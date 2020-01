Busunfall auf Friedberger Landstraße mit fünf Verletzten

An dieser Kreuzung in Frankfurt-Bornheim stieß der Bus der Linie 30 mit einem Auto zusammen.

Der Linienbus mit der Nummer 30 krachte am Abend in Frankfurt mit einem Auto zusammen. Zwei der Verletzten mussten ins Krankenhaus.

Busunfall in Frankfurt -Bornheim am Mittwochabend

in -Bornheim am Mittwochabend Linienbus stößt mit Auto zusammen

Fünf Verletzte - zwei Menschen müssen ins Krankenhaus

Frankfurt - Bei einem Busunfall in Frankfurt sind am Mittwochabend fünf Menschen verletzt worden. Der Bus der Linie 30 stieß, wie die Feuerwehr mitteilte, gegen 20.15 Uhr in Frankfurt-Bornheim im Kreuzungsbereich Friedberger Landstraße/Dortelweiler aus noch ungeklärter Ursache mit einem Auto zusammen.

Unfall in Frankfurt: Verletzte im Krankenhaus

Der Busfahrer, drei Fahrgäste und der Autofahrer seien bei dem Unfall in Frankfurt verletzt worden. Zwei der Verletzten mussten ins Krankenhaus. „Beide Personen sind nur leicht verletzt“, sagte ein Polizeisprecher.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw, wurden am heutigen Abend in #Bornheim fünf Personen verletzt. https://t.co/nAuUtMpQVW ^rh — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) January 29, 2020

