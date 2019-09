Schwerer Unfall auf der Hanauer Landstraße: Mann in Auto eingeklemmt

In Frankfurt-Fechenheim sind zwei Menschen bei einem Unfall auf der Hanauer Landstraße schwer verletzt worden. Wie es dazu kam.

Frankfurt - Am Freitagmorgen (27.09.2019) sind bei einem Verkehrsunfall zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen zwei Uhr morgens auf der Hanauer Landstraße in Richtung Hanau.

Frankfurt-Fechenheim: Zwei Menschen bei Unfall auf Hanauer Landstraße verletzt

Dort soll ein Audi auf Höhe der Dieselstraße gegen einen Straßenbahn-Mast geprallt sein. Der durch den Aufprall im Audi eingeklemmte und schwer verletzte Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden - seine Mitfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch völlig unklar. Laut aktuellen Informationen ist der Straßenbahnverkehr nicht beeinträchtigt.

Frankfurt-Fechenheim: Hanauer Landstraße war nach Unfall gesperrt

Ein Rettungswagen brachte beide in eine Klinik. Feuerwehr und Rettungsdienst waren bis 3:30 Uhr im Einsatz. Während der Arbeiten war die Hanauer Landstraße in Richtung Hanau voll gesperrt.

mse

Der Unfall auf der Hanauer Landstraße war nicht die einzige Tragödie, der sich in den letzten Tagen in Frankfurt ereignet hat. Ein Radfahrer ist in Frankfurt in der Taunusanlage von einem Audi A5 totgefahren worden. In Frankfurt-Nied hat die Feuerwehr bei einem Brand einen toten Mensch vorgefunden