Drei Tote bei Tragödie in Hofheim: Polizei beginnt mit der Suche nach Antworten

Bei einem Unfall in Hofheim bei Frankfurt sind drei junge Menschen gestorben. Der 18-jährige Fahrer überlebte knapp. Die Region steht unter Schock.

Auf der L 3018 bei Hofheim hat sich ein tödlicher Unfall ereignet

Bei dem Unglück nahe Frankfurt starben drei junge Menschen, der Fahrer wurde schwer verletzt

Die Ermittlungen zu der Tragödie laufen auf Hochtouren, die Anteilnahme ist riesig

Update vom Montag, 13.07.2020, 11.09 Uhr: Was war die Ursache für den tragischen Unfall, bei dem in Hofheim am Freitag (10.07.2020) drei junge Menschen starben? Das fragen sich derzeit viele im Raum Frankfurt. Auf Antworten werden sie womöglich noch lange warten müssen, wie ein Sprecher der Polizei nun auf Anfrage bestätigte. Die Untersuchungen in diesem Fall seien keine Frage von „Tagen oder Wochen, sondern eher von Monaten“.

Im Fokus steht dabei der unabhängige Sachverständige, der in Zusammenarbeit mit den Ermittlern rekonstruieren soll, was genau auf der Landesstraße 3018 zwischen den Hofheimer Stadtteilen Langenhain und Wildsachsen passiert ist. Für diesen gebe es viele „Mosaiksteinchen" zu betrachten: Ein Hubschrauber hatte noch in der Nacht Bilder von der Unfallstelle gemacht, die Bremsspuren auf der Fahrbahn wurden ausgemessen, das Wrack des verunglückten SUV wurde sichergestellt und soll nun begutachtet werden – um nur einige Beispiele zu nennen.

Hofheim: Aufwendige Untersuchungen nach tödlichem Unfall auf Landstraße

Die Ermittler der Polizei wollen außerdem den Fahrer des Wagens befragen, der den Unfall bei Hofheim verletzt überlebte. Dabei sei natürlich Sensibilität gefragt, so der Polizeisprecher. Mit dem 18-Jährigen saßen wohl drei seiner Freunde im Auto. Im Zuge der Unfallanalyse müssten möglicherweise ihre Leichen obduziert werden.

Natürlich sei der Unfall eine „Tragödie, die ihresgleichen sucht“ und das „große öffentliche Interesse“ deshalb verständlich, hieß es weiter aus dem Polizeipräsidium Westhessen. Gerade deshalb müsse man aber „äußert sorgfältig“ vorgehen. Erst wenn der mehrseitige Bericht des Sachverständigen vorliege, könne man mehr zur Unfallursache sagen.

Mit einigen Spekulationen und Gerüchten, die derzeit in Hofheim und Umgebung kursieren, wollen die Beamten dennoch bereits jetzt aufräumen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass zur Zeit des Unfalls weitere Fahrzeuge in der Nähe unterwegs gewesen seien. Weder sei jemand vorbeigefahren, noch gebe es Anhaltspunkte dafür, dass ein illegales Straßenrennen wie zuletzt in Bad Soden stattgefunden habe.

Drei junge Menschen sterben bei Unfall - Hofheim unter Schock

Update vom Samstag, 11.07.2020, 19.28 Uhr: Einen Tag nach dem furchtbaren Unfall in Hofheim bei Frankfurt ist die Betroffenheit groß. Die Notfallseelsorger des Main-Taunus-Kreises besuchten am Samstag (11.07.) nochmal den Unfallort an der L 3018. Die drei ehrenamtlichen Helfer schilderten die schrecklichen Eindrücke der vergangenen Nacht. Mit vier Einsatzkräften betreuten die „Stillen Helfer“ die Einsatzkräfte und Ersthelfer. Außerdem überbrachten sie gemeinsam mit der Polizei die Todesnachricht an die Eltern der jungen Verstorbenen.

Das Erlebte lässt auch die Notfallseelsorger nicht kalt. Beim Anblick der abgelegten Blumen und Kerzen liefen Tränen. Es wurde inzwischen auch ein Bild von einem Toten an den Baum gehängt. Am Nachmittag treffen sich außerdem die Familien und Angehörigen vor Ort, um zu trauern.

+ Große Betroffenheit nach dem furchtbaren Unfall in Hofheim, bei dem drei junge Menschen ihr Leben verloren. © Wiesbaden 112/ Heiko Hahnenstein

Horror-Unfall: Drei Menschen sterben – Polizeihubschrauber im Einsatz

Erstmeldung vom Samstag, 11.07.2020: Hofheim – Bei einem Horror-Unfall in Hofheim im Taunus nur unweit von Frankfurt sind drei Menschen gestorben. Ein weiterer verletzte sich schwer, schwebt aber nach Angaben der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Hofheim bei Frankfurt: Drei Menschen sterben bei Horror-Unfall

Wie es zu dem Horror-Unfall kam, ist aktuell nicht bekannt. Am Freitag (10.07.2020) kam gegen 20.50 Uhr ein SUV der Marke Chevrolet auf der Landesstraße 3018 zwischen Hofheim - Langenhain und Hofheim – Wildsachsen von der Straße ab. Daraufhin geriet er in die Böschung und stieß mit einem Baum zusammen.

Durch den Zusammenstoß nahe Frankfurt starben insgesamt drei Menschen im Alter von 17 bis 18 Jahren, die aus Hofheim und Wiesbaden stammen. Der 18 Jahre alte Fahrer aus Hofheim überlebte den Verkehrsunfall schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei berichtet.

Hofheim bei Frankfurt: Hubschrauber bei Horror-Unfall im Einsatz

Nach dem Horror-Unfall bei Frankfurt war die L 3018 in Hofheim für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es unter anderem zu einem Einsatz des Polizeihubschraubers. Außerdem zogen die Ermittler einen Unfall-Sachverständiger hinzu.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen Kontakt unter der Telefonnummer 06190 - 93 60 - 0 oder über die Polizeistation Hofheim am Taunus, Telefonnummer 06192 - 20 79 - 0, aufzunehmen. chw

Bei einem schweren Unfall bei Hofheim: sind jüngst vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger verlor die Kontrolle über einen BMW, vier Insassen verletzen sich schwer. Die Polizei setzt einen Hubschrauber ein.