Frankfurt: S-Bahn-Surfer steht in Flammen

Der S-Bahntunnel an der Frankfurter Taunusanlage (Symbolbild). Hier kletterte ein junger Mann auf die Bahn und zog sich schwerste Verletzungen zu.

Ein junger Mann klettert in Frankfurt auf das Dach einer S-Bahn. Kurz darauf steht er in Flammen. Sein Zustand ist kritisch.

Frankfurt am Main - Ein 21 Jahre alter Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen beim Surfen auf dem Dach einer S-Bahn in Frankfurt schwerste Verletzungen hinzugezogen.

„25 Prozent seines Körpers haben Verbrennungen dritten Grades. Er liegt jetzt im künstlichen Koma“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei der Frankfurter Rundschau.

Frankfurt: Mann klettert auf S-Bahn-Dach und steht in Flammen

Die Auswertung des Videomaterials ergab, dass der Mann um 6.37 Uhr am Frankfurter Hauptbahnhof auf das Dach der S9 geklettert sei. Bei der Einfahrt des Zuges in die Station Taunusanlage bemerkten Fahrbahnkontrolle zwei laute Schläge. Als sie ausstiegen, sahen sie, wie der Mann auf dem Dach des Zuges in Flammen stand.

Er sei wohl an die Oberleitung geraten, hätte dann zwei elektrische Schläge erlitten und so schließlich Feuer gefangen. Die Oberleitung habe eine Spannung von 15.000 Volt. „Er fiel dann vom Dach und lag verletzt am Bahnsteig“, so der Sprecher gegenüber der FR weiter.

Unfall an der Taunusanlage sorgt für Verspätungen im S-Bahn-Verkehr

Der Mann käme aus der Dominikanischen Republik und sei vermutlich ein Tourist. Aufgrund des Unfalls kam es zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr.

Von Kathrin Rossendorff

Weitere Informationen zum Frankfurter Hauptbahnhof

Nach dem Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Arsenal London in der UEFA Europa League stürzte ein Fan des englischen Fußballclubs am Hauptbahnhof Frankfurt in das Gleisbett. Die einfahrende S-Bahn überrollte den jungen Mann. Wie durch ein Wunder blieb dieser unverletzt.

*fr.de und *fnp.de sind Teile des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.