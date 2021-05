Weltkriegsbombe in Frankfurt: Tausende Menschen müssen zügig evakuiert werden – Alle Details

Bombenfund

In Frankfurt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Tausende Menschen müssen schnell evakuiert werden. Auch der Nahverkehr ist betroffen.

Frankfurt – Im Frankfurter Stadtteil Nordend in der Schwarzburgstraße wurde eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entdeckt. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Arbeiten am Glauburgbunker in der Schwarzburgstraße gefunden worden.

Bombenfund in Frankfurt: Betreuungsstelle in der Eissporthalle

Nach der Beurteilung durch den Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen (RP Darmstadt) muss die Entschärfung des Blindgängers schnellstmöglich erfolgen. „Da es ein Langzeitzünder ist, der theoretisch in jeden Moment in die Luft fliegen könnte, müssen im 700-Meter-Radius so schnell wie möglich alle Bewohner evakuiert werden“, teilte eine Sprecherin der Polizei gegenüber der „Frankfurter Rundschau“ mit. Nach ersten Angaben sind rund 15.000 Menschen betroffen.

Die Zone erstreckt sich vom Adolph-von-Holzhausen-Park im Westen über den Hauptfriedhof im Norden zur Bahnhaltestelle Günthersburgpark im Osten und der Hebelstraße im Süden. Anwohner können sich unter https://arcg.is/fi4CL informieren, ob sie in den Evakuierungsbereich fallen. Die Evakuierung des Bürgerhospitals, das sich in der Nähe zum Fundort befindet, ist offenbar schon im Gange. Sich in diesen Bereichen befindliche Patienten werden derzeit in andere Gebäudeteile verlegt.

In der Eissporthalle ist derweil eine Betreuungsstelle eingerichtet, teilte die Feuerwehr Frankfurt mit. Eingeschränkt gehfähige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen und einen Transport zu der Betreuungsstelle, oder einen sicheren Ort in der Nähe des Evakuierungsbereichs benötigen, sollten sich schnellstmöglich unter 069 / 212 111 melden, wie die Polizei Frankfurt mitteilt.

Bombenfund in Frankfurt: Feuerwehr bittet um Verbreitung der Nachricht – Nahverkehr umgeleitet

Alle Personen, die sich in dem Radius befinden, bittet die Feuerwehr Frankfurt, sich stets über die Entwicklungen zu informieren und dies auch an Nachbarn oder Kollegen weiterzuleiten. Eine Uhrzeit für die Sprengung steht derzeit noch nicht fest.

Wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt mitteilt, werden folgende Linien umgeleitet:

U5 verkehrt nur zwischen Hauptfriedhof und Preungesheim

Straßenbahnlinie 12 wird zwischen Börneplatz und Wittelsbacher Allee über Zoo umgeleitet

Straßenbahnlinie 18 von Louisa wird ab Hospital zum Heiligen Geist über Zoo und Bornheim Mitte umgeleitet und endet an der Burgstraße.

Buslinie 30 entfällt auf einer Teilstrecke im Nordend.

Metrobuslinie M32 verkehrt nur zwischen Westbahnhof und Miquel-/Adickesallee, die Weiterfahrt Richtung Ostbahnhof ist nicht möglich.

Metrobuslinie M36 meidet das Nordend und verkehrt statt durch den Oeder Weg über die Eschersheimer Landstraße.

