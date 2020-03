StayTheFuckHome - Ein Frankfurter startet online einen Aufruf zu Rücksichtnahme und Solidarität

Mit verschiedenen Hashtags wird auf Twitter zu Rücksichtnahme und Solidarität aufgerufen. Ein Frankfurter setzt mit seiner Webseite #StayTheFuckHome ein Zeichen und gibt Tipps, wie die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden kann.

In Sozialen Medien widmen sich verschiedene Hashtags der Corona-Pandemie.

Auch ein Unternehmer aus Frankfurt startet einen Aufruf.

Frankfurt - #StayTheFuckHome: Mit dieser einfachen Botschaft Florian Reifschneider aus Frankfurt dazu auf, wegen des Coronavirus zu Hause zu bleiben. Seine Webseite wurde bereits millionenfach angeklickt und auch auf Twitter wird der Hashtag genutzt.

Online gegen das Coronavirus: #StayTheFuckHome

Mit dem Aufruf verfolgt der Unternehmer aus Frankfurt das Ziel, möglichst viele Menschen zu sensibilisieren und dadurch die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Weiter erklärt der 29-Jährige: „Jeder soll entsprechend seiner Möglichkeiten die Anzahl der physischen Kontakte zu Anderen minimieren“. Die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und die Kurve flachzuhalten - das ist derzeit das erklärte Ziel der Politik. Damit soll verhindert werden, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt oder dem druck im schlimmsten Fall nicht standhalten kann. Ein vielfach verwendeter Hashtag auf Twitter ist in diesem Zusammenhang auch #FlattenTheCurve.

Nochmal, für Alle: das was wir jetzt machen müssen ist die Kurve abzuflachen. Auch, die die sich nicht betroffen fühlen und eh keine schlimmen Symptome haben werden. Werdet nicht zum Brandbeschleuniger #FlattenTheCurve pic.twitter.com/iKIfNrFlFS — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) March 10, 2020

„Selbst-Quarantäne-Manifest“ aus Frankfurt gegen die Corona-Krise

Die Webseite #StayTheFuckHome wurde mittlerweile 2,7 Mal aufgerufen. Am positivsten überrascht war Florian Reifschneider laut eigener Aussage über die vielen Angebote, die Webseite zu übersetzten. Mittlerweile sind die Tipps zum Umgang mit Corona in 20 verschiedenen Sprachen verfügbar. Auf der Webseite wird nicht nur sachlich über das Coronavirus informiert, um den dringenden Handlungsbedarf einer jeden Person zu verdeutlichen. Es wird auch das sogenannte „Selbst-Quarantäne Manifest“ dargelegt.

In diesem Manifest werden 12 Punkte dargelegt, die eine Ausbreitung des Coronavirus entgegenwirken sollen. Zunächst gilt „Sei nicht panisch, aber wachsam“. Weitere Tipps sind zum Beispiel, sich nicht ins Gesicht zu fassen, Reisen auf ein Minimum zu reduzieren und das Zu Hause nur in unbedingt notwendigen Fällen zu verlassen. „Indem Du Dich der Bewegung anschließt und damit das Risiko für Neuinfektionen reduzierst, schützt du dich nicht nur selbst, sondern trägst auch dazu bei, die Ausbreitung für alle anderen einzudämmen, insbesondere für diejenigen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind.“ Rücksicht und Solidarität sind das Gebot der Stunde.

Solidarität in den Sozialen Medien - gemeinsam gegen das Coronavirus

Eine weitere effektive Maßnahme gegen das Coronavirus ist, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und eine angemessene soziale Distanz zu anderen Menschen zu halten. Dazu ruft auf Twitter der Hashtag #SocialDistancing auf.

Ein weiterer Trend ist auf Twitter die #stayhomechallenge. Menschen, die freiwillig oder aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne sind, zeigen ihren Alltag zu Hause. Dabei werden auch Tipps ausgetauscht, wie man es in Quarantäne am besten aushält und es wird sich gegenseitig unterstützt.

Guten Morgen. Ich bin zurück in Berlin und werde heute Abend wieder um 19:00 Uhr für Euch ein Hauskonzert geben. Aus meinem Wohnzimmer heraus, hier auf Twitter und über Instagram als Livestream. Ich freue mich auf Euch. Bleibt gesund. Igor https://t.co/5grCngQnw5 — Igor Levit (@igorpianist) March 17, 2020

Trotz der Verbreitung von Fake-News über verschiedene Nachrichtenkanäle, zeigen sich die sozialen Medien in Zeiten des Coronavirus auch von ihrer positiven Seite. Zusammenhalt und Unterstützung ist hier möglich, ohne direkten sozialen Kontakt zu haben. Einige Personen denken sich Aktionen aus, um ihren Followern in der Corona-Krise eine Freude zu machen. So gibt beispielsweise der Pianist Igor Levit regelmäßig „Hauskonzerte“, die er auf Twitter streamt, da viele Konzerthallen mittlerweile geschlossen haben. Aktionen solcher Art machen #StayTheFuckHome definitiv leichter.

#SocialDistancing, #StayTheFuckHome und weitere Maßnahmen wirken sich auch auf den Nahverkehr in Frankfurt und ganz Hessen aus: In vielen Landkreisen steigen die Verkehrsgesellschaften auf Ferienfahrpläne um.