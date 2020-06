Brandanschlag aufs Arbeitsamt Frankfurt: Passant verhindert Schlimmeres

Ein Mann hat einen Brandanschlag auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt verübt. Die Polizei sucht den Täter.

Auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt wurde ein Brandanschlag verübt.

in wurde ein verübt. Bei dem Anschlag kam auch ein Molotow -Cocktail zum Einsatz.

-Cocktail zum Einsatz. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht und bittet um Mithilfe.

Update vom Mittwoch, 24.06.2020, 12.40 Uhr: Im Fall des Brandanschlags mit einem Molotow-Cocktail auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt gibt es neue Anhaltspunkte. Laut einem Sprecher der Polizei sind mehrere Zeugenhinweise eingegangen, die die zuständigen Ermittler derzeit prüfen. Konkrete Hinweise zu dem unbekannten Brandstifter liegen der Polizei Frankfurt allerdings noch nicht vor – die Ermittlungen laufen weiter.

Der Mann hatte am Montag in einem Hinterhof der Agentur für Arbeit Altpapier angezündet und ein Molotow-Cocktail durch ein Kellerfenster geworfen. Das Gebäude fing jedoch kein Feuer. Als ein Passant den Mann ansprach, flüchtete dieser. In einem nahen Gebüsch fanden Ermittler weitere vorbereitete Brandsätze. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

Brandanschlag Agentur für Arbeit: Polizei Frankfurt meldet neue Details

+++ 13.49 Uhr: Nach dem Brandanschlag auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt hat die Polizei neue Details bekannt gegeben. Demnach begab sich am Montagabend (22.06.2020) ein Mann in den Hinterhof der Agentur für Arbeit in der Fischerfeldstraße. Dort schüttete der Mann eine Flüssigkeit über einen Baukompressor. Außerdem zündete der Mann Altpapier und umherliegenden Müll an. Dadurch geriet ein Kunststoffnetz an einem Baugerüst in Brand.

Außerdem brach der unbekannte Mann ein Kellerfenster auf und warf einen brennenden Molotow-Cocktail in einen Büroraum voller Aktenschränke. Der Molotow-Cocktail zündete aber nicht, sodass der Keller der Agentur für Arbeit in Frankfurt von einem Brand verschont blieb.

Zeugen beschreiben Täter des Brandanschlags auf die Agentur für Arbeit Frankfurt

Bei seiner Tat wurde der Mann von Zeugen beobachtet und angesprochen. Daraufhin ergriff er auf einem Mountainbike die Flucht und fuhr die Mainstraße und dann die Brückhofstraße hinunter. Für die Fahndung nach dem Täter war am Montagabend auch ein Hubschrauber über Frankfurt im Einsatz. Die Suche nach dem Verantwortlichen für den Brandanschlag auf die Agentur für Arbeit verlief aber erfolglos. Daher bittet die Polizei Frankfurt um Mithilfe von weiteren Zeugen. Der Mann wird wie folgt beschrieben.

Etwa 40 bis 50 Jahre alt

1,80 bis 1,85 Meter groß

Heller Teint

Kräftige, muskulöse Statur

Akzentfreies Deutsch

Bart

Schwarze Kleidungsstücke, Wollmütze, langes Oberteil, Cargohose

Großer schwarzer Rucksack

Schwarzes Mountainbike

Wer Angaben zu dem Verdächtigen des Brandanschlags auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt machen kann, wird gebeten, die Polizei Frankfurt zu kontaktieren. Auch die Onlinewache der Polizei Hessen nimmt Hinweise entgegen.

Löscharbeiten nach Brandanschlag auf Agentur für Arbeit waren kompliziert

Update vom Dienstag, 23.06.2020, 05.30 Uhr: Wie ein Feuerwehrsprecher dem „hr“ mitteilte, war einer der beiden Brandsätze mutmaßlich durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Gebäude in der Fischerfeldstraße geworfen worden.

Auch der Inhalt einer Müllpresse auf dem Gelände der Agentur für Arbeit in Frankfurt habe Feuer gefangen. Die Löscharbeiten hätten sich zunächst aufwändiger gestaltet, weil der brennende Papiercontainer zu nah an der Hauswand gestanden habe und erst mit einem Lastwagen weggezogen werden musste. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und fahndet weiter nach den Tatverdächtigen. Dazu wurde am Abend auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Erstmeldung vom Montag, 22.06.2020, 21.40 Uhr: Frankfurt – An der Agentur für Arbeit in Frankfurt ist es am Montagabend (22.06.2020) zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, handelt es sich um Brandstiftung.

Brand bei der Agentur für Arbeit in Frankfurt: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Bei dem Brand in der Fischerfeldstraße in der Innenstadt sind der Polizei zufolge ein Teil des Gebäudes und eine Müllpresse auf dem Gelände des Arbeitsamtes in Mitleidenschaft gezogen worden. Augenscheinlich handle es sich bei dem Brandsatz um Molotow-Cocktails, die gegen 20.30 Uhr auf das Gebäude geworfen wurden.

Heute Abend kam es zu einer Brandstiftung am Arbeitsamt (Fischerfeldstraße) in #Frankfurt.



Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt.



Die Feuerwehr und wir sind aktuell mit Kräften und unserem Helikopter im Einsatz. Weitere Infos folgen hier. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) June 22, 2020

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand zügig gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr und die Polizei waren am Abend mit etlichen Kräften an der Agentur für Arbeit in Frankfurt im Einsatz. Die Ermittlungen nach Täter und Tathergang laufen.

Brandanschlag auf Agentur für Arbeit in Frankfurt: Ermittlungen laufen

Zudem setzte die Polizei zur Fahndung einen Hubschrauber ein, der für etwa eine Stunde über der Innenstadt flog. Laut der Polizei konnten aber keine Tatverdächtigen festgenommen werden.

Erst kürzlich haben mehrere Brände in der Innenstadt von Frankfurt die Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Die Ermittlungen gestalteten sich in der Corona-Krise jedoch schwierig.