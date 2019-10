Zwei Brände sorgen im Frankfurter Nordend für Aufregung

Gleich zwei Brände sorgen für Aufregung im Frankfurter Nordend. Erst brannte es im Günthersburgpark, eine Stunde später in der Günthersburgallee.

Update vom 26.10.2019, 12.49 Uhr: Wie sich nun herausstellt, war der Brand in dem Wohnhaus in der Günthersburgallee nicht das einzige Feuer, das an diesem späten Abend im Frankfurter Nordend ausbrach. Gegen 22.15 Uhr brannte es auch im Café im Günthersburgpark. Dort fing ein Verschlag neben den Toiletten Feuer.

Als die Feuerwehr Frankfurt eintraf, stand der Verschlag in Vollbrand. Wie es zu dem Brand gekommen ist, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt. Ob es einen Zusammenhang zu dem wenige hundert Meter entfernten Feuer in einem Mehrfamilienhaus gibt, ist auch noch nicht abschließend geklärt.

Denn rund eine Stunde nach dem Feuer im Günthersburgpark brannte es in einem Keller in der nahe gelegenen Günthersburgallee. Etwa zwei Dutzend Bewohner mussten das Haus verlassen. In einer Dachgeschosswohnung wurde ein zurückgelassener Hund durch die Feuerwehr gerettet und seinem Frauchen auf der Straße übergeben.

Auch in dem Fall wird nun ermittelt, wie es zu dem Feuer gekommen ist.

Brand in Wohnhaus im Nordend - Feuerwehr rettet Menschen und Hund

Erstmeldung, 26.10.2019, 11.24 Uhr: Frankfurt - Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückte die Feuerwehr Frankfurt am späten Freitagabend in der Günthersburgallee im Frankfurter Nordend an. Dort brannte es gegen 23.30 Uhr im Keller eines Hauses an der Ecke der Günthersburgallee zur Rohrbachstraße.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilt, konnte das Feuer im Heizungskeller durch einen Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden.

Frankfurt: Brand in Haus im Nordend - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehrleute retteten drei Personen und einen Hund aus dem Gebäude. Die Menschen und das Tier wurden nicht verletzt.

Mehrere Atemschutztrupps und eine Drehleiter kamen laut Feuerwehr zum Einsatz. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt wurden durch die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Berkersheim unterstützt.

Unser Einsatz ist beendet. ^mbr pic.twitter.com/4406GRBgMu — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) October 25, 2019

Frankfurt: Brand von Haus im Nordend - Feuerwehr rettet Menschen und Hund

Durch den Brand und den Einsatz der Feuerwehr kam es auch zu Behinderungen des Verkehrs in Frankfurt. Unter anderem die Straßenbahnlinie 12 der VGF auf der Rohrbachstraße fuhr mit Verspätungen und Umleitungen.

Das Nordend* hat in ganz Frankfurt die höchste Bevölkerungsdichte und die zweithöchste Einwohnerzahl hinter Sachsenhausen. Das Flair des Nordends hängt eng mit der Partei der Grünen zusammen, deren Gründungsort und politische Heimat der Stadtteil ist. Seine Hauptschlagadern sind der Oeder Weg und die Glauburgstraße.

Frankfurt: Feuerwehr rettet bei Brand Menschen und Hund

Bei einem anderen Brand im benachbarten Stadtteil Bornheim hat die Feuerwehr Frankfurt ebenfalls drei Menschen und drei Hunde gerettet. Die Küche in ihrer Wohnung war in Brand geraten.

Für zwei Kaninchen hingegen kam vor kurzem jede Hilfe zu spät: Auf dem Abenteuerspielplatz „Günthersburg“ in Frankfurt war ein Schuppen in Brand geraten. Der Verein hat zu einer Spendenaktion aufgerufen.

kke

*fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.