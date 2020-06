Wer nach einer lauen Sommernacht durch Frankfurt radelt, muss sich durch haufenweise zerbrochene Flaschen und Plastikmüll hindurchschlängeln. Ein Grund ist die Corona-Krise.

Corona-Krise sorgt für enorme Müllmengen in Frankfurt

Trotz Corona-Lockerungen sind viele Clubs geschlossen

FES versucht mit Kampagne #cleanffm entgegenzuwirken

Frankfurt - Ein Bild des Jammers bot der Opernplatz in Frankfurt am frühen Samstagmorgen (13.06.2020). Berge von Müll türmen sich um die vielen Sitzgelegenheiten, den Brunnen, die Treppe zur Alten Oper. Der Müll-Exzess ist auch eine Begleiterscheinung der Corona-Krise.

Frankfurt: In der Innenstadt häufen sich die Müllberge

Pappbecher, Plastiktüten und zerbrochene Wein- und Bierflaschen. Der Platz vor der Alten Oper sieht nach lauen Sommernächten dieser Tage aus, wie am Neujahrsmorgen. „Es war viel los in der Stadt“, bestätigt die Polizei auf Anfrage. Von der Fressgass bis in Richtung Zeil seien an dem warmen Sommerabend viele Menschen unterwegs gewesen. Und da die Clubs aufgrund der Corona-Krise, trotz Lockerungen, noch geschlossen seien, spiele sich das Leben nun ausschließlich auf den Plätzen der Stadt Frankfurt ab.

FES-Kampagne #cleanffm appelliert in Frankfurt vergebens

Abgesehen von den Müllbergen sei es aber eine friedliche Nacht gewesen. Die Kampagne #cleanffm der Stadt und der FES scheint die Menschen in der Corona-Krise in Frankfurt nicht wirklich zu erreichen. Die Plakatkampagne, die auch in großer Zahl auf dem Platz vor der Alten Oper zu finden ist, hat die Menschen zumindest nicht davon abgehalten, ihren Müll auf der gesamten Fläche zu verteilen. Und wer da poltert, dies läge auch an einer mangelhaften Anzahl an Mülleimern, dem sei gesagt: Die waren teilweise noch nicht mal bis zur Hälfte befüllt.

+ Bild des Jammers: Innenstadt von Frankfurt komplett vermüllt © ror

Bereits am 26. Mai 2020 hatte die Kampagne auf dem Nachrichtendienst Twitter auf die zunehmende Vermüllung der Innenstadt von Frankfurt aufmerksam gemacht.

Überfüllte Mülleimer in den Innenstädten, Pizzakartons im Park - wie #Corona die Abfallsituation verändert - das #hrfernsehen begleitet dazu u.a. unsere Sauberkeitsbotschafter*innen . Ihr Einsatz ab Min 7:00 bei #defacto: https://t.co/aLDvx9OtoH #cleanffm — cleanffm (@cleanffm) May 26, 2020

Nebeneffekte von Corona: Müll-Problem nicht nur in Frankfurt ein Thema

Der Vermüllung ist nicht nur in der Stadt ein großes Problem. Auch in kleinen Kommunen, wie in Münster, wird seit Beginn der Corona-Krise sogenannter Wilder Müll zu einem großen Problem. Dort werden Reifen und Bauschutt einfach in den Wald geworfen. Altkleidercontainer quellen über, Altglascontainer können die Mengen nicht mehr fassen. Und der kleine Ort Münster ist in dem Zusammenhang kein Einzelfall.

Frankfurt: Corona-Krise sorgt auch für mehr Plastikverpackungen

Und ein weiteres Corona-Phänomen schafft Müll-Probleme: Die großen Mengen Plastikverpackungen, die durch die vermehrte Nutzung Take-Away-Angeboten im schlimmsten Fall einfach in die Landschaft geworfen werden oder die Hausmülltonnen in unüblicher Geschwindigkeit füllen.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © ror