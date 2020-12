Gefährliche Weltkriegsbombe in Frankfurt gefunden: „Gefahr für Menschenleben“ - Evakuierung aufwendig

Die Arbeiten an einer großen Baugrube ruhen, nachdem hier eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe gefunden wurde.Der Sprengsatz soll voraussichtlich an diesem Sonntag (6.12.) entschärft werden.

In Frankfurt Gallus ist eine besonders gefährliche Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Evakuierung wird deshalb aufwendiger als sonst. Der News-Ticker.

Im Frankfurter Stadtteil Gallus wird am Donnerstag (03.12.2020) eine Weltkriegsbombe gefunden.

Die Bombe soll zeitnah entschärft werden.

Von der anstehenden Evakuierung werden mehr als zehntausend Menschen in Frankfurt betroffen sein.

+++ 13:55 Uhr: Die Weltkriegsbombe, die bei Bauarbeiten in der Kleyerstraße in Frankfurt gefunden wurde, ist besonders gefährlich. Dies betont die Feuerwehr Frankfurt in einer weiteren Mitteilung, die sie am Freitagnachmittag veröffentlichte. Eine Detonation würde massive Schäden an Gebäuden und „eine große Gefahr für Menschenleben bedeuten“, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Zu diesem Schluss seien Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen (RP Darmstadt) gekommen.

Neben Altenheimen und Umspannanlagen, liegt auch ein wichtiger Internetknotenpunkt sowie zentrale Einrichtungen der Deutschen Bahn in der betroffenen Zone im Frankfurter Gallusviertel. Schon jetzt rechnet die Feuerwehr damit, dass sich die Entschärfung bis in die Abendstunden hinziehen könnte.

Bombenart 500kg-Blindgänger, britisches Modell Fundort Kleyerstraße, Frankfurt Gallus Evakuierungsradius rund 700 Meter Betroffene Menschen 12.800 Anwohner

Gefährliche Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt gefunden

+++ 13:04 Uhr: Die Feuerwehr Frankfurt veröffentlicht am Freitag (04.12.2020) weitere Details, welche Bereiche aufgrund des Fundes eines Weltkriegsbombe evakuiert werden müssen und wo sich die Betroffenen Anwohner während der Entschärfung hinbegeben können. Auf einer Karte sind die Gebiete im Frankfurter Stadtteil Gallus eingezeichnet, die von der Evakuierung betroffen sind. Die Entschärfung der Bombe soll am Sonntag stattfinden.

Folgenden Evakuierungsplan hat die Feuerwehr Frankfurt für Sonntag erstellt. Hierbei teilt sie die betroffenen Gebiete in eine rote Zone und eine gelbe Zone auf.

Betrifft Anwohner in der roten Zone:

Anwohner der roten Zone müssen den Bereich bis Sonntag (06.12.2020) verlassen haben.

haben. Alle Fenster sollten geschlossen, die Rollläden runtergelassen sein.

Eine Notunterkunft wird in der Messehalle 11 eingerichtet.

wird in der Messehalle 11 eingerichtet. Wer seine Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen kann, kann einen Transport anfordern: 069 / 212-111

Betrifft Anwohner in der gelben Zone:

Die Menschen, die in der gelben Zone leben, dürfen Wohnungen und Gebäude am Sonntag (06.12.2020) ab 8 Uhr nicht mehr verlassen.

Türen und Fenster müssen geschlossen halten werden.

Auch der Aufenthalt auf Balkonen, Terrassen und in der Nähe der Fenster ist untergsagt.

Gefährliche Weltkriegsbombe im Frankfurter Gallus Gefunden: Komplexe Evakuierung geplant

Update vom Freitag, 04.12.2020, 8.00 Uhr: Im Frankfurter Stadtteil Gallus wurde am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden. Es soll sich dabei laut Feuerwehr Frankfurt um einem Blindgänger aus britischer Herstellung handeln. „Aufgrund der Sprengstoffmenge und der Bauart der Bombe ist ein großer Evakuierungsradius erforderlich, da im Falle einer Detonation erhebliche Schäden an Gebäuden und eine akute Gefahr für Leib und Leben zu erwarten sind“, heißt es in der Mittelung der Behörden.

Bombenfund in Frankfurt: Tausende von Evakuierung betroffen

+++ 20.31 Uhr: Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilt, handelt es sich bei dem im Gallus gefundenen Blindgänger um eine Weltkriegsbombe aus britischer Herstellung. Aufgrund der hohen Sprengstoffmenge werde ein großer Evakuierungsradius nötig sein, da im Falle einer Detonation erhebliche Schäden an Gebäuden sowie eine akute Gefahr für Leib und Leben zu erwarten seien.

Ersten Angaben von Feuerwehr, Ordnungs- sowie Gesundheitsamt zufolge wären nach Einwohnermeldestatistik etwa 12.300 Anwohner von der Evakuierung am Sonntag (06.12.2020) betroffen. In dem Bereich in Frankfurt liegen zudem Altenwohnheime, eine Fernwärmeleitung und Umspannanlagen sowie Einrichtungen der Deutschen Bahn (DB). Auch die aktuelle Corona-Situation macht eine Evakuierung schwieriger als sonst, heißt es. Welche Maßnahmen genau getroffen werden soll am Freitag (04.12.2020) bekannt gegeben werden, außerdem eine interaktive Karte zum Evakuierungsbereich.

+ In Frankfurt werden immer wieder Weltkriegsbomben entdeckt, wie dieses Exemplar. Der Blindgänger wurde ebenfalls im Stadtteil Gallus gefunden und anschließend entschärft (Symbolbild). © Fabian Sommer/dpa

Frankfurt: Weltkriegsbombe im Gallus gefunden - Entschärfung geplant

Erstmeldung vom Donnerstag (03.12.2020): Frankfurt - Bei Arbeiten in einer Baugrube wurde im Frankfurter Stadtteil Gallus am Donnerstag (03.12.2020) eine Weltkriegsbombe gefunden. Nach einer ersten Untersuchung des Kampfmittelräumdienstes des Landes Hessen soll es sich um einen 500 Kilogramm schweren Blindgänger handeln. Nach Auskunft der Feuerwehr soll die Bombe am Sonntag (06.12.2020) entschärft werden.

Wieder eine #Weltkriegsbombe im #Gallus gefunden. Aller Voraussicht nach wird der 500kg-Blindgänger schon am Sonntag entschärft: https://t.co/6c4uySDUQX. Alle Details folgen morgen! ^aw — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) December 3, 2020

Zuletzt war Anfang Juni in Frankfurt bei Bauarbeiten für die Messehalle 5 im Stadtteil Gallus eine Weltkriegsbombe gefunden und erfolgreich entschärft worden. (Joel Schmidt)