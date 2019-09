Mainzer Landstraße gesperrt – Das sind die Umleitungsempfehlungen

Die Mainzer Landstraße wird am Wochenende gesperrt.

Die Mainzer Landstraße in Frankfurt wird ab Samstag stadteinwärts voll gesperrt. Das sind die Umleitungsempfehlungen.

Update von Donnerstag, 05.09.2019, 14:08 Uhr: Wegen Straßenbauarbeiten durch das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) wird die Mainzer Landstraße zwischen Galluswarte und Hafenstraße von Samstag, 7. September, bis einschließlich Sonntag, 8. September, stadteinwärts voll gesperrt.

Aus Richtung Westen

Von Westen kommend wird über Camberger Straße, Gutleutstraße, Baseler Platz, Baseler Straße, Am Hauptbahnhof und Karlstraße umgeleitet.

Aus Richtung Theodor-Heuss-Allee

Von Theodor-Heuss-Allee kommend mit Fahrtziel Gutleutstraße und Hafenstraße wird empfohlen, über Friedrich-Ebert-Anlage, Düsseldorfer Straße, Am Hauptbahnhof, Baseler Straße und Gutleutstraße zu fahren.

Aus Richtung Europaviertel

Aus dem Europaviertel kommend ist an der Kreuzung Güterplatz/Mainzer Landstraße nur ein Rechtsabbiegen in Richtung Galluswarte möglich. Daher gibt es mit Fahrtziel Gutleutstraße und Hauptbahnhof eine Umfahrungsempfehlung über Platz der Einheit, Friedrich-Ebert-Anlage, Düsseldorfer Straße, Am Hauptbahnhof, Baseler Straße und Gutleutstraße.

Buslinie 46 über Platz der Republik umgeleitet

Die Buslinie 46 muss, aus dem Europaviertel kommend, Richtung Hauptbahnhof umgeleitet werden. Sie kann die Haltestellen Güterplatz und Hauptbahnhof (Südseite) deshalb nicht bedienen.

Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Weitere aktuelle Verkehrsinformationen finden sich unter http://www.mainziel.de.

Mainzer Landstraße von Freitag bis Montag gesperrt

Erstmeldung vom 08.08.2019, 14.20 Uhr: Frankfurt – Wegen Bauarbeiten an der Mainzer Landstraße durch das Amt für Straßenbau und Erschließung wird die stark frequentierte Straße stadteinwärts gesperrt. Die Sperrung dauert von Freitag, 9. August, 20 Uhr, bis Montag, 12. August, 5 Uhr. Die Busse werden in dieser Zeit umgeleitet.

Von Westen kommend

Von Westen kommend wird über Camberger Straße, Gutleutstraße, Baseler Platz, Baseler Straße, Am Hauptbahnhof und Karlstraße umgeleitet.

Von Theodor-Heuss-Allee kommend

Von Theodor-Heuss-Allee kommend mit Fahrtziel Gutleutstraße und Hafenstraße wird empfohlen, über Friedrich-Ebert-Anlage, Düsseldorfer Straße, Am Hauptbahnhof, Baseler Straße und Gutleutstraße zu fahren.

Aus dem Europaviertel kommend

Aus dem Europaviertel kommend ist an der Kreuzung Güterplatz / Mainzer Landstraße nur ein Rechtsabbiegen in Richtung Galluswarte möglich. Daher gibt es mit Fahrtziel Gutleutstraße und Hauptbahnhof eine Umfahrungsempfehlung über Platz der Einheit, Friedrich-Ebert-Anlage, Düsseldorfer Straße, Am Hauptbahnhof, Baseler Straße und Gutleutstraße.

Fußgänger und Radfahrer

Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.

Buslinien 46 und n8 werden umgeleitet

Die Buslinien 46 und n8 umfahren den gesperrten Bereich. Die 46 erreicht den Hauptbahnhof über Friedrich-Ebert-Anlage. Die Haltestellen Güterplatz und Hauptbahnhof Südseite können nicht bedient werden.

Mainzer Landstraße: Getränketransporter verliert Ladung

Erst heute verlor ein Getränketransporter seine gesamte Ladung im Bereich der Mainzer Landstraße. Mehrere geladene Getränkekisten flogen in der Kurve vom Anhänger und landeten auf der Straße. Da sich die Flaschen auf der Straße verteilten, kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderung. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

