein Mensch um 9.14 Uhr an der S-Bahn-Station "Mühlberg" überfahren worden.

Aktuell wird die S1 über Frankfurt Süd umgeleitet. Der Tunnel ist offenbar noch komplett gesperrt.

Update, 24. Mai, 10.29 Uhr: Derzeit gibt es starke Behinderungen im Frankfurt S-Bahnverkehr. Betroffen davon sind die Linien S1, S2, S8 und S9. Die Strecke ist teilweise gesperrt. Die Züge fahren nur in Richtung Offenbach Ost. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen. Grund ist ein Rettungs- und Polizeieinsatz in "Frankfurt-Mühlberg", teilte der RMV mit.

Update, 21. Mai, 7.57 Uhr: Aktuell kann es zu Verspätungen bei den S-Bahn-Linien S2, S8 und S9 kommen. Grund ist laut RMV eine Weichenstörung am Bahnhof Offenbach-Ost. Zudem kommt es auch zu Ausfällen und Verspätungen auf der Regionalbahn-Linie RB52. Grund ist hier eine technische Störung an der Strecke.

Update, 14. Mai, 8.32 Uhr: Die Störungen bei S8 und S9 dauern an. Die Linie S9 wird umgeleitet. Die Stopps am Bahnhof Kelsterbach und am Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen entfallen. Stattdessen gibt es einen außerplanmäßigen Halt am Frankfurter Fernbahnhof. Auf der Linie 8 werden alle vorgesehenen Bahnhöfe angesteuert.

Update, 14. Mai, 6.31 Uhr: Auf den Linien S8 und S9 kommt es derzeit zu Ausfällen und Verspätungen. Grund dafür ist eine Signalstörung in Kelsterbach. Wie lange diese dauert, konnte der RMV nicht sagen.

Update, 09.09 Uhr: Die Störung ist offiziell beendet, teilte der RMV auf Twitter mit. Die S-Bahnen halten wieder in "Frankfurt Nied" und "Griesheim Bahnhof."

Die Kurzpendelstrecken der S1 und S2 entfallen noch bis 10 Uhr.

Update, 13. Mai, 08.40 Uhr: Wegen eines Feuerwehreinsatzes kommt es aktuell zu massiven Ausfällen bei auf den Strecken der S1 und S2. Die Haltestellen "Frankfurt Griesheim Bahnhof" und "Frankfurt Nied Bahnhof" entfallen. Weitere Informationen liegen noch nicht vor.

Update, 3. Mai, 07.01 Uhr: Nach einer kurzfristigen Streckensperrung im Bereich Rüsselsheim kann es noch zu Verspätungen auf den Linien S8, S9 / RE2, RE3 kommen. Ebenfalls mit Beeinträchtigungen müssen Pendler noch auf den Linien S2 / RE20, RB21, RB22 rechnen, Grund war ein Baum im Gleisbereich.

S8, S9 / RE2, RE3: Störung beendet (Stand 03.05., 06:44 Uhr) https://t.co/znqFiVkJAs — RMV Info (@RMVinfo) 3. Mai 2019

Update, 9.15 Uhr: Die Weichenstörung am Höchster Bahnhof ist behoben, meldet der RMV, nun gibt es aber eine Weichenstörung am Dreieich Bahnhof Buchschlag. Es kommt zu Verspätungen auf den Linien S3 und S4.





Update, 2.Mai, 8.30 Uhr: Aktuell kommt es zu Verspätungen auf den Linien S1 und S2. Der Grund ist eine Signalstörung am Höchster Bahnhof.

Update, 8.16 Uhr: Es kommt weiterhin zu Ausfällen und Verzögerungen bei den Regionalbahnen auf der Strecke Frankfurt - Gießen. Davon betroffen sind laut Deutsche Bahn (DB) auch Fernzüge, die von Kassel-Wilhelmshöhe über Marburg nach Frankfurt Hauptbahnhof fahren.

Wie eine Pressesprecherin der DB mitteilt, wurde bei der Entgleisung im Bahnhof Gießen eine Weiche beschädigt. Die Störungen werden voraussichtlich bis heute Abend andauern. Weitere Informationen gibt es bei der Deutschen Bahn.

Bahnverkehr: Zug entgleist - Regionalbahnen fallen aus oder fahren verspätet

Update, 30. April, 6:10 Uhr: Nachdem gestern Abend in Gießen ein Zug entgleiste, kommt es auch heute Morgen noch zu erheblichen Einschränkungen im Regionalverkehr. Die Bahnen RE 30, RB 40, RB 41, RB 49, RE 98 und RE 99 fallen aus oder fahren verspätet.

Wie die Bundespolizei in Frankfurt berichtet, ist ein Zug der hessischen Landesbahn entgleist, während er rangiert werden sollte. Niemand wurde verletzt, die Ursache ist noch unklar.





Update, 29. April, 19.12 Uhr: Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen auf den Linien RE85 und RB86. Der Streckenabschnitt zwischen "Hanau Hauptbahnhof" und "Babenhausen Bahnhof" ist derzeit stark eingeschränkt. Grund dafür sind Personen im Gleisbereich.

Update, 29. April, 07:00 Uhr: Wegen einer Oberleitungsstörung kommt es auf der Linie 8 aktuell zu Teilausfällen, meldet der RMV. Die Linie verkehrt deshalb, wie die Linie S9, über Mainz Kastel Bahnhof.

Update, 7.20 Uhr: Die Signalstörung besteht nicht mehr.

Update, 26. April, 6.41 Uhr: Aktuell kommt es zu Verspätungen bei S1, S2, S8 und S9. Grund dafür ist eine Signalstörung in Offenbach-

Update, 10:47 Uhr: Nun konnte die Störung der S-Bahnen behoben werden. Jetzt kommt es allerdings zu massiven Verspätungen bei den Straßenbahnlinien 11, 21 und 14.

Störung bis 24.4.2019, 10.00 Uhr! Mehrere Linien betroffen. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/p4DyEKDsH5 pic.twitter.com/rbVUi4xpv0 — VGF (@vgf_ffm) April 24, 2019

Auch wenn die Störung bereits behoben ist, kommt es weiterhin zu Verspätungen.

Update, 10:00 Uhr: Weiterhin kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen beim ÖPNV in der Rhein-Main-Region. Die S-Bahnen S1, S2, S,8 und S9 fahren verspätet oder fallen aus. Auf Anfrage bestätigt der RMV, dass weiterhin unklar ist, wie lange die Störung noch anhalten wird. Eine Signallampe in Offenbach sei ausgefallen. Dadurch sei der Betrieb im S-Bahn-Verkehr nur verzögert möglich.

Hinzu kommt nun auch ein weiteres Problem auf der Linie S8. Bei der Kaiserbrücke in Mainz sollen sich Personen im Gleis aufhalten.

Update, 24. April, 8:47 Uhr: Aktuell meldet der RMV erneut ein technisches Problem. So soll es eine Signalstörung in Offenbach geben, teilt das Unternehmen via Twitter mit. Dadurch komme es auf den Linien S1, S2, S8 und S9 zu Verzögerungen. Noch ist unklar, wie lange die Störung noch dauert.





Update, 23. April, 8.44 Uhr: Wegen einer Signalstörung in Kelsterbach kommt es aktuell zu Verspätungen der S-Bahnen S8 und S 9. Das meldet der RMV via Twitter.





Update, 8:42 Uhr: Soeben teilt der RMV mit, dass die Strecke zwischen Friedberg und Frankfurt wieder freigegeben ist. Trotzdem komme es weiterhin zu Verspätungen.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="de" dir="ltr">S6 / RE30, RB34, RB40, RB41, RE98, RE99: Störung beendet (Stand 18.04., 08:39 Uhr) <a href="https://t.co/PbskpPUnYK">https://t.co/PbskpPUnYK</a></p>— RMV Info (@RMVinfo) <a href="https://twitter.com/RMVinfo/status/1118766078656679936?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Mitten im Berufsverkehr war die Strecke für knapp zwei Stunden voll gesperrt. Laut Pressesprecher der Bundespolizei in Frankfurt hatte man einen Toten in der Nähe der Gleise gefunden. Die Todesursache sei noch unklar.

Update, 08:05 Uhr: Chaos im Berufsverkehr. Weil die Gleise zwischen Friedberg und Frankfurt in beide Richtungen komplett gesperrt ist, müssen Pendler auf die Regionalbahnen über Hanau zurückgreifen, wenn sie nach Frankfurt fahren möchten. "Die Menschen kommen etwa 20 Minuten verspätet in Frankfurt an", schätzt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Wie lange die Sperrung noch anhält, ist derzeit noch unklar.

S6 / RE30, RB34, RB40, RB41, RE98, RE99: aktuelle Störung (Stand 18.04., 07:42 Uhr) https://t.co/N6NDsqM2km — RMV Info (@RMVinfo) April 18, 2019

Die Strecke zwischen Nieder Wöllstadt und Groß Karben ist gesperrt. Die Züge der S-Bahn-Linie S6 aus Richtung "Frankfurt Hauptbahnhof" mit Fahrtziel "Friedberg Bahnhof" enden vorzeitig in "Bad Vilbel Bahnhof" und wenden dort. Einzelne Züge der S6 aus Richtung "Frankfurt Hauptbahnhof" (tief) enden in "Groß-Karben Bahnhof" und wenden dort. Die Züge aus Richtung "Friedberg Bahnhof" enden vorzeitig in "Nieder-Wöllstadt Bahnhof" und wenden dort. Züge der RE30 und RB41 werden ab/bis Friedberg über Hanau umgeleitet.

Update, 07:40 Uhr: Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Friedberg und Frankfurt geht aktuell nichts. Diese ist in beide Richtungen gesperrt und das vermutlich noch etwa bis 8.45 Uhr. Genau ließe sich das noch nicht sagen, so ein Sprecher der Bundespolizei. Bei dem Toten handelt es sich um einen 79-jährigen Mann, der mit "großer Wahrscheinlichkeit" von einem Zug erfasst worden ist.

Update, 07:30 Uhr:Nun gibt es mehr Details zum Polizeieinsatz. Dieser findet laut Polizei in der Nähe des Bahnhofs Groß-Karben statt. Laut Pressesprecher der Bundespolizei habe man in der Nähe der Gleise eine tote Person gefunden. Über die Todesumstände und Identität konnte er noch nichts sagen, nur, dass man die Person nicht im Gleis gefunden habe. Man könne trotzdem zum aktuellen Zeitpunkt "nichts ausschließen."

Update, 18. April, 07:00: Auf der S-Bahn-Linie S6 kommt es laut RMV zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Die Linie ist zwischen Nieder-Wöllstadt und Groß-Karben (Wetterau) unterbrochen. Dort gibt es aktuell einen Polizeieinsatz. Auch die Züge RE30 und RB41 werden ab Friedberg, beziehungsweise bis Friedberg über Hanau umgeleitet.





Update, 12. April, 13:51 Uhr: Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, wurde die Warnung wieder aufgehoben, die Züge fahren nun wie gewohnt. Zuvor war keine Person mehr im Bereich der Gleise erkannt worden.

Nach der ersten Meldung der Bundespolizei waren die Züge zunächst mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und in Schrittgeschwindigkeit gefahren. Dabei wurden keine Personen im Gleisbereich entdeckt, sodass die Warnung nun aufgehoben wurde.

Update, 12. April, 13:38 Uhr:Offenbach - Wegen einer Person im Gleisbereich Offenbach-Kaiserlei kommt es derzeit zu Ausfällen und Verspätungen bei den S-Bahn-Linien S1, S2, S8 und S9 in Richtung Offenbach, wie der RMV auf Twitter mitteilte.

S1, S2, S8, S9: aktuelle Störung (Stand 12.04., 13:17 Uhr) https://t.co/tJ4iwE2YW1 — RMV Info (@RMVinfo) 12 avril 2019

Wie lange die Störung auf die Bahnlinien noch anhält, konnte der RMV zurzeit nicht mitteilen.

Update, 9. April, 19.45 Uhr: Personen im Gleis haben am Abend zu Verspätungen und Ausfällen der S-Bahn-Linien S3 bis S6 gesorgt. Grund waren laut Deutscher Bahn Personen im Gleis. Die Teilsperrung der Strecke konnte um 19.36 Uhr aufgehoben werden, es kann aber noch zu Verspätungen kommen.

Update, 9. April, 11.05 Uhr: Die Störung ist beendet und alle Bahnen fahren wieder normal.

Update: 9. April, 9.45 Uhr: Die Linie RE54 wird zudem zwischen "Frankfurt Südbahnhof" und "Hanau Hauptbahnhof" ohne Halt umgeleitet. Ersatzweise kann die Straßenbahnlinie 11 zwischen "Frankfurt Hauptbahnhof" und "Frankfurt Mainkur Bahnhof" genutzt werden sowie die U-Bahn-Linie U4 zwischen "Frankfurt Hauptbahnhof" und "Enkheim" und die Busse der Linie MKK23 zwischen "Enkheim" und Hanau. Grund ist eine Oberleitungsstörung im Bereich Mainkur.

Update, 9. April, 8.30 Uhr: Es kommt zu Verspätungen auf den Linien RE54, RB58 und RE59. Schuld sind Probleme an der Oberleitung im Bereich Frankfurt-Mainkur, wie der RMV mitteilt.

Update, 8. April, 11:47 Uhr: Die Störung ist beendet, es kann aber noch zu Verspätungen kommen.

Update, 8. April, 8.19 Uhr: Wegen einer Signalstörung an der Haltestelle "Raunheim Bahnhof" kommt es zu Verspätungen, Teilausfällen und Umleitungen bei der S( und S9.

Update, 5. April, 14.30 Uhr: Der Verkehr durch den Frankfurter S-Bahn-Tunnel läuft wieder normal.

Update, 5. April, 13.13 Uhr: Der S-Bahn-Tunnel ist wieder frei, wie der RMV mitteilte. Es kommt trotzdem noch zu Ausfällen und Verspätungen auf allen Linien. Wann der Verkehr wieder planmäßig läuft, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen.

Update, 5. April, 11.45 Uhr: Der S-Bahnverkehr in Frankfurt ist seit Freitagvormittag erheblich gestört. Es komme auf allen S-Bahn-Linien zu Ausfällen und Verspätungen, teilt der Rhein-Main-Verkehrsverbund mit. Grund sei ein Personenunfall und Notarzteinsatz im S-Bahn-Tunnel. Nach Angaben eines Bahnsprechers fahren die S-Bahnen vom Hauptbahnhof aus noch die Stationen Haupt- und Konstablerwache an, der Tunnel sei in beiden Richtungen gesperrt. Wie lange die Störung dauert, ist noch unklar.

RMV: S-Bahn-Verkehr gestört

Update, 9.56 Uhr: Die Störung bei der U6 ist beendet, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt bestätigte. Grund für die Störung war eine Stellwerksstörung. Es kann aber weiterhin noch zu vereinzelten Verspätungen und Ausfällen kommen.

Update, 9.05 Uhr: Offenbar war am Bahnhof Niederrad eine verwirrte Person unterwegs, dies twittert die Bundespolizei Koblenz. Der Einsatz ist nun beendet.

Update, 8.59 Uhr: Offenbar handelt es sich bei dem Polizeieinsatz in der S-Bahn-Station Frankfurt Niederrad um eine größere Sache. Laut Zeugenaussagen ist der komplette Bahnhof abgesperrt. Der Zugang zum Bahnsteig ist nicht möglich. Die Polizei konnte dies allerdings noch nicht bestätigen. Weiterhin kommt es zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr, meldet der RMV.

Update, 8.22 Uhr: Kaum ist die eine Störung behoben, U1 U3 und U9 fahren laut RMV wieder problemlos, gibt es eine Störung bei den S-Bahnen S7, S8 und S9. Der Grund: Ein Polizeieinsatz an der Haltestelle "Niederrad".

S7, S8, S9 / RE2, RE3, RE70: aktuelle Störung (Stand 03.04., 08:21 Uhr) https://t.co/ilDUKe1M9E — RMV Info (@RMVinfo) April 3, 2019

Immer noch Probleme gibt es bei der U6 in beide Richtungen. Bis etwas 9.30 Uhr werden laut VGF die Haltestellen "Große Nelkenstraße" und "Hausen" nicht angefahren.

Erstmeldung, 3. April, 8 Uhr: Frankfurt - Kein guter Start für die Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Im S-Bahn-Verkehr kommt es zu Ausfällen und Verspätungen und auch bei den U-Bahnen gibt es aktuell Probleme.

Wegen einer Signalstörung zwischen Kriftel und Hofheim kommt es bei der S2 sowie bei RE20 und RB22 zu Ausfällen und Verspätungen. Und auch bei Rüsselsheim gibt es aktuell eine Signalstörung: Hier müssen die Fahrgäste der S8 und S9 mit Verspätungen rechnen. Doch damit nicht genug.

Störung bis 3.4.2019, 8.00 Uhr! Betroffene Linie: U 6. Mehr Infos auf unserer Webseite: https://t.co/aN9JTfe3RU pic.twitter.com/zOUIVB9jQB — VGF (@vgf_ffm) April 3, 2019

Wegen einer Weichenstörung in Frankfurt entfällt auf der Linie U6 aktuell der Halt "Hausen". Und bis 8.30 Uhr kommt es ebenfalls auf den Linien U1, U3 und U9 zu Fahrplanabweichungen.

