Unfall mit zwei Autos auf A5 - Verkehr stockt über mehrere Kilometer

Nach einem Unfall auf der A5 zwischen dem Nordwestkreuz und dem Westkreuz Frankfurt stockt der Verkehr über mehrere Kilometer.

Update vom 25.09.2019, 10.43 Uhr: Nach einem Unfall auf der A5 Richtung Frankfurt stockte der Verkehr zwischen dem Nordwestkreuz und dem Westkreuz Frankfurt über mehrere Kilometer. Der Unfall geschah laut der Polizei Frankfurt gegen kurz nach 5 Uhr. Zwei Autos waren daran beteiligt, ein Fahrzeug habe sich auf der Fahrbahn gedreht.

Einer der Fahrer wurde nach Angaben der Polizei Frankfurt leicht verletzt, brauchte jedoch keinen Rettungswagen. Gegen halb sieben wurden beide Fahrzeuge abgeschleppt. Derzeit soll der Verkehr wieder normal laufen. Alle Fahrbahnen sind frei. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht bekannt.

A5 Frankfurt: Unfall: Stockender Verkehr im morgendlichen Berufsverkehr

Erstmeldung vom 25.09.2019: Frankfurt - Auf der A5 in Richtung Frankfurt ist es am Mittwochmorgen zwischen dem Nordwestkreuz und dem Westkreuz Frankfurt zu einem Unfall gekommen. Das sorgt für lange Staus im morgenlichen Berufsverkehr.

Derzeit staut sich der Verkehr auf rund 20 Kilometern, der Grund ist ein Unfall am Mittwochmorgen. Die beiden verunfallten Fahrzeuge stehen zwar bereits auf dem Seitenstreifen, der Verkehr ist aber bisher noch nicht wieder ins Rollen gekommen.

