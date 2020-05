Zeugen beobachten Angriff auf Polizistin bei einer Corona-Kontrolle in Frankfurt

Dieser Blumenkübel hat am Sonntag (24.05.2020) eine Polizistin in Frankfurt um ein paar Zentimeter verfehlt.

Mehrere Beamte der Polizei Frankfurt sind in Sachsenhausen auf Corona-Patrouille unterwegs, als vom Eisernen Steg ein 20 Kilogramm schwerer Blumenkübel in die Tiefe fällt.

Frankfurt - In Zeiten der Corona-Krise gehört es zu den Aufgaben der Polizei, zu kontrollieren, ob die Menschen sich an öffentlichen Plätzen an die Corona-Regeln wie das Abstandsgebot halten. Häufig werden die Beamten bei diesen Kontrollen angefeindet, wie erst kürzlich in Frankfurt-Griesheim. So auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.05.2020) in Frankfurt-Sachsenhausen: Wie die Polizei Frankfurt mitteilt, waren mehrere Polizeibeamte gegen 00.50 Uhr am Mainufer in Frankfurt-Sachsenhausen unterwegs, um Kontrollen der Corona-Regeln durchzuführen.

Frankfurt: Polizei bei Corona-Kontrolle mit Blumenkübel mutmaßlich angegriffen

Demnach waren die Beamten gerade dabei, eine Gruppe von Personen in Höhe des Eisernen Stegs in Frankfurt zu kontrollieren, als plötzlich ein Blumenkübel neben ihnen auf den Boden aufschlug. Der 20 Kilogramm schwere Kübel aus Ton kam dem Präsidium zufolge nur wenige Zentimeter neben einer 25 Jahre alten Polizistin auf dem Pflaster auf. „Die Kollegin hatte großes Glück, nicht von diesem als Wurfgeschoss missbrauchten Blumenkübel getroffen worden zu sein“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Blumenkübel wurde demnach aus einer Höhe von etwa sechs bis sieben Metern mutmaßlich auf die Polizisten geworfen.

Zeugen gaben an, ein bislang unbekannter Täter habe den Blumenkübel zunächst auf den Eisernen Steg getragen und dann gezielt auf die Polizeikräfte geworfen. Bei ihm soll es sich um eine etwa 180 cm große Person gehandelt haben, die einen grauen Kapuzenpullover und blaue Jeans trug.

Polizei Frankfurt: Mann schmeißt Schuh auf Streifenwagen

Nur wenig später nahm eine Streife auf dem Römerberg einen 22 Jahre alten Mann aus Frankfurt fest. Der junge Mann hatte seinen Schuh gegen den Streifenwagen geworfen. Ob es sich bei ihm auch um den Werfer des Kübels handelt, ist unklar. Da sich ein Zusammenhang zunächst nicht bestätigen ließ, wurde der Mann nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gelassen.

Die Polizei Frankfurt bittet um sachdienliche Hinweise, um den Täter zu finden. Wer Angaben zu dem Geschehen machen kann, kann sich unter der Telefonnummer 069/75551199 bei der Polizei Frankfurt oder anderen Dienststellen melden.

