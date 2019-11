Feuerwehr muss zum Großeinsatz im MyZeil ausrücken

In Frankfurt musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz zur MyZeil ausrücken. (Symbolbild)

Die Feuerwehr in Frankfurt ist zu einem großen Einsatz im Shopping Center MyZeil ausgerückt. Dort hatte der Feuer- und Räumungsalarm ausgelöst.

Wie die Feuerwehr Frankfurt via Twitter mitteilte, mussten die Einsatzkräfte am frühen Abend in Richtung des beliebten Shopping Centers MyZeil ausrücken. Dort habe die Brandmeldeanlage einen Feuer- und Räumungsalarm ausgelöst, twitterte die Feuerwehr.

Die Gründe dafür seien noch unbekannt, derzeit erkunden die Einsatzkräfte den Auslösegrund.

Mehr Informationen in Kürze.