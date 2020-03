Hubschrauber über Frankfurt – Häftling auf der Flucht 

Blindgänger-Entschärfung in Frankfurt

In Frankfurt ist ein Häftling entkommen. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber kommt zum Einsatz.

Frankfurt: Häftling ist aus Krankenhaus entflohen

Der Mann hatte unter Bewachung gestanden

Großangelegte Suche in Frankfurt, auch mit Hubschrauber

Frankfurt – Ein Häftling ist in Frankfurt auf der Flucht vor der Polizei. Der Mann war am späten Dienstagabend (10.03.2020) aus einem Krankenhaus geflüchtet – trotz Bewachung. In der Nacht zum Mittwoch (11.03.2020) begann eine großangelegte Suche nach dem Entkommenen, auch ein Polizei-Hubschrauber kam zum Einsatz, teilte die Polizei Frankfurt mit.

Frankfurt: Häftling auf der Flucht – Suche läuft

Der Häftling saß laut der Polizei Frankfurt wegen Kleindelikten ein. Er entkam aus der BG Unfallklinik im Stadtteil Frankfurt-Seckbach. Wie genau es zu der Flucht kommen konnte, stand zunächst nicht fest. Die Polizei Frankfurt sucht weiter nach dem Mann.

(dpa/ag)