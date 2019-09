Kein Scherz: Dieses Schild steht mitten auf einem Parkplatz 

Mitten auf der Parkfläche in Frankfurt-Bornheim steht das Parkschild.

In Frankfurt steht ein Schild mitten auf einem Parkplatz – und kurioserweise ist das kein Versehen.

Frankfurt - Nein, das Bild ist keine Fälschung. Und es waren auch keine Dilettanten am Werk. Der Pfosten steht genau richtig hier. Das Schild daran weist einen persönlichen Sonderparkplatz für Schwerbehinderte in der Kettelerallee aus. Und er steht auf Wunsch des Nutzers mitten auf der Parkfläche.

Frankfurt: Schild steht auf Parkplatz - wegen Elektroroller

Er fährt einen Elektroroller, der mangels Platz nicht auf dem Gehweg abgestellt werden darf. An dem Pfosten kann er laut Michaela Kraft, Leiterin des Amtes für Straßenbau und Erschließung, aber seinen Elektroroller anketten. Ein Gefährt war ihm nämlich zuvor schon geklaut worden.

