Vor den Augen der Polizei: Häftling steigt in Auto und flieht – Jetzt läuft die Suche nach ihm

Ein Hubschrauber kreiste in der Nacht von auf Mittwoch (11.03.2020) über Frankfurt: Die Polizei suchte nach einem entflohenen Häftling. (Symbolbild)

In Frankfurt entkommt ein Häftling der Polizei. Jetzt fahnden die Ermittler mit Hochdruck nach dem Mann.

Frankfurt: Häftling ist aus Krankenhaus entflohen

Der Mann hatte unter Bewachung gestanden

Großangelegte Suche in Frankfurt, auch mit Hubschrauber

Update vom Mittwoch, 11.03.2020, 11.05 Uhr: Stunden nach seinem Entkommen ist der Häftling, der am Dienstagabend (10.03.2020) der Polizei Frankfurt entkommen ist, weiter flüchtig. Es habe noch keine Festnahme gegeben, die Suche nach dem Mann laufe weiter, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Details zur Fahndung könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Der Häftling war Stunden zuvor an der BG Unfallklinik im Frankfurter Stadtteil Seckbach geflohen. Die Suche, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, verlief erfolglos.

Frankfurt: Häftling entkommt Polizei vor Krankenhaus

Warum der Mann in der Klinik untersucht wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Der 27 Jahre alte Mann stand demnach vor dem Antritt einer Haftstrafe, hatte zuvor also nicht im Gefängnis gesessen.

Verurteilt ist der Häftling wegen Drogenhandels und nicht – wie zuvor von der Polizei Frankfurt mitgeteilt – wegen „Kleindelikten“. Hinweise darauf, dass eine Gefahr von dem Mann ausgehe, gebe es nicht.

Frankfurt: Häftling flieht aus Krankenhaus – Polizei sucht mit Hubschrauber

Wie der Häftling genau entkommen konnte, ermittelt die Polizei noch. Der 27-Jährige habe unter ständiger Polizeiüberwachung gestanden, sagte ein Sprecher der Polizei Frankfurt.

Die Flucht gelang ihm, als er sich gerade mit Polizeibeamten vor dem Krankenhaus in Frankfurt aufhielt. Der Kriminelle sei in einen Wagen gestiegen und damit geflohen. Der Fahrzeughalter sei den Ermittlern bekannt. Ob er ein möglicher Komplize ist oder Opfer eines Diebstahls wurde, werde derzeit ermittelt.

Erstmeldung vom Mittwoch, 11.03.2020, 09.10 Uhr: Frankfurt – Ein Häftling ist in Frankfurt auf der Flucht vor der Polizei. Der Mann war am späten Dienstagabend (10.03.2020) aus einem Krankenhaus geflüchtet – trotz Bewachung. In der Nacht zum Mittwoch (11.03.2020) begann eine großangelegte Suche nach dem Entkommenen, auch ein Polizei-Hubschrauber kam zum Einsatz, teilte die Polizei Frankfurt mit.

Frankfurt: Häftling auf der Flucht – Suche läuft

Der Häftling saß laut der Polizei Frankfurt wegen Kleindelikten ein. Er entkam aus der BG Unfallklinik im Stadtteil Frankfurt-Seckbach. Wie genau es zu der Flucht kommen konnte, stand zunächst nicht fest. Die Polizei Frankfurt sucht weiter nach dem Mann.

Frankfurt: Ähnlicher Fall 2019 – Häftling ausgebrochen

Es ist nicht der erste Fall in Frankfurt, bei dem ein Häftling geflüchtet ist. Bereits im August 2019 brach ein Mann aus dem Gefängnis im Stadtteil Preungesheim aus. Er überwand einen fünf Meter hohen Stacheldrahtzaun. Auch damals gab es großangelegte Suchaktionen. Bis Oktober gelang es dem Gesuchten jedoch, unentdeckt zu bleiben. Dann nahm ihn die Polizei im Frankfurter Stadtteil Sossenheim fest.

(dpa/ag)