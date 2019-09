Sylvie Meis spricht in Frankfurt über Brustkrebs

Zum fünften Mal macht der Steigenberger Frankfurter Hof auf die Bedeutung der der Brustkrebs-Früherkennung aufmerksam. Promifrauen wie Sylvie Meis oder Gudrun Landgrebe erzählen über ihre Brustkrebserfahrung.

Frankfurt - 50 Lichter werden im Oktober das Außengebäude in Pink erstrahlen lassen. Zugleich ist dies der Beginn einer Spendenaktion, die das Hotel organisiert. Schauspielerin Gudrun Landgrebe und Moderatorin Sylvie Meis sind zwei der prominenten Frauen, die am heutigen Dienstag ab 18 Uhr im Frankfurter Hof am Kaiserplatz über ihre Erfahrungen mit Brustkrebs sprechen werden. Es ist der Beginn einer Spendenaktion, die das Hotel für die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland organisiert.

Frankfurt: Sylvie Meis redet über Brustkrebs

Der Steigenberger Frankfurter Hof macht bereits im fünften Jahr auf die Bedeutung der Brustkrebs-Früherkennung aufmerksam. Die Veranstaltung auf der Ehrenhofterrasse ist kostenlos, aber für jeden verkauften Cocktail am Abend geht ein Euro als Spende an Pink Ribbon. Auch das Best-Age-Model Carla von Bergmann und Buchautorin Nicole Staudinger werden über ihre Brustkrebserfahrungen offen erzählen.