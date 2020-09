Frankfurt: Grandhotel Hessischer Hof schließt 

Das vielleicht bekannteste Hotel in Frankfurt schließt zum Ende des Jahres hin.

Frankfurt – Diese Nachricht schlägt in Frankfurt ein wie eine Bombe: Das vielleicht bekannteste Hotel der Stadt, der Hessische Hof, macht dicht. Das teilte der Betreiber am Mittwoch (23.09.2020) offiziell mit. Der Vorstand der Hessischen Hausstiftung habe beschlossen, das Grandhotel Hessischer im viertel Quartal 2020 zu schließen. Als Grund führt die Unternehmensgruppe eine Neuausrichtung sowie eingebrochene Umsätze – auch durch Corona – an. (ag)

