Lebensgefährliche Kletteraktion an Frankfurter Hochhaus-Fassade

In Frankfurt hat Extremsportler Alain Robert das Skyper-Hochhaus komplett ungesichert bestiegen. Jetzt droht ihm Ärger mit der Polizei.

Frankfurt - Es sind unwirkliche Minuten. Eine kurze Zeit nur, die aber den Puls rasen lässt und den Schweiß auf die Stirn treibt. Samstagmorgen, vom Hauptbahnhof unterwegs zur Zeil, früh, rechtzeitig zur Öffnung der Kaufhäuser. In der Taunusstraße Knäuel von Menschen, die mit zurückgelegtem Kopf nach oben starren. Hinauf zur gekrümmten Glasfassade des Skyper-Hochhauses. Tatsächlich: Da hängt etwas, da bewegt sich etwas, eine dunkle Gestalt – es ist ein Mensch.

Na klar, ein Fensterputzer. Ach was, eine Feuerwehrübung. Doch wir, wir hier unten am Boden, begreifen ganz schnell: Der ist ja ganz allein. Niemand bei ihm. Kein Korb, der ihn hält. Es ist auch kein Seil zu erkennen.

„Wenn der jetzt runterknallt, ist er tot“, sagt ein Jugendlicher hinter uns ganz sachlich. Überall werden Smartphones gezückt. Bilder, Bilder. Wie hoch mag der jetzt sein, da über uns? 100 Meter oder mehr? Die Gestalt bewegt sich rasch nach oben. Einige können, wollen das nicht mitansehen, „Komm jetzt, wir gehen weiter, das ist nichts für dich“, sagt der Vater zum vielleicht fünfjährigen Sohn, der unbedingt bleiben will.

Frankfurt: Extremkletterer bekommt Ärger mit der Polizei

Alles geht schnell. Polizeiautos fahren vor. Erst später, in den Nachrichten, lassen sich die Fakten zusammentragen. Der Mann, der da das Schicksal herausfordert, sein Leben riskiert, ist der französische Extremkletterer Alain Robert.

Er ist 57 (!) Jahre alt und er klettert wohl zum ersten Mal in der Frankfurter Skyline. Eigentlich erstaunlich. Denn seine Spezialität sind Hochhäuser in aller Welt. In Manila war er schon aktiv und in Hongkong. Aber auch das Empire State Building in New York erstieg er, außen, wohlgemerkt.

Große Erklärungen für sein Tun scheint er nie abzugeben. Einmal hat er, in Hongkong, ein Friedensbanner am Hochhaus entrollt. Für die Fassade des knapp 154 Meter hohen Skyper-Turms braucht er vielleicht zwanzig Minuten. Ja, er klettert tatsächlich ohne jede Sicherung.

Extremkletterer Alain Robert bringt sich in Frankfurt in Lebensgefahr

Schon das Zusehen verursacht Schwindel und macht zittrig. Die Meinungen über die Aktion gehen auseinander. „Ich finde das absolut toll, lass ihn doch, wenn er will“, sagt die Freundin. Andere im Freundeskreis sehen das kritischer: „Durchgeknallt“, heißt es da, ein Zeichen von Langeweile und Übersättigung.

Was Alain Robert dazu sagen würde, wissen wir nicht. Er steigt die komplette Skyper-Fassade wieder nach unten, wo schon die Polizei wartet. Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung kämen als Delikte infrage, so heißt es.

Das dürfte den 57-jährigen Franzosen, der schon so oft mit dem Tod gespielt hat, schwer beeindrucken. Seine waghalsige Aktion dürfte nicht ohne Folgen bleiben: Das droht Extremkletterer jetzt nach seiner Hangelpartie in schwindelerregender Höhe.* An Frankfurter Hochhäusern kann man nicht nur hochklettern, sondern auch wohnen - wenn man das nötige Geld dazu hat. So ist Frankfurter überhaupt erst zu seiner spektakulären Skyline gekommen.

