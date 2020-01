Neue Gesundheitsmesse in Frankfurt - 70 Aussteller, 60 Expertenvorträge, 16 Stunden Fitnessprogramm

„gesund leben“ Gesundheitsmesse 2020: Die Jahrhunderthalle Frankfurt steht zwischen dem 29.02. und dem 01.03.2020 ganz im Zeichen von Gesundheit, Ernährung und Fitness.

Frankfurt - Passend zum Start der Fastenzeit und zum meteorologischen Frühlingsbeginn lädt die „gesund leben“ Messe erstmalig zu einem breiten Informations- und Mitmachprogramm ein. 70 Aussteller aus sechs Themenbereichen, 60 Vorträge von Chefärzten und anderen Experten, 16 Stunden Workout-Programm von Yoga bis Bootcamp und kostenfreie Gesundheitschecks halten für jeden gesundheitsbewussten Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet ein Angebot bereit.

„gesund leben“ Gesundheitsmesse in Frankfurt: Vorträge über „Arthrose und Sport“ bis „Intervallfasten“

Ob klassische Medizin, alternative Heilverfahren, abwechslungsreiche Ernährung oder regelmäßiger Sport – viele Faktoren beeinflussen die persönliche Gesundheit. Auf der gesund leben Messe liefern 60 Experten im Vortragsprogramm Fakten und verbraucherorientierte Tipps für die Besucher. In drei Vortragsräumen präsentieren Chefärzte von Kliniken Frankfurt Main-Taunus, Uniklinik Friedrichsheim, Sana Klinikum Offenbach, St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau und andere Gesundheitsexperten ihr Wissen. Dazu zählen Themen für die junge Familie wie zum Beispiel „3D in der Geburtshilfe“ oder „Kinderunfälle – richtig handeln“ über Mainstream-Themen wie „Ein starker Rücken“, „Augen lasern für ein Leben ohne Brille“ und „Zuckerfrei durchs Leben“ ebenso zum Angebot wie Vorträge für die ältere Besucherschaft, darunter „Künstliche Gelenke“ oder „Fahrtüchtigkeit im Alter“. Unter www.gesundleben-messe.de/#vortragsprogramm ist das Vortragsprogramm schon vorab für alle interessierten Besucher einsehbar.

Frankfurt „gesund leben“ Gesundheitsmesse: Trendsportarten ausprobieren

An beiden Messetagen bietet die „gesund leben“ jeweils ein achtstündiges Fitnessprogramm zum Mitmachen an. Das Angebot reicht von sanften, gelenkschonenden Sportarten wie „Yoga Flow & Achtsamkeit “ und „wirkungsvolle Rückengymnastik“ bis zu intensiveren Kursen wie „Breakletics“ (funktionales Fitnesstraining) oder „Original Bootcamp“ (hochintensives Zirkeltraining in freier Natur). Das abwechslungsreiche Workout wird von lizensierten Trainern und Physiotherapeuten durchgeführt. Besucher können auf www.gesundleben-messe.de/#fitnessprogramm alle Details zu den Kursen, Zeiten und erforderlicher Sportkleidung nachlesen.

„gesund leben“ Gesundheitsmesse in Frankfurt: Ausstellung mit kostenfreien Gesundheitschecks

Entlang der Themenbereiche Gesundheit, Fitness, Ernährung, Lifestyle, Reisen, Wellness & Beauty präsentieren sich 70 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Im Gesundheitsbereich deckt die Messe sowohl die klassische Medizin wie auch alternative Heilverfahren ab. Informationen und Beratung sind zum Beispiel zu Schmerztherapie, Suizidprävention und Stressbewältigung möglich. Im Fitnessbereich präsentieren sich Fitness-Studios, Events und Gerätehersteller. Aussteller der Kategorie Ernährung beraten zu natürlicher oder zuckerfreier Ernährung, Nahrungsergänzungsmitteln, Fasten und Diäten.

Gesundheit ist auch eng verbunden mit Lifestyle, Beauty & Wellness sowie Reisen. Alles, was gut tut und das Leben entspannter und schöner macht, wird in diesen Ausstellungsbereichen gezeigt. Die Besucher erwarten zum Beispiel Angebote zu gesundem Schlaf und zu verbesserter Raumluft, Naturkosmetik, wohltuende Öle und Massagegeräte. Darüber hinaus werben Reiseanbieter für kleine Auszeiten in Heilbädern oder für Yoga-, Wellness- und Kurreisen.

Weitere Infos zur „gesund leben“ Gesundheitsmesse in Frankfurt

Einige Aussteller bieten neben der persönlichen Beratung auch kostenfreie Gesundheitschecks an ihren Ständen an. Dazu zählen der klassische Blutdrucktest, die Messung des Langzeitzuckers ebenso wie ein Hörtest im Hörmobil, Körperanalyse und Beratung, Wellnesscheck-Fettmessung bis hin zum Ausprobieren von E-Bikes oder Detox-Getränken. Ein Sinnes-Parcours, der insbesondere für Kinder spannend sein dürfte, und eine Jobwand mit aktuellen Stellenangeboten aus der Gesundheitsbranche runden das vielseitige Messeprogramm ab. Das Ausstellerverzeichnis ist unter www.gesundlebenmesse.de abrufbar.

