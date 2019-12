Feuer-Drama in Frankfurt: Wohnhaus steht in Flammen - Ein Verletzter

In einem Wohnhaus in Frankfurt ist ein Feuer ausgebrochen.

In Frankfurt steht ein Wohnhaus in Flammen. Bei dem Brand wird ein Mensch verletzt.

Feuer-Drama in Frankfurt

Wohnhaus im Stadtteil Eckenheim steht in Flammen

Ein Mensch wird verletzt

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 18:28 Uhr: Bei dem Brand eines Wohnhauses an der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt (Stadtteil Eckenheim), ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer war im achten Stock ausgebrochen. Die Ursache des Brandes in Frankfurt steht noch nicht fest, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr in Frankfurt musste das zwölfstöckige Gebäude zwischenzeitlich evakuieren. 150 Menschen waren von dem Brand betroffen. Die ersten Bewohner sind aber mittlerweile in ihre Wohnungen zurückgekehrt.

Die Höhe des Schadens ist aktuell noch unklar. Vier Wohnungen sind unbewohnbar. Die Feuerwehr hat den Einsatzort in Frankfurt während der Löscharbeiten weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Löscharbeiten. Die Feuerwehr setzte mehrere Drehleitern ein.

Feuer in Frankfurt: Wohnhaus steht in Flammen

Update vom Dienstag, 17.12.2019, 17:10 Uhr: Wie die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mitteilt, ist das Feuer in dem Wohnhaus in Frankfurt mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern allerdings noch an. Derzeit gibt es anscheinend keine verletzten Personen.

Wir haben das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauern an. Derzeit keine verletzen Personen. ^mb — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 17, 2019

Erstmeldung vom Dienstag, 17.12.2019, 16:46 Uhr: Frankfurt - In der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt Eckenheim gibt es am späten Dienstagnachmittag (17.12.2019) einen Wohnungsbrand. Die Feuerwehr Frankfurt ist bei dem Brand in Eckenheim mit einem Großaufgebot auf den Plan gerufen worden und ist derzeit noch mit Rettungs- und Löschmaßnahmen beschäftigt.

Brand in Frankfurt Eckenheim: Feuerwehr vor Ort

Der Brand ist laut Angaben der Feuerwehr Frankfurt im achten Obergeschoss eines Wohnhochhauses ausgebrochen. aba/chw

Ein Wohnungsbrand in der Sigmund-Freud-Straße in #Eckenheim hat die Feuerwehr mit einem Großaufgebot auf den Plan gerufen. Es brennt im 8.OG eines Wohnhochhauses. Wir sind vor Ort mit Rettungs und Löschmaßnahmen beschäftigt. ^tg — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 17, 2019

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt ist dieses unbewohnbar. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus. Der Schaden ist hoch.