Frankfurt: Feuer in Bornheimer Seniorenheim – Eine Person stirbt bei Brand

+ © Holger Hollemann/dpa In Frankfurt stirbt eine Person bei einem Feuer. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

In einem Altenheim in Frankfurt bricht ein Feuer aus. Eine Person kann von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden.

Frankfurt – In Frankfurt-Bornheim hat es Freitagnacht (23.04.2021) in einer Einrichtung für betreutes Wohnen gebrannt. Eine Person kam bei dem Brand ums Leben, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Gegen 22.30 Uhr ging in der Zentrale der Feuerwehr Frankfurt ein Notruf ein, im siebten Stock eines Altenheims sei ein Feuer ausgebrochen. In der betroffenen Wohnung war deutlich der Rauchmelder zu hören, der Rauch zog bis in den Flur.

Brand in Frankfurt – Feuerwehr birgt tote Person aus brennendem Appartment

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt brachen bei Eintreffen am Einsatzort gewaltsam die Tür auf, es galt, Menschen zu retten und das Feuer möglichst schnell zu löschen. Doch die Rettungskräfte kamen zu spät. Sie fanden in dem Appartment eine leblose Person vor, der Notarzt stellte daraufhin den Tod fest.

Die Feuerwehr löschte den Brand und entrauchte die Wohnung. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 22 Einsatzkräften im Einsatz. Dann übergaben sie die Einsatzstelle der Polizei. Die Beamten der Polizei Frankfurt ermitteln jetzt die Brandursache, die Feuerwehr konnte dazu keine Angaben machen. Die Höhe des Sachschadens ist Teil der Ermittlungen, bisher kann dazu noch keine Schätzung abgegeben werden.

Im März brannte eine Wohnung im Bahnhofsviertel von Frankfurt. Die Feuerwehr suchte in den Flammen nach einer vermissten Frau. (spr)