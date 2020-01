Gestrandet: Bahn lässt hunderte Menschen stundenlang verzweifeln

Hunderte Menschen warten auf ihre Bahn am Hauptbahnhof in Frankfurt. (Symbolbild)

Wieder Ärger bei der Deutschen Bahn. Hunderte Menschen stranden am Hauptbahnhof in Frankfurt. Sie warten mehrere Stunden vergeblich auf ihre Bahn.

Hunderte Menschen stranden am Frankfurt Hauptbahnhof

stranden am Sie warten mehrere Stunden vergeblich auf die Bahn

Plötzlich brandet lauter Applaus auf

Frankfurt - Es ging fast nichts mehr. Der Donnerstagabend wurde für Hunderte Menschen zur Geduldsprobe. Denn der Frankfurt Hauptbahnhof konnte ab 21 Uhr von vielen Regional- und S-Bahnen nicht mehr angefahren werden. Grund dafür war eine Stellwerksstörung in Frankfurt West, wie die „Hessenschau“ berichtet.

Frankfurt Hauptbahnhof: Als die Züge wieder fahren, brandet Applaus auf

Für viele wurde der Heimweg deshalb zu einer Herausforderung. Für einige Fahrgäste konnte zwar ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, doch der Großteil der Fahrgäste strandete für mehr als drei Stunden am Hauptbahnhof Frankfurt.

Der Fehler wurde um kurz nach Mitternacht behoben werden und die Züge konnten wieder fahren. Als die ersten Züge im Hauptbahnhof einfahren, brandet plötzlich lauter Applaus auf, wie „hessenschau.de“ berichtet. So erleichtert waren die Menschen, dass sie es doch noch irgendwie nach Hause schaffen. Über den Grund für die schwere Störung ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

Frankfurt Hauptbahnhof: Der zentrale Verkehrsknoten in Deutschland

Der Hauptbahnhof Frankfurt ist der zentrale Verkehrsknoten der Bahn: Täglich reist fast eine halbe Million Menschen mit dem Zug. 460.000 Reisende nutzen täglich den Frankfurter Hauptbahnhof, bis zu 1170 Züge fahren an Spitzentagen den Kopfbahnhof an. Damit ist er - zusammen mit Hamburg und München - einer der am stärksten frequentierten Fernbahnhöfe in Deutschland und gilt aufgrund seiner geografischen Lage mitten in Deutschland als die wichtigste Drehscheibe im deutschen Zugverkehr.

Unter dem Hauptbahnhof befinden sich eine S-Bahn- und eine U-Bahn-Station, die den Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr in Frankfurt und Rhein-Main gewährleisten. Somit verfügt der Frankfurter Hauptbahnhof über insgesamt 25 Fernbahngleise, vier S-Bahngleise und drei U-Bahnanschlüsse.

Immer wieder kommt es am Frankfurt Hauptbahnhof zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Alle aktuellen Probleme und Ausfälle gibt es in unserem S-Bahn-Ticker.

Ein Zug ist am Frankfurt Hauptbahnhof gegen eine Prellbock gefahren. Mehrere Personen wurden dabei verletzt, darunter eine Person schwer. Gegen den Lokführer wird nun ermittelt.

lur