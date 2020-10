Strenge Corona-Regeln für Frankfurt – aber Stadt hebt die Sperrstunde auf

Ab Montag müssen viele Einrichtungen in Frankfurt schließen. Die Stadt verschärft bestehende Corona-Regeln zusätzlich. Die Sperrstunde ist jedoch zumindest kurzzeitig aufgehoben.

Die Stadt Frankfurt steht weiter auf der höchsten Warnstufe des Corona-Eskalationskonzeptes .

steht weiter auf der höchsten Warnstufe des . Maskenpflicht, Alkoholverbot und Kontaktbeschränkungen werden verschärft.

und werden verschärft. Viele Einrichtungen in Frankfurt müssen vorerst schließen.

Update vom Donnerstag, 29.10.2020, 19.30 Uhr: Im Zuge der neuen Corona-Maßnahmen für Hessen hat die Stadt Frankfurt bekannt gegeben, wie die Regelungen umgesetzt werden sollen. Zudem wird die Allgemeinverfügung, die bis zum 31. Oktober für Frankfurt vorgesehen war, bis zum 15. November verlängert. Damit wolle man auf mögliche Änderungen in der Lage vorbereitet sein, teilte die Stadt am Donnerstagnachmittag (29.10.2020) mit. Mit einer Inzidenz von 218,8 liege man klar über dem hessenweiten Durchschnitt von 137.

Corona: Frankfurt hebt die Sperrstunde auf – Maskenpflicht und Alkoholverbot bestehen

Die Stadt Frankfurt hat nach einem Urteil die Sperrstunde aufgehoben. Die Allgemeinverfügung sei entsprechend geändert worden, sagte ein Sprecher von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Donnerstagabend. Allerdings gelte dies nur bis einschließlich Sonntag (01.11.2020), weil von Montag (02.11.2020) an bundesweit alle Gaststätten schließen müssen. Ein Wirt hatte vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel gegen die Sperrstunde geklagt und Recht bekommen, wie die „Bild“-Zeitung zuvor berichtet hatte.

Die Maskenpflicht innerhalb des Alleenrings sowie das nächtliche Alkoholverbot in Frankfurt bleiben bestehen. Folgende Einrichtungen müssen unter den Beschlüssen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder schließen oder ihren Betrieb vorerst bis Ende November einstellen:

Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen

Messen, Kinos, Freizeitparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen

Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen

Freizeit- und Amateursport mit Ausnahme des alleinigen Individualsports und ähnliche Einrichtungen

Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen und ähnliche Einrichtungen

Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen

Unter den Corona-Maßnahmen werden auch Museen, der Palmengarten und der Frankfurter Zoo schließen müssen. Der Herbstmarkt endet zum 2. November. Auch Tattoostudios und ähnliche Betriebe der Körperpflege müssen vorerst dichtmachen. Gastronomische Betriebe dürfen Essen nur zum Verzehr außer Haus anbieten - es also abholen lassen oder liefern. Hotels dürfen nicht für touristische Zwecke genutzt werden. Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) betont: „Die Entscheidungen in diesen Tagen sind nicht einfach zu treffen, aber sie sind in meinen Augen notwendig. In unseren Nachbarländern werden teilweise noch deutlich weitergehende Beschränkungen verordnet.“ Gesundheitsdezernent Stefan Majer fordert eine konsequente Umsetzung der Maskenpflicht: „Frankfurt trägt Maske! Wir definieren, wann und wo man sie absetzen kann – nicht umgekehrt.“

+ Feldmann zieht die Sitzung des Krisenstabs aufgrund der beunruhigenden Entwicklungen in Frankfurt vor. © picture alliance/Boris Roessler/dpa

Corona in Frankfurt: OB Feldmann begrüßt den Lockdown

+++ 21.05 Uhr: Oberbürgermeister Peter Feldmann begrüßt die Einschränkungen, auf die sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder geeinigt hat. In einer Mitteilung am Mittwochabend erklärt er, die in Frankfurt geltenden Corona-Regelungen haben Bestand: „Dort, wo in Frankfurt schon jetzt schärfere Maßnahmen gelten, bleiben diese natürlich bestehen“. Die Stadt habe in den vergangenen Wochen ihre Spielräume ausgeschöpft, um bei steigenden Infektionszahlen klare, manchmal auch unangenehme Gegenmaßnahmen zu organisieren.

Der Frankfurter Oberbürgermeister sagt: „Ich bin überzeugt, dass wir nur so eine Chance haben, die Zahl der Neuinfektionen im Zusammenspiel mit den neuen, bundesweit gültigen Beschlüssen auch in Frankfurt zu bremsen“. Grundsätzlich begrüßte er den sogenannten „Lockdown Light“. „Die Beschlüsse sind hart. Aber sie sind auch eine große Chance“, sagte er, „Die Party ist vorbei, wir müssen die Infektionsketten durchbrechen.“

Dramatische Corona-Lage in Frankfurt: VGF kündigt Kontrollen in Bus und Bahn an

Update vom Mittwoch, 28.10.2020, 13.15 Uhr: Auch die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen in Frankfurt. So wird es künftig mehr Kontrollen von Mund-Nase-Bedeckungen, automatische Türöffnungen sowie verstärkte Reinigung und Desinfektion in Bussen und Bahnen geben. Zudem würden von montags bis samstags mehrmals am Tag an mehreren besonders stark genutzten Stationen Fahrscheinautomaten, die Notruf- und Informationssäulen, Aufzüge, Sitzgelegenheiten und Handläufe desinfiziert, berichtet das Unternehmen am Mittwoch (28.10.2020) über die zusätzlichen Maßnahmen, die die Ausbreitung des Coronavirus stoppen sollen.

Frankfurt hat laut Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von 216,8 (Stand Mittwoch, 28.10.2020). Die Stadt hatte am Wochenende bereits reagiert und die Schutzmaßnahmen verschärft. Zu den weiteren Maßnahmen gehört eine Ausweitung der Maskenpflicht, die ab Donnerstag (29.10.2020) in vielen Bereichen des Stadtgebiets gilt. Dazu zählen:

gesamte Innenstadt

gesamte Altstadt

gesamtes Bahnhofsviertel

Gutleutviertel (bis Main-Neckar-Brücke)

Westend-Süd

Gallus (bis Galluswarte/S-Bahn-Linie)

Nordend (bis Adickesallee/Nibelungenallee)

Ostend (bis Habsburgerallee/Ostbahnhof/Deutschherrnbrücke)

Sachsenhausen

Wo gilt die Maskenpflicht ab Donnerstag, 29. Oktober? 👇 🗺



Die genauen Grenzen könnt ihr hier einsehen ➡️ https://t.co/PW06FwyHfN pic.twitter.com/syJ4uDMNbj — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) October 28, 2020

Corona-Lage in Frankfurt: Stadt verschärft Maßnahmen – Weihnachtsmarkt betroffen

Update vom Samstag, 24.10.2020, 20.55 Uhr: Nachdem der Krisenstab in Frankfurt aufgrund der massiv steigenden Corona-Infektionen seine Sitzung vorgezogen hat, wurden nun neue Maßnahmen beschlossen, die vorerst bis zum 31.10.2020 – vermutlich aber auch darüber hinaus – gelten sollen.

Ab sofort gilt die Maskenpflicht auch innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen, sowie bei allen öffentlichen Veranstaltungen und Einrichtungen. Bei steigenden Infektionszahlen könnte eine Maskenpflicht in der gesamten Stadt folgen. Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur noch in einer Gruppe von höchstens fünf Personen oder aus maximal zwei Hausständen erlaubt. Zudem gilt das Alkoholkonsumverbot innerhalb der Sperrstunde von 23 bis 6 Uhr nun auch im gesamten Stadtgebiet.

Der Krisenstab hat auch über den geplanten Weihnachtsmarkt in Frankfurt diskutiert. Nach längerem hin und her steht nun fest, dass er dieses Jahr aufgrund der dramatischen Lage nicht stattfinden kann. Oberbürgermeister Feldmann hofft auf das Verständnis der Bürger:innen und fordert Zusammenhalt: „Der Virus ist ein unsichtbarer Feind. Er nervt uns alle. Nur wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es, ein Stück Normalität zu sichern, die wir uns alle wünschen. Ich erwarte von jedem, dass Rücksicht genommen wird auf die besonderen Risikogruppen. Alle Maßnahmen dienen dazu, Menschenleben zu schützen“.

Corona in Frankfurt: Krisenstab berät über weitere Maßnahmen

Erstmeldung vom Samstag, 24.10.2020: Frankfurt – Ursprünglich war die Sitzung des Krisenstabs in Frankfurt für Dienstag (27.10.2020) geplant. Doch wegen der weiterhin stark ansteigenden Corona-Infektionen – die 7-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 176,1 – haben Oberbürgermeister Feldmann und Gesundheitsdezernent Stefan Majer die Sitzung auf Samstag (24.10.2020) vorgezogen.

„Trotz aller Bemühungen ist die Zahl der Neuinfektionen in Frankfurt erneut dramatisch gestiegen. Die Lage ist ernst. Wir sind mit mit dem Land der Meinung, dass wir hierauf schnell eine Antwort geben müssen“, so Feldmann und Majer in einem gemeinsamen Statement. Zuvor hatte Gesundheitsminister Kai Klose in einer Pressemitteilung bereits an die Kommunen appelliert, die von der Landesregierung beschlossenen Maßnahmen sofort umzusetzen.

Corona in Frankfurt: Verschärfte Maskenpflicht und Einschränkung von Veranstaltungen

Bei der Besprechung des Krisenstabs in Frankfurt sollen weitere Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie besprochen werden, die sich an dem Eskalationskonzepts des Landes Hessen orientieren. So soll die Maskenpflicht ausgeweitet und Veranstaltung weiter eingeschränkt werden. Auch persönliche Kontakte werden vermutlich auf maximal fünf Personen oder zwei Haushalte eingeschränkt.

Schon kleine Veränderungen helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen – hier finden Sie mein Video-Statement zur Corona-Situation in #Frankfurt: https://t.co/Dx9AIFf40V — Oberbürgermeister Peter Feldmann (@OBPeterFeldmann) October 23, 2020

Ziel der Maßnahmen sei es laut Majer, einen erneuten Lockdown – wie wir ihn bereits im Frühling hatten – zu verhindern, um weitere massive Einbußen in der Wirtschaft zu verhindern. Zudem sollen Schulen geschützt werden, sodass der Unterricht ungehindert in Präsenzform stattfinden kann. Auf welche Maßnahmen sich der Krisenstab geeinigt hat, wird dieser am Samstagabend (20.10.2020) bekanntgeben. (tt)

