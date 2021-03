Corona-Krise am Flughafen Frankfurt: Debatte um Hungerstreik bei Wisag-Mitarbeitern

Nachdem die Wisag 200 Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt entlassen hat, treten einige von ihnen in einen Hungerstreik. Das Unternehmen verteidigt sein Vorgehen.

Die Wisag hat im Dezember 2020 200 Mitarbeitern im Boden- und Passagierbereich am Flughafen Frankfurt* gekündigt.

hat im Dezember 2020 200 Mitarbeitern im Boden- und Passagierbereich am Flughafen Frankfurt* gekündigt. Wegen Klagen gegen die Kündigungen laufen derzeit Gespräche am Arbeitsgericht Frankfurt.

laufen derzeit Gespräche am Arbeitsgericht Frankfurt. Einige Mitarbeiter sind sogar in einen Hungerstreik getreten, um gegen ihre Entlassung zu protestieren.

Frankfurt – Zunächst war es ein Gerücht: Wisag-Mitarbeiter seien am Flughafen Frankfurt in einen Hungerstreik getreten, ist im Internet zu lesen. Die Wisag Tochterunnehmen Ground Service Frankfurt sowie Passage Service Frankfurt beschäftigen nach Angaben der Wisag am Flughafen Frankfurt aktuell rund 850 Mitarbeiter. Sie sind für die Be- und Entladung von Flugzeugen und den Passagierservice zuständig. Im Dezember 2020 wurden dann 200 Angestellte entlassen. Die Begründung der Wisag: Der Einbruch der Flug- und Passagierzahlen durch die Corona-Krise und dem daraus folgenden „stark verminderten Bedarf nach Bodendienstleistungen aller Art“. Kündigungen, die anscheinend nicht einfach hingenommen werden.

Hungerstreik am Flughafen Frankfurt: Wisag-Mitarbeiter protestieren gegen Kündigungen

In einigen Berichten heißt es, einige dieser gekündigten Mitarbeiten vom Flughafen Frankfurt befinden sich derzeit in einem Hungerstreik, um gegen ihre Entlassung zu protestieren. Die Wisag hat nun auf Anfrage bestätigt, dass es einen Hungerstreik gegeben hat. Allerdings ist er mittlerweile aufgehoben. Er sei „zwischenzeitlich glücklicherweise beendet“ worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Wisag ist bemüht zu betonen, dass es den betroffenen Angestellten im November 2020 einen Sozialplan angeboten hätte, „um die Folgen der Kündigung im Rahmen des Möglichen abzumildern“. Dieser sei vom Betriebsrat der beiden Gesellschaften abgelehnt worden. Seit Montag (23.02.2021) finden deshalb für zwei Wochen mehrere Gütetermine am Arbeitsgericht Frankfurt statt, um zu einer Einigung mit den klagenden Gekündigten vom Flughafen Frankfurt zu kommen, teilt Wisag mit. Bisher verliefen die Gespräche am Arbeitsgericht nach Einschätzung des Unternehmens „konstruktiv“.

Hungerstreik am Flughafen Frankfurt: Wisag kritisiert die Aktion

Sieben Wisag-Mitarbeiter sind nach Angaben des Betriebsrats in den Hungerstreik getreten. Ob der Streik nach aktuellem Stand beendet ist, ist vonseiten des Betriebsrat noch unbestätigt, da die Antwort auf eine entsprechende Anfrage noch aussteht. Begonnen habe der Streik am Mittwoch (24.02.2021), wie die Offenbach Post berichtet. Der Protest richte sich auch gegen „Ungleichbehandlung“, die die Wisag-Mitarbeiter erfahren würden. Laut des Berichts der Offenbach Post beklagen sie, dass Lufthansa und Fraport staatliche Hilfen bekämen, um Jobs zu sichern, private Unternehmen aber nicht. Die Betroffenen sähen sich als Opfer der Corona-Pandemie, weil ihre Jobs vor der Krise als sicher gegolten hätten.

Kritik äußert die Wisag nicht nur an dem Hungerstreik an sich, sondern auch an der Industriegewerkschaft für Arbeitnehmer im Luftverkehr (IGL). Sie habe sich nicht vom „Hungerstreik einzelner Wisag-Mitarbeiter am Flughafen Frankfurt zur Untermauerung ihrer Forderungen“ distanziert. Das sei völlig unverhältnismäßig, lautet die Einschätzung der Wisag.

„Anstatt die laufenden Verhandlungen abzuwarten, riskiert die IGL mitten in der Corona-Pandemie leichtfertig und ohne Grund die Gesundheit von Menschen. Diese Maßnahme ist maßlos und verantwortungslos“, betont Michael Dietrich, Geschäftsführer der Wisag Ground Service Frankfurt. „Zur Lösung eines Konfliktes über die Rechtmäßigkeit von Kündigungen sieht unsere Rechtsordnung schließlich geordnete gerichtliche Verfahren vor, die nun durchgeführt werden.“

Corona-Krise am Flughafen Frankfurt: Nicht nur Wisag ist betroffen



Einen Hungerstreik sieht die Wisag als eine falsche Art des Protests. Ein Hungerstreik sei darauf ausgerichtet, „ein Unternehmen von einem grundsätzlich rechtmäßigen Handeln, nämlich der Umsetzung einer für dringend notwendig erachteten Restrukturierungsmaßnahme“ abzuhalten. „Schließlich geht es hierbei auch um die Sicherung der verbleibenden Arbeitsplätze, was nicht in Vergessenheit geraten sollte“, heißt es in der Pressemitteilung.

+ Mitarbeiter der Fluggesellschaft ANA stehen im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens vor den leeren Abflugschaltern. Am größten deutschen Drehkreuz ist die Corona-Krise besonders deutlich zu spüren. Mit nur noch gut 400 Flugbewegungen und rund 22 000 Passagieren pro Tag ist der Flughafen auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen. © Arne Dedert/dpa

Nicht nur die Wisag hat mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen und verringert seine Zahl der Mitarbeiter. Auch die Lufthansa erwartet ein weiteres schweres Corona-Jahr. In seiner Bilanz, die der Konzern am Donnerstag (04.03.2021) in Frankfurt vorgestellt hat, ist die Rede von 31.000 Entlassungen weltweit – und weitere müssten folgen, kündigte Lufthansa-Chef Carsten Spohr an. (Theresa Ricke) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Arne Dedert/dpa