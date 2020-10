Dramatische Corona-Lage in Frankfurt: Stadt verschärft Maßnahmen – Weihnachtsmarkt betroffen

Der dramatische Anstieg von Infektionen mit dem Coronavirus zwingt die Stadt Frankfurt zum Handeln. Der Krisenstab verschärft die Maßnahmen.

Die Stadt Frankfurt hat die letzte Warnstufe des Corona-Eskalationskonzeptes erreicht.

hat die letzte Warnstufe des erreicht. Um schnell zu reagieren, zieht der Krisenstab seine geplante Sitzung vor.

seine geplante Sitzung vor. Die Maskenpflicht, Alkoholverbot sowie Kontaktbeschränkungen werden verschärft.

Update vom Samstag, 24.10.2020, 20.55 Uhr: Nachdem der Krisenstab in Frankfurt aufgrund der massiv steigenden Corona-Infektionen seine Sitzung vorgezogen hat, wurden nun neue Maßnahmen beschlossen, die vorerst bis zum 31.10.2020 – vermutlich aber auch darüber hinaus – gelten sollen.

Ab sofort gilt die Maskenpflicht auch innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen, sowie bei allen öffentlichen Veranstaltungen und Einrichtungen. Bei steigenden Infektionszahlen könnte eine Maskenpflicht in der gesamten Stadt folgen. Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur noch in einer Gruppe von höchstens fünf Personen oder aus maximal zwei Hausständen erlaubt. Zudem gilt das Alkoholkonsumverbot innerhalb der Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr nun auch im gesamten Stadtgebiet.

Der Krisenstab hat auch über den geplanten Weihnachtsmarkt in Frankfurt diskutiert. Nach längerem hin und her steht nun fest, dass er dieses Jahr aufgrund der dramatischen Lage nicht stattfinden kann. Oberbürgermeister Feldmann hofft auf das Verständnis der Bürger:innen und fordert Zusammenhalt: „Der Virus ist ein unsichtbarer Feind. Er nervt uns alle. Nur wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es, ein Stück Normalität zu sichern, die wir uns alle wünschen. Ich erwarte von jedem, dass Rücksicht genommen wird auf die besonderen Risikogruppen. Alle Maßnahmen dienen dazu, Menschenleben zu schützen“.

Corona in Frankfurt: Krisenstab berät über weitere Maßnahmen

Erstmeldung vom Samstag, 24.10.2020: Frankfurt – Ursprünglich war die Sitzung des Krisenstabs in Frankfurt für Dienstag (27.10.2020) geplant. Doch wegen der weiterhin stark ansteigenden Corona-Infektionen – die 7-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 176,1 – haben Oberbürgermeister Feldmann und Gesundheitsdezernent Stefan Majer die Sitzung auf Samstag (24.10.2020) vorgezogen.

„Trotz aller Bemühungen ist die Zahl der Neuinfektionen in Frankfurt erneut dramatisch gestiegen. Die Lage ist ernst. Wir sind mit mit dem Land der Meinung, dass wir hierauf schnell eine Antwort geben müssen“, so Feldmann und Majer in einem gemeinsamen Statement. Zuvor hatte Gesundheitsminister Kai Klose in einer Pressemitteilung bereits an die Kommunen appelliert, die von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen sofort umzusetzen.

Corona in Frankfurt: Verschärfte Maskenpflicht und Einschränkung von Veranstaltungen

Bei der Besprechung des Krisenstabs in Frankfurt sollen weitere Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie besprochen werden, die sich an dem Eskalationskonzepts des Landes Hessen orientieren. So soll die Maskenpflicht ausgeweitet und Veranstaltung weiter eingeschränkt werden. Auch persönliche Kontakte werden vermutlich auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte eingeschränkt.

Schon kleine Veränderungen helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen – hier finden Sie mein Video-Statement zur Corona-Situation in #Frankfurt: https://t.co/Dx9AIFf40V — Oberbürgermeister Peter Feldmann (@OBPeterFeldmann) October 23, 2020

Ziel der Maßnahmen sei es laut Majer, einen erneuten Lockdown – wie wir ihn bereits im Frühling hatten – zu verhindern, um weitere massive Einbußen in der Wirtschaft zu verhindern. Zudem sollen Schulen geschützt werden, sodass der Unterricht ungehindert in Präsenzform stattfinden kann. Auf welche Maßnahmen sich der Krisenstab geeinigt hat, wird dieser am Samstagabend (20.10.2020) bekanntgeben. (tt)

