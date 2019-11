Brand-Serie hält Frankfurt in Atem

Brandgefährliche Tage und Nächte in Frankfurt! Zwischen Freitag und Samstag wurden die Einsatzkräfte in Frankfurt durch eine Feuer-Serie auf Trab gehalten.

Frankfurt - Innerhalb von nur 24 Stunden musste die Frankfurter Feuerwehr 18 Mal aufgrund mehrerer Brände ausrücken.

Am Freitagmorgen (29.11.2019) brach gegen 7.30 Uhr einer Fechenheimer Wohnung in der Dieburger Straße ein Feuer aus. Der Herd in der Küche fing laut Angaben der Feuerwehr Frankfurt an zu brennen. Die Bewohnerin konnte sich mit ihren beiden Kindern schnell selbst in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Frankfurt: Feuerwehr muss wegen Brand-Serie oft ausrücken

Nur Stunden später, gegen 14.30 Uhr, brannte in der Carlo-Mierendorff-Schule (Preungesheim) ein Mülleimer in der Schultoilette. Der Hausmeister der Schule löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Die Räume waren laut Feuerwehr jedoch derart verraucht, dass Einsatzkräfte anrücken mussten. Die Feuerwehr entfernte den Brandrauch mit einem Lüfter.

Wenige Stunden brannte es in einem Seckbacher Hochhaus in der Atzelbergstraße, um 18.45 Uhr ging der Alarm bei der Leitstelle ein. Im vierten Geschoss brannte laut Feuerwehr ein Wohnzimmer. Auch diesen Brand löschten die Einsatzkräfte, anschließend belüfteten sie die Wohnung.

Brand-Serie in Frankfurt: Auch Fahrzeuge betroffen

Nicht nur in Gebäuden brannte es, auch vor Fahrzeugen machte der Feuerteufel nicht halt. So wurde der Feuerwehr gegen 23.20 Uhr ein brennender Traktor in der Talstraße (Kalbach-Riedberg) gemeldet. Auch hier wurde das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher grob unter Kontrolle gebracht. Die Einsatzkräfte löschten die übrigen Brandstellen ab.

Um kurz vor fünf Uhr am Samstagmorgen (30.11.2019) brannte in der Ahornstraße (Griesheim) ein Wohnwagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Wohnwagen bereits lichterloh, die Feuerwehr löschte auch diesen Brand.

Frankfurt: Person muss nach Brand aus Wohnung gerettet werden

Am frühen Samstagmorgen schlugen um kurz nach sieben Uhr Rauchmelder in einer Wohnung in der Ostendstraße Alarm. Daraufhin verständigten die Nachbarn die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Gewalt Zutritt zur Wohnung. Dramatisch: Eine Person befand sich in der brennenden Wohnung, sie wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer in der Küche und lüfteten die Räume danach.

Insgesamt musste die Feuerwehr Frankfurt zwischen Freitag- und Samstagmorgen 41 Mal ausrücken. Nach der Brand-Serie ermitteln nun die Behörden. Die Polizei untersucht in allen Fällen die Ursache für das Feuer.

