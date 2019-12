Ehepaar in Frankfurt erpresst, gefesselt und in Keller gesperrt

Der 48-jährige Tatverdächtige bedrohte ein Ehepaar mit einem Messer an der Haustür und erpresste Geld. Anschließend sperrte er diese in ihren eigenen Keller. (Symbolfoto)

Am Sonntag wurden ein 72-jähriger Mann und seine 73-jährige Frau von einem bewaffneten Mann erpresst und anschließend in ihren eigenen Keller gesperrt. Der Tatverdächtige wurde am gleichen Tag im Bahnhofsviertel von der Polizei aufgegriffen.

Frankfurt - Am vergangenen Sonntag (22.12.2019) erpresste ein mit einem Messer bewaffneter 48-Jähriger einen 72-jährigen Mann sowie seine 73-jährige Frau und sperrte diese daraufhin in ihren eigenen Keller. Laut Polizeiangabe klingelte der Täter gegen 13.30 Uhr an der Wohnungstür des Paares in der Straße unter den Eichen in Frankfurt. Der Täter drohte dem 72-Jährigen mit einem Messer und erpresste diesen um 330 Euro Bargeld.

Frankfurt: Nach Erpressung gefesselt und in Keller gesperrt

Anschließend sperrte er den 72-Jährigen und seine Frau in den Keller und fesselte sie dort mit Klebeband. Laut Angabe der Polizei gelang es dem Paar erst nach Stunden, sich aus dieser Lage zu befreien und die Polizei zu rufen.

Tatverdächtiger im Frankfurter Bahnhofsviertel aufgegriffen

Die Polizei konnte am selben Tag gegen 23 Uhr den Tatverdächtigen im Frankfurter Bahnhofsviertel festnehmen. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 48-jährigen Mann ohne Wohnsitz. Die erpressten 330 Euro konnten bei dem Tatverdächtigen jedoch nicht gefunden werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

Kriminalität insgesamt rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

