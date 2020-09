Chaos bei S-Bahnen rund um Frankfurt: Kaum eine Linie fährt wie gewohnt

In Frankfurt fahren wegen einer Weichenstörung viele S-Bahnen nicht. (Symbolbild)

Ausfälle, Verspätungen, Umleitungen: Eine Störung an einer Weiche bei der Frankfurter Hauptwache verursacht Chaos im S-Bahn-Verkehr.

Die RMV in Frankfurt meldet Verspätungen und Ausfälle bei nahezu allen S-Bahn-Linien.

Grund für die Verzögerungen sei eine Weichenstörung im S-Bahn-Tunnel.

Wie lange es zu Ausfällen und Verspätungen kommt, bleibt zunächst unklar.

+++Update, 15:45 Uhr: Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, befinden sich mittlerweile Techniker im Frankfurter S-Bahn-Tunnel. Die DB könne derzeit jedoch keine Auskunft über die Dauer der Reparaturen geben. Eine Weichenstörung hatte am Vormittag (24.09.) zwischen den Stationen „Frankfurt Taunusanlage“ und „Frankfurt Hauptwache“ zu großen Beeinträchtigung im gesamten S-Bahn-Netz geführt. Lediglich die S-Bahn-Linie S7 ist nicht von der Weichenstörung betroffen.

Frankfurt – Eine kaputte Weiche sorgt derzeit für Chaos auf den S-Bahn-Linien rund um Frankfurt. So meldete der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) per Twitter, dass es zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen komme. Betroffen sind demnach alle Linien außer der S7. Hintergrund sei eine Weichenstörung zwischen den Stationen „Frankfurt Taunusanlage“ und „Frankfurt Hauptwache“. Auf folgendes müssen sich die Fahrgäste laut RMV einstellen:

Zwischen „Frankfurt Hauptbahnhof“ und „Frankfurt Ostendstraße“ verkehren nur die Linien S3, S4, S8 und S9.

Die S1 wird über „Frankfurt Südbahnhof“ umgeleitet.

Die S2 aus Richtung Niedernhausen endet vorzeitig in „Frankfurt Griesheim“.

Aus Richtung Dietzenbach enden die Züge vorzeitig in „Offenbach Hauptbahnhof“.

Die Züge der S5 aus Friedrichsdorf kommend enden vorzeitig in „Frankfurt Rödelheim“.

Die Linie S6 aus Richtung Friedberg endet vorzeitig in „Frankfurt Hauptbahnhof“ ohne Halt in „Frankfurt Messe“ und „Frankfurt Galluswarte“.

Wie lange die Einschränkungen andauern, blieb zunächst unklar (ag/red)

RMV: Die Situation im öffentlichen Nahverkehr hat sich durch die Corona-Krise stark verändert

Volle Autobahnen, die üblichen Staus zur Rushhour: Gefühlt ist die Verkehrssituation rund um Frankfurt längst wieder so wie in der Zeit vor Corona. Anders die Situation allerdings im öffentlichen Nahverkehr: Laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hat sich die Zahl der Fahrgäste in den S-Bahnen des RMV aktuell halbiert.*

Der RMV ist nach eigenen Angaben einer der größten deutschen Verkehrsverbünde. Der Verbund organisiert den regionalen Bus- und Bahnverkehr auf rund 14.000 Quadratkilometern. Das sind etwa zwei Drittel der Fläche von Hessen. Etwa fünf Millionen Menschen wohnen im Verbundgebiet des RMV - verteilt über 15 Landkreise, vier kreisfreie Städte und sieben Städte mit Sonderstatus. Täglich nutzen nach Angaben des RMV etwa eine halbe Million Menschen die S-Bahnen in und um Frankfurt. Immer wieder kommt es zu Problemen, doch RMV und Deutsche Bahn kämpfen gegen ständige Verspätungen und Störungen*.

RMV: Das sind die S-Bahn-Linien in der Region

So fahren die S-Bahnen des RMV: