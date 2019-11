Kokain? Polizisten staunen, als sie ins Handgepäck einer 80-Jährigen schauen

Die Polizei hat am Flughafen Frankfurt eine 80-jährige kontrolliert und ein Verfahren wegen Coca-Bonbons gegen sie eingeleitet.

Eine 80-jährige Frau muss am Flughafen Frankfurt ihr Handgepäck vorzeigen. Dabei findet die Polizei ein Kuriosum – und leitet sofort ein Verfahren ein.

Frankfurt - Das hatten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt sicherlich nicht erwartet. Bei einer Luftsicherheitskontrolle am 27.11.2019 wurde das Gepäck einer 80-jährigen Frau untersucht. Und die Beamten fanden Kurioses.

Denn im Handgepäck der Frau konnten sieben Coca-Bonbons sichergestellt werden, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Diese Süßigkeit enthält Bestandteile der Coca-Pflanze, die zur Herstellung der Droge Kokain verwendet wird und die eine süchtig machende Wirkung hat, und fällt somit unter das Betäubungsgesetz. Die 80-Jährige befand sich nach eigener Aussage auf dem Heimweg nach Bolivien.

Ihre Rechtfertigung für den Besitz der Coca-Bonbons: Sie wohne in den Bergen in Bolivien und benötige die Coca-Bonbons zur Linderung ihrer Höhenkrankheit. Untersuchungen deuten daraufhin, dass Wirkstoffe in der Coca-Pflanze diesen Effekt tatsächlich haben könnten.

Die reisende Frau wurde dennoch samt der kuriosen Süßigkeit an Beamte des Hauptzollamts Frankfurt übergeben. Diese haben ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Immerhin: Die 80-jährige Frau konnte ihren Flug am Frankfurter Flughafen im Anschluss antreten - die Coca-Bonbons musste sie jedoch zurücklassen.

