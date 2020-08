Waldbrand am Flughafen: Hunderte stundenlang im Einsatz – Explosion überrascht Feuerwehrleute

Im Wald zwischen Mörfelden-Walldorf und dem Flughafen Frankfurt breitet sich schnell ein Feuer aus. Hunderte Einsatzkräfte aus der Region rücken an. Dann gibt es eine Explosion.

Im Wald zwischen Mörfelden-Walldorf und dem Flughafen Frankfurt bricht ein Feuer aus

Der Brand breitet sich schnell aus – hunderte Einsatzkräfte aus der Region rücken an

Die Feuerwehr ist stundenlang beschäftigt, auch eine Explosion soll es gegeben haben

Mörfelden-Walldorf – Ein großer Waldbrand zwischen Mörfelden-Walldorf und dem Flughafen Frankfurt hat am Sonntag (09.08.2020) hunderte Einsatzkräfte bis in die Nacht hinein beschäftigt. Durch das Feuer, das sich bis auf eine Fläche von rund 2,5 Hektar ausbreitete, soll Berichten zufolge auch ein Weltkriegs-Blindgänger gezündet haben und explodiert sein. Der Betrieb am Frankfurter Flughafen war nach Angaben der Flugsicherung trotz starker Rauchentwicklung nicht beeinträchtigt.

Vom Tower am Flughafen Frankfurt wird der Brand bei Mörfelden-Walldorf gemeldet

Dabei war vom Tower des Airports aus zuerst Alarm geschlagen worden: Von dort wurde der Rettungsleitstelle gegen 16.15 Uhr gemeldet, es steige Rauch aus dem Wald bei Mörfelden-Walldorf auf. Die Feuerwehr fand kurz darauf das Feuer, das sich von anfangs 100 Quadratmetern Größe schell in Richtung Flughafen Frankfurt durch den Wald fraß.

Über den Rundfunk ging eine Warnung an die Anwohner in der Umgebung heraus. Sie sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Durch das Wetter habe sich der Rauch insbesondere nach Mörfelden-Walldorf hinein und in den weiteren Kreis Groß-Gerau verteilt, berichtete die Feuerwehr später. Sie rief immense Verstärkung herbei.

Zurzeit unterstützen wir die Kräfte im Landkreis Groß-Gerau in #Mörfelden-Walldorf bei der #Brandbekämpfung des #Waldbrand. ^tka — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) August 9, 2020

Waldbrand am Flughafen Frankfurt – Feuerwehren aus der ganzen Region im Einsatz

Insgesamt 250 Einsatzkräfte und 60 Fahrzeuge waren bei dem Waldbrand nahe des Flughafens Frankfurt im Einsatz. Darunter Feuerwehren aus den Landkreisen Offenbach, Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und Frankfurt. Auch die Betriebsfeuerwehr des Flughafens half. Unterstützt wurden die Brandbekämpfer mit mehreren Rettungswagen. Die Polizei Groß-Gerau sperrte umliegende Straßen und ließ vorsichtshalber Wohnhäuser, einen Spielplatz, Schrebergärten und einen Campingplatz räumen. Außerdem kreisten zwei Hubschrauber über dem Wald, um das Feuer zu löschen und dessen Entwicklung im Blick zu behalten.

Verletzt wurde bei dem großen Waldbrand niemand. Gegen 1 Uhr in der Nacht waren die letzten Glutnester laut Polizei gelöscht. Am Montagmorgen (10.08.2020) soll laut hessenschau.de der Kampfmittelräumdienst untersuchen, was es mit der Explosion aufsich hatte, die die Einsatzkräfte während des Feuerwehr überraschte. Vermutet wird ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg.

Großbrand zwischen Flughafen Frankfurt und Mörfelden-Walldorf: Suche nach Ursache

Zur Ursache des Waldbrands selbst konnte die Polizei nichts sagen. Wer Hinweise geben kann, ist gebeten sich unter 06105/4006-0 auf der Wache in Groß-Gerau zu melden. Seit Tagen besteht wegen der heißen und trockenen Witterung erhöhte Waldbrandgefahr. Die Rauchwolke des Waldbrands zwischen Flughafen Frankfurt und Mörfelden-Walldorf war in der Region weithin zu sehen. (ag)