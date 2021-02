Evakuierung wegen Weltkriegsbombe in Frankfurt – 4.500 Menschen betroffen

Die Feuerwehr Frankfurt ist am Fundort der Weltkriegsbombe in Frankfurt-Niederrad im Einsatz.

Erneut wurde eine Bombe in Frankfurt gefunden. Es muss evakuiert werden. Unter Corona-Bedingungen gestaltet sich das besonders kompliziert.

Am Mittwoch (17.02.2021) ist in Frankfurt * eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

* eine gefunden worden. Der Sprengkörper soll am Sonntag (21.02.2021) entschärft werden.

soll am Sonntag (21.02.2021) werden. Im Stadtteil Niederrad werden umfangreiche Evakuierungen erwartet.

+++ 16:31 Uhr: Die in Frankfurt-Niederrad entdeckte Weltkriegsbombe soll am Sonntagnachmittag entschärft werden. Das gaben das Ordnungsamt, die Feuerwehr Frankfurt am Main, das Gesundheitsamt und die Frankfurter Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Die Feuerwehr in Frankfurt hat eine genaue, interaktive Karte mit Suchfunktion erstellt, mit deren Hilfe jeder überprüfen kann, ob seine Wohnung von einer notwendigen Evakuierung betroffen ist. Nach der Einwohnermeldestatistik hat das Gebiet 4.500 Anwohner. Es liegen außerdem einige Sonderobjekte wie das Heizkraftwerk Niederrad, eine unterirdische Gashochdruckleitung, Fernwärmeverbindungen und Umspannanlagen sowie der S-Bahnhof Niederrad, Bahnstrecken und das 10. Polizeirevier in dem Gefahrenbereich.

+ Die Weltkriegsbombe in Frankfurt-Niederrad soll am Sonntagnachmittag entschärft werden. Währenddessen müssen 4.500 Menschen ihre Wohnungen verlassen. © Feuerwehr Frankfurt

Frankfurt: Corona-Lage verkompliziert Entschärfung der Bombe

Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der Evakuierung der Weltkriegsbombe in Frankfurt-Niederrad ist die Pandemie-Situation. Daher könne die Entschärfung bis in die Abendstunden andauern. Für alle Anwohner, die keinen anderen Aufenthaltsort finden, werde derzeit nach einer Betreuungsstelle mit entsprechendem Hygienekonzept gesucht. Genauere Informationen dazu sollen auf der Webseite der Feuerwehr www.feuerwehr-frankfurt.de gemeldet werden.

Eingeschränkt gehfähige Personen, die im Evakuierungsbereich wohnen und einen Transport zu der Betreuungsstelle, oder einen sicheren Ort in der Nähe des Evakuierungsbereichs benötigen, sollten sich schnellstmöglich, spätestens bis Samstag, 20.02.2021, 16 Uhr, online registrieren unter www.feuerwehr-frankfurt.de oder telefonisch beim Bürgertelefon melden unter: 069 / 212 111. Das Bürgertelefon ist von Donnerstag, 18.02. bis Samstag, 20.02., in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr und Sonntag, 21.02. ab 6 Uhr bis Einsatzende zu erreichen. Die Transporte der eingeschränkt gehfähigen Personen, sowie der von Corona betroffenen Personen aus dem Evakuierungsbereich, werden am Sonntag ab 8 Uhr erfolgen.

Angrenzend an den Evakuierungsbereich gibt es während der Entschärfung der Bombe in Frankfurt-Niederrad zudem eine Schutzzone. Für diese Adressen gilt so genanntes „Luftschutzmäßiges Verhalten“. Das heißt: Ab 8 Uhr dürfen Wohnung, Häuser oder Arbeitsplätze nicht mehr verlassen werden. Der Aufenthalt im Bereich von Fenstern, Glastüren Terrassen und Balkonen ist untersagt. Fenster und Türen sind geschlossen zu halten.

Weltkriegsbombe in Frankfurt: So soll die Bombe entschärft werden

+++ 14.55 Uhr: Während in Frankfurt am Mittwoch (17.02.2021) seit 14 Uhr der Krisenstab die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Niederrad plant, sind neue Details zum Sprengkörper und dessen Beschaffenheit bekannt geworden. So soll es sich um eine 500 Kilogramm schwere Bombe US-amerikanischer Herkunft handeln. Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt sei die Weltkriegsbombe mit einem Kopf- und Heckzünder mit mechanischem Auslöser ausgestattet. „Diese Art von Bombe muss nicht sofort entschärft werden, deshalb haben wir Zeit und können die Bombe am Sonntag entschärfen“, sagte eine Sprecherin des RP Darmstadt auf Nachfrage.

Sollte sich der Zünder nicht bewegen und herausschneiden lassen, müsste eine sogenannte Wasserstrahlschneideanlage zum Einsatz kommen. In diesem Fall könnte der Einsatz im Wohn- und Gewerbegebiet in Frankfurt Niederrad bis zu sechs Stunden dauern. Details zum exakten Zeitrahmen und möglicher Evakuierungen rund um den Fundort auf einer Baustelle an der Saonestraße sollen nach der Sitzung des Krisenstabs folgen. Dann wird auch klar sein, ob der nahegelegene Flughafen Frankfurt, der Zugverkehr der Deutschen Bahn und des RMV oder der Abschnitt der A5 an der Anschlussstelle Niederrad am Sonntag (21.02.2021) von Sperrungen betroffen sein werden.

Weltkriegsbombe in Frankfurt: Termin für Entschärfung steht – Umfangreiche Evakuierungen

+++ 11.20 Uhr: Die Entscheidung ist getroffen: Die in Frankfurt Niederrad gefundene Weltkriegsbombe soll vermutlich am Sonntag (21.02.2021) entschärft werden. Das bestätigte die Berufsfeuerwehr Frankfurt auf Nachfrage. Die zuständigen Behörden haben das weitere Vorgehen bei einer Besprechung am Mittwoch (17.02.2021) gemeinsam festgelegt.

Da die Baustelle in der Saonestraße in Frankfurt, auf der die Weltkriegsbombe am Mittwoch gefunden wurde, mitten im Wohn- und Gewerbegebiet von Niederrad und in der Einflugschneise des Flughafen Frankfurt* liegt, werden wohl umfangreiche Evakuierungen notwendig sein. Über Details soll im Laufe des Tages beraten werden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Am Nachmittag soll die Öffentlichkeit über die Entscheidung informiert werden. Genauere Angaben zu Größe und Gewicht der Bombe bleiben weiterhin unklar.

+ Auf einer Baustelle in Frankfurt ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Details zur Entschärfung sind noch offen. © 5Vision

Fund einer Weltkriegsbombe in Frankfurt: Behörden besprechen Vorgehen

+++ 9.37 Uhr: Die Details zum Fund der Weltkriegsbombe in Frankfurt sind weiterhin noch unklar. Allerdings wollen sich die zuständigen Behörden gegen 10 Uhr treffen und über das weitere Vorgehen beraten, wie die „Hessenschau“ berichtet.

Der Sprengkörper ist am Mittwoch (17.02.2021) in der Saonestraße im Stadtteil Niederrad gefunden worden. Noch ist nichts darüber bekannt, wie groß und schwer die Bombe ist und wie mit dem Sprengkörper umgegangen werden soll.

Bombe aus Zweitem Weltkrieg in Frankfurt entdeckt

Erstmeldung vom Mittwoch, 17.02.2021, 9.03 Uhr: Frankfurt ‒ Im Frankfurter Stadtteil Niederrad ist am Mittwochmorgen (17.02.2021) eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Feuerwehr bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. Einer Sprecherin zufolge soll am Vormittag entschieden werden, was mit dem Sprengkörper passieren soll.

+ In Frankfurt-Niederrad wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. © 5vision.media

Wann und von wem die Bombe gefunden wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Größe und Gewicht konnte der Feuerwehrsprecher zunächst keine Angaben machen. (sab/esa) *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Erst kürzlich wurde in Frankfurt im Gallus eine Weltkriegsbombe entschärft. Auch im Oktober mussten etliche Menschen in Frankfurt wegen einer Bombe ihre Häuser verlassen.