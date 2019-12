Kontrollflüge am Flughafen Frankfurt: Anwohner müssen mit Lärm in der Nacht rechnen

Anfang Januar dreht eine Propellermaschine nachts ihre Runden rund um den Flughafen Frankfurt. Für Anwohner bedeutet das noch mehr Lärmbelästigung.

Frankfurt - Das wird die Anwohner rund um den Flughafen Frankfurt nicht freuen: Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) in Langen am Montag (30.12.2019) mitteilt, wird in den Nächten vom Donnerstag (02.01.2020) bis Sonntag (05.01.2019) eine Propellermaschine ihre Runden um den Frankfurter Flughafen drehen.

Die Aufgabe von Mensch und Maschine ist, die Genauigkeit aller An- und Abflugverfahren an Deutschlands größtem Flughafen zu vermessen, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Montag in Langen mit. Dabei sei in der Nacht mit Lärmbelästigung für Anwohner zu rechnen.

Frankfurt Flughafen: Lärm durch Vermessungsflüge in der Nacht

Die zweimotorige Propellermaschine testet in diesen Nächten alle An- und Abflugrouten rund um den Flughafen Frankfurt, erklärt die Deutsche Flugsicherung auf Nachfrage dieser Redaktion. Untersucht werden sowohl die Betriebsrichtungen 25 (Westwetterlage) als auch 07 (Ostwetterlage). Dabei kommt ein Vermessungsflugzeug vom Typ Beechcraft Super King Air 350 zum Einsatz.

Trotz des geltenden Nachtflugverbots dürften technische Überprüfungsflüge in der Nacht stattfinden, heißt es von der Flugsicherung weiter. Denn tagsüber findet der reguläre Flugbetrieb statt und der würde durch die Propellermaschine gestört werden.

Lärm am Flughafen Frankfurt: Trotz Nachtflugverbot sind die Vermessungsflüge erlaubt

Fast 70 Millionen Passagiere pro Jahr, mehr als zwei Millionen Tonnen Fracht - der Flughafen Frankfurt ist der größte in ganz Deutschland. Im vergangenen Jahr zählte der Flughafenbetreiber Fraport insgesamt 512.000 An- und Abflüge. Das entspricht rund 1400 am Tag. Bei 18 Betriebsstunden startet oder landet damit im Schnitt alle 46 Sekunden ein Flugzeug.

Mit 69.514.414 Passagieren wurde am Flughafen Frankfurt 2018 zudem ein neuer Rekord aufgestellt. Damit hat sich die Passagierzahl seit 1994 fast verdoppelt. Um noch mehr Flugreisende abfertigen zu können, baut Fraport aktuell auf einer ehemaligen US-Militärbasis im Süden am neuen Terminal 3.

Frankfurt Flughafen: Größter Flughafen Deutschlands

Immer wieder landen am Frankfurter Flughafen auch nachts Flugzeuge, obwohl das eigentlich verboten ist. Denn am Frankfurter Flughafen gilt ein Nachtflugverbot.

