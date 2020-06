Brandanschlag auf Agentur für Arbeit in Frankfurt: Hubschrauber im Einsatz

Auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt hat es einen Brandanschlag gegeben.

Brandanschlag auf die Agentur für Arbeit in Frankfurt: Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Update vom Dienstag, 23.06.2020, 05.30 Uhr: Wie ein Feuerwehrsprecher dem „hr“ mitteilte, war einer der beiden Brandsätze mutmaßlich durch ein eingeschlagenes Kellerfenster in das Gebäude in der Fischerfeldstraße geworfen worden.

Auch der Inhalt einer Müllpresse auf dem Gelände der Agentur für Arbeit in Frankfurt habe Feuer gefangen. Die Löscharbeiten hätten sich zunächst aufwändiger gestaltet, weil der brennende Papiercontainer zu nah an der Hauswand gestanden habe und erst mit einem Lastwagen weggezogen werden musste. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und fahndet weiter nach den Tatverdächtigen. Dazu wurde am Abend auch ein Hubschrauber eingesetzt.

Erstmeldung vom Montag, 22.06.2020, 21.40 Uhr: Frankfurt – An der Agentur für Arbeit in Frankfurt ist es am Montagabend (22.06.2020) zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei via Twitter mitteilt, handelt es sich um Brandstiftung.

Brand bei der Agentur für Arbeit in Frankfurt: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Bei dem Brand in der Fischerfeldstraße in der Innenstadt sind der Polizei zufolge ein Teil des Gebäudes und eine Müllpresse auf dem Gelände des Arbeitsamtes in Mitleidenschaft gezogen worden. Augenscheinlich handle es sich bei dem Brandsatz um Molotow-Cocktails, die gegen 20.30 Uhr auf das Gebäude geworfen wurden.

Heute Abend kam es zu einer Brandstiftung am Arbeitsamt (Fischerfeldstraße) in #Frankfurt.



Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt.



Die Feuerwehr und wir sind aktuell mit Kräften und unserem Helikopter im Einsatz. Weitere Infos folgen hier. — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) June 22, 2020

Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Brand zügig gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr und die Polizei waren am Abend mit etlichen Kräften an der Agentur für Arbeit in Frankfurt im Einsatz. Die Ermittlungen nach Täter und Tathergang laufen.

Brandanschlag auf Agentur für Arbeit in Frankfurt: Ermittlungen laufen

Zudem setzte die Polizei zur Fahndung einen Hubschrauber ein, der für etwa eine Stunde über der Innenstadt flog. Laut der Polizei konnten aber keine Tatverdächtigen festgenommen werden.

Erst kürzlich haben mehrere Brände in der Innenstadt von Frankfurt die Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Die Ermittlungen gestalteten sich in der Corona-Krise jedoch schwierig.