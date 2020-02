Mann fährt Kind (8) an - und lässt den Jungen einfach liegen  

Ein Junge wird in Frankfurt-Fechenheim von einem Auto angefahren. Statt sich um das verletzte Kind zu kümmern, flüchtet der Fahrer.

Frankfurt - Zu einem tragischen Unfall ist es am Samstagnachmittag (22.02.2020) im Bereich der Konstanzer Straße in Frankfurt-Fechenheim gekommen. Dabei wurde ein Kind von einem Auto angefahren. Der Fahrer, dessen Identität unbekannt ist, flüchtete daraufhin einfach mit seinem Wagen.

Gegen 16.50 Uhr überquerte der 8-jährige Junge die Bodenseestraße in Frankfurt. Er war bereits fast auf der anderen Straßenseite angelangt, als der Wagen ihn erfasste. Das Auto war auf der Bodenseestraße in Richtung Konstanzer Straße unterwegs. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Nach dem Zusammenstoß hielt der Fahrer zwar kurz an, flüchtete dann allerdings, ohne sich um das Kind zu kümmern von der Unfallstelle. Er fuhr mit seinem Auto in Richtung Jakobsbrunnenstraße.

Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie ein Sprecher der Polizei Frankfurt mitteilt, habe er eine Prellung im Beckenbereich und eine Schürfwunde am Kopf davongetragen. Das Kind wurde im Krankenhaus ambulant behandelt, konnte aber kurz darauf wieder entlassen werden.

Bei dem Unfallwagen soll es sich um einen silbernen oder grauen Kleinwagen handeln. Der Mann im Auto wird im Bericht der Polizei Frankfurt wie folgt beschrieben:

Zwischen 30 und 40 Jahre

kräftiger bis dicklicher Körperbau

dunkle Haare und dichter Vollbart

Lederjacke

Die Polizei Frankfurt sucht nun nach Zeugen. Jeder, der Hinweise zum Unfallhergang, zu dem Mann oder dessen Auto machen kann, wird gebeten, sich beim unter der Telefonnummer 06975510700 bei den Ermittlern oder auf einer Polizeiwache in Frankfurt zu melden.

