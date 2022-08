Frankfurt: Maschine gerät in Lagerhalle in Brand

Von: Nail Akkoyun

In Frankfurt-Fechenheim kommt es am Montag (22. August) zu einem Brand. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Frankfurt-Fechenheim kommt es zu einem Brand in einer Maschinenhalle. Die Feuerwehr hat bis in den Abend mit den Löscharbeiten zu kämpfen.

Frankfurt - In Frankfurt-Fechenheim kam es am Montagnachmittag (22. August) zu einem Brand in einer Altpapier-Anlage. Wie Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mitteilte, fing eine Maschine in einer Halle Feuer und sorgte für eine starke Rauchentwicklung, die sich im Laufe des Abends jedoch stark reduzierte. Zunächst war eine deutliche Rauchsäule über dem Firmengelände zu sehen.

Wie die Agentur 5vision.media berichtet, hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollen sich jedoch bis in den Abend gezogen haben. Weiter sei die Ferdinand-Porsche-Straße im Rahmen der Arbeiten für circa zwei Stunden voll gesperrt. 42 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei waren vor Ort. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. (nak)

