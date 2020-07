Erschreckende Beobachtung: Mann trägt bewusstlos wirkende Frau weg - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer nächtlichen Beobachtung in Frankfurt-Bockenheim alarmieren Zeugen die Polizei. Sie berichten von einem unbekannten Mann, der eine scheinbar bewusstlose Frau wegträgt.

Frankfurt - Zeugen haben im Frankfurter Stadtteil Bockenheim in der Nacht von Samstag auf Sonntag (05.07.2020) eine ungewöhnliche Beobachtung gemacht, in dessen Folge nun auch die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat.

Wie die Beamten mitteilen, geht es um den Verdacht der Freiheitsberaubung. Was genau vorgefallen ist, ist derzeit noch nicht ganz klar. Personen berichteten jedoch, dass ein unbekannter Mann eine zeitweise bewusstlos wirkende Frau die Straße entlang getragen haben soll. Die Polizei bittet bei der Klärung des Falls auch um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Frankfurt: Zeugen machen erschreckende Beobachtung - Mann trägt bewusstlose Frau weg

Über den Vorfall informiert wurde die Polizei Frankfurt am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr. Zeugen berichteten, dass sie gerade einen lautstarken Streit zwischen einem Mann und einer Frau mitbekommen hatten. Der Ort der Auseinandersetzung soll im Bereich der Theodor-Heuss-Allee im Frankfurter Stadtteil Bockenheim gewesen sein.

Im Verlauf des Streits soll die Frau zeitweise einen bewusstlosen Eindruck gemacht haben. Irgendwann sei der Mann in Richtung Galvanistraße weggegangen, die Frau soll er dabei getragen haben. Als eine Streife der Polizei vor Ort eintraf, konnte keine der beiden Personen gefunden werden.

Frankfurt: Verdacht auf Freiheitsberaubung - Polizei veröffentlicht Personenbeschreibungen

Die Polizei Frankfurt bittet in diesem Fall nun um Mithilfe aus der Bevölkerung und hat eine Personenbeschreibung des Mannes und der Frau veröffentlicht:

Der Mann soll etwa 180 bis 190 cm groß sein

soll etwa 180 bis 190 cm groß sein Einen schlanken, athletischen Körperbau haben

Bekleidet war er laut Zeugen mit einem dunklen Pullover mit größerem Aufdruck im Rückenbereich und einer Baseballkappe

Die Frau wird kleiner als der Mann und mit zierlichem Körperbau beschrieben

wird kleiner als der Mann und mit zierlichem Körperbau beschrieben Sie hatte dunkle Haare und war bekleidet mit dunkler, sportlicher Oberbekleidung und einer Jeanshose.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die Hinweise zu den beteiligten Personen oder dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Bei einem anderen Vorfall eskaliert die Situation nach einer obszönen Anmache in der Nähe des Hauptbahnhofs in Frankfurt und endete in einer brutalen Schlägerei. Die Polizei suchte auch hier nach Zeugen. In Frankfurts Westen wurden innerhalb weniger Tage mehrmals Frauen angegriffen. Die Täterbeschreibungen ähneln sich in allen Fällen. (svw - *fnp.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks)