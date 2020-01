Frankfurt verliert IAA - Wirtschaftsdezernent reagiert enttäuscht

Die IAA wird künftig nicht mehr in Frankfurt stattfinden.

Um eine Traditionsmesse ärmer: Die IAA wird künftig nicht mehr in Frankfurt stattfinden.

IAA verlässt Frankfurt

Frankfurts Wirtschaftsdezernent reagiert enttäuscht

Frankfurt, München und Stuttgart sind raus

Update vom Mittwoch, 29.01.2020, 17.30 Uhr: Im Rennen um die weltweit größte Automesse IAA ist Frankfurt raus. Genauso wie Hannover, Stuttgart und München. Dies melden mehrere Medien.

Er habe gerade die Absage des veranstaltenden Verbands der Automobilindustrie erhalten, sagte der Wirtschaftsdezernent von Frankfurt, Markus Frank (CDU), am Mittwochabend (29.01.2020) der Deutschen Presse-Agentur. Zunächst hatte der Hessische Rundfunk berichtet.

Der Wirtschaftsdezernent der Stadt Frankfurt, Markus Frank (CDU), reagiert enttäuscht: "Das ist ein Schlag. Wir hatten ein tolles Thema, ein gigantisches Konzept", wird er auf bild.de zitiert. Jetzt sind noch die Städte Berlin, Hamburg und Köln im Rennen um die Internationale Automobilausstellung.

Frankfurt bemüht sich um die IAA

Erstmeldung vom Samstag, 25.01.2020, 18.12 Uhr: Frankfurt - Mit Optimismus kam Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Freitag aus der Präsentation in Berlin heraus. Eine Delegation aus Frankfurt hatte in der Hauptstadt dafür geworben, dass die Mainmetropole Austragungsort der Internationalen Automobilausstellung (IAA) bleibt.

Gemeinsam mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Frankfurts Wirtschaftsdezernent Markus Frank (CDU) unterbreitete der OB dem Verband der Automobilindustrie (VDA) das Konzept einer Mobilitätsmesse, die sich zur Stadt hin öffnet. "Wir wollen den Radverkehr und auch die Fußgänger in diese neue Messe integrieren", sagte Feldmann. Frankfurt bleibe mit der IAA sehr verbunden, es gebe jetzt aber die Chance für eine neue IAA.

Frankfurt: IAA will Zäume fallen lassen

Diese Veranstaltung müsse die Zukunftsängste der Menschen hinsichtlich des Klimawandels ernst nehmen. Die Frankfurter Messegesellschaft, die bisher ihr Gelände für die Ausstellung vermietet hatte, bot an, während der neuen IAA die Zäune rund um das Gelände fallenzulassen. Damit soll die Öffnung hin zur Stadt unterstrichen werden.

Nach dem Frankfurter Konzept wird es künftig Präsentationen auf städtischen Plätzen und am Mainufer geben. Der Oberbürgermeister bot außerdem die Paulskirche für öffentliche Diskussionsveranstaltungen während der Messe an. Hier sollten auch Klimaschützer und Autobefürworter miteinander ins Gespräch kommen. Man wolle auch die Kritiker des Automobils einbinden.

Frankfurt: IAA-Entscheidung fällt laut Feldmann im März 2020

Nach Feldmanns Worten wird eine Entscheidung des VDA über den künftigen Ort der IAA im März 2020 fallen. Die Frankfurter Delegation ging am Freitag davon aus, dass sie noch Gelegenheit bekommen wird, ihr Konzept in einer zweiten Präsentationsrunde vertiefend zu erläutern.

Der erste Auftritt dauerte etwa anderthalb Stunden. Frankfurt konkurriert mit anderen Städten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Hannover und Stuttgart um die IAA. Damit sind praktisch alle großen deutschen Messestädte im Wettbewerb. In Frankfurt wurde die Internationale Automobilausstellung seit 1951 kontinuierlich veranstaltet. Ihr Verlust würde für die Stadt einen großen Imageschaden bedeuten.

Rückblick: IAA 2019 und Feldmanns Rede

OB Feldmann hatte während der bisher letzten IAA im Herbst 2019 mit einer nicht gehaltenen kritischen Rede zur Rolle der Automobilindustrie für Aufsehen gesorgt. Der Verband der Automobilindustrie hatte ihn nicht als Redner berücksichtigt, woraufhin Feldmann wesentliche Inhalte der geplanten Rede veröffentlichte. Daraufhin gab es Kritik von der CDU.

Die Atmosphäre bei der Präsentation am Freitag in Berlin beim VDA wurde von Teilnehmern als freundlich geschildert. Auch die neue VDA-Präsidentin Hildegard Müller war neben anderen Mitgliedern des Präsidiums anwesend.

Von Claus-Jürgen Göpfert und Rebecca Röhrich

Unklar ist weiterhin, ob die Stadt den Zuschlag erhält. Die Chancen von Frankfurt auf die IAA 2020 stehen nicht sonderlich gut.

