Heute Frankfurt City Triathlon: Mehrere Straßen gesperrt – was Autofahrer beachten müssen

Von: Emanuel Zylla

Kein Besucher oder gar Teilnehmer des 13. Frankfurt City Triathlon? Dann besser weiträumig umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, rät die Polizei.

Frankfurt - Am Sonntag (6. August) startet der 13. Frankfurt City Triathlon und mit ihm auch viele Verkehrsbehinderungen im Stadtbereich Frankfurt. Neben zahlreichen Teilnehmenden, werden auch dieses Jahr werden wieder etliche Besucher erwartet, die natürlich die Verkehrssituation in der Stadt beeinflussen. Damit der Sonntagsausflug nicht im Frust endet, lautet die goldene Regel Nummer 1 vom Polizeipräsidium Frankfurt: Auf öffentliche Verkehrsmittel setzen oder die Veranstaltungsbereiche umfahren.

Doch welche sind das eigentlich? Die Polizei Frankfurt schützt das Sportevent und sperrt Bereiche in den frühen Morgenstunden (ab circa 6 Uhr) für die Sportler ab. Sie gibt eine Übersicht, welche Stadtbereiche umfahren werden sollten.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einige Verkehrsbehinderungen durch den 13. Frankfurt City Triathlon geben. Die Polizei empfiehlt, den Veranstaltungsbereich zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. (Archiv) © dpa

Der 13. Frankfurt City Triathlon nimmt weite Teile der Innenstadt in Anspruch

Los geht der Triathlon mit dem Schwimmen im Langener Waldsee, bevor es dann mit dem Fahrrad für die Teilnehmenden auf der B44, am Mainufer in die Frankfurter City geht. Es werden „mehrere Runden im Frankfurter Westen gefahren“, laut Pressesprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt. Die Sportler werden das Schwanheimer Ufer und Brücke, die Mainzlarer Landstraße, den Hafentunnel und die Speicherstraße passieren. Dann führt sie ihr Weg entweder über die Friedensbrücke in die nächste Runde oder über den Untermainkai und die Neue Mainzer Straße bis zum Roßmarkt. Dort angekommen beginnt die finale Disziplin „Laufen“ oberhalb des Mains bis zum Ziel im Bereich der Hauptwache.





Laut Polizeiangaben werden „die A3, Anschlussstelle Frankfurt-Süd, die B43 und B44 in Richtung Frankfurt am Main sowie die Schwanheimer Brücke (B40) in Richtung Innenstadt“ von Straßensperrungen betroffen sein. Die Zufahrt zur Universitätsklinik bleibt davon unberührt und ist weiterhin zu erreichen.

Der Veranstalter bietet eine Übersichtskarte und weitere Informationen auf seiner Internetseite an. (Emanuel Zylla)

