Frankfurt: Versuchter Raub mit Gemüsespieß

Im Gutleutviertel in Frankfurt hat ein Mann versucht, eine junge Kioskbetreiberin auszurauben. Seine Waffe ist kurios.

Frankfurt – Zu einem kuriosen Raubüberfall kam es am Sonntag (13.10) im Gutleutviertel. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 10.30 Uhr einen Kiosk in der Gutleutestraße, auf der Suche nach einem zünftigen Frühstück.

Frankfurt: Mann versucht Kassiererin auszurauben

Erfreut griff der Täter nach einer Capri-Sonne und einem Gemüsespieß und kehrte in hungriger Erwartung an die Kasse zurück und legte beide Waren auf den Tresen. Als die 19 Jahre alte Betreiberstochter ihn zum Zahlen aufforderte, griff der plötzliche Kriminelle zum Gemüsespieß, stach in Richtung der jungen Frau und schrie laut: "Gib das Geld her!"

Sichtlich unbeeindruckt von der Waffe seiner Wahl griff die 19-Jährige ebenfalls zum Gemüsespieß, woraufhin sie bei dem entstehenden Gerangel leicht verletzt wurde.

Versuchter Raub in Frankfurt: Täter flieht

Schließlich erkannte der Täter offenbar sein fruchtloses Handeln und floh ohne Beute in stadteinwärtiger Richtung. Er wird wie folgt beschrieben:

Circa 1,80-1,90m groß.

Er soll braune, kurze Haare tragen.

Er trug zum Tatzeitpunkt weiße Turnschuhe, Bluejeans, ein dunkelblaues Kapuzenswatshirt mit weißen Tunnelzugschnüren sowie ein weißes T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069-75551299

marv

Eine Frau aus Bad Homburg hat ein ungewolltes Souvenir aus Namibia mitgebracht. Als sie ihren Koffer öffnete, erlebte sie eine giftige Überraschung.