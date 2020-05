Frankfurt: DJ-Legende verstorben - Feos prägte die Techno-Szene

Der DJ Pascal Feos aus Frankfurt prägte die Techno Szene der deutschen Clubs. Jetzt ist er gestorben.

DJ -Legende aus Frankfurt : Pascal Feos ist tot

-Legende aus : ist tot Feos war Mitbegründer der deutschen Techno -Szene

war Mitbegründer der deutschen -Szene Er bespielte die großen Clubs inFrankfurt



Frankfurt – Der bekannte DJ, Produzent und Labelbetreiber Pascal Feos aus Frankfurt ist tot. Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf das Szene-Magazin „fazemag.de“. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

Dem Bericht zufolge litt Feos an Magenkrebs. Er starb am Samstag, 9.Mai. 2020 mit gerade einmal 52 Jahren. Unter zahlreichen Pseudonymen war er eine der wichtigsten Identifikationsfiguren für die Techno-Szene – insbesondere in Frankfurt.

DJ aus Frankfurt machte erste Club-Erfahrungen in den 80er Jahren

Feos hieß mit bürgerlichem Namen Pascalis Dardoufas und stammte aus Bad Nauheim. Sein Künstlername Feos ist ein Akronym für „From the Essence of Minimalistic Sound“. In den 80er und 90er Jahren machte er sich weit über Frankfurt hinaus mit seiner elektronischen Musik einen Namen. Der Track „Cosmic Love”, den er gemeinsam mit dem Produzenten Maik Maurice Diehl herausbrachte, gilt als eines der ersten Trance-Stücke überhaupt.

Der „Sound of Frankfurt“ wurde zu Feos Markenzeichen. In seiner Karriere legte der DJ in allen großen Frankfurter Clubs auf (u.a. im Dorian Gray, dem Omen oder im U60311) und remixte bekannte Künstler wie Sven Väth.

DJ-Kollegen betrauern verstorbenen Freund - Frankfurt verliert Szene-Größe

Die Trauer über den Tod der Szene-Größe Feos ist riesig. „Pascal war ein wahrer Techno-Pionier und einflussreicher Produzent hinter den legendären Projekten Resistance D, Sonic Infusion und Aural Float – um nur einige zu nennen. Und, was noch wichtiger ist, ein sehr cooler Typ, der immer nett und aufgeschlossen war. Wir werden dich vermissen, Pasi!“, schreibt der Produzent und DJ Oliver Huntemann auf Facebook.

Aber auch Fans bezeugen ihre Trauer. „Ich bin absolut am Boden zerstört, dass Pascal gestorben ist. Welch eine liebenswürdige Seele. Ruhe in Frieden!“

Von Paulina Henning von Lange